Ukrajina: Záhada nepoužitých rušiček, souvislosti a průběh ruské invaze

2. 3. 2022 / Karel Dolejší

čas čtení 19 minut

Zatímco jsme za nevyužitím ohromného a v tuto chvíli světově bezkonkurenčního potenciálu ruských prostředků elektronického boje hledali strategický záměr, skutečnost může být nakonec mnohem prozaičtější.

"Jos ukrainalaisten puolustus pitää Kiovassa ja sen joukot eivät joudu saarroksiin Donbassissa, Venäjän mahdollisuudet nopeaan ratkaisuun alkavat käydä olemattomiksi."#Ukraina #Maanpuolustus #Turpohttps://t.co/DV5MsV5GGG — Suomen Sotilas (@suomensotilas) March 1, 2022

More and more evidence is emerging that the Russian forces rely on civilian radios and mobile phones for their communications. Our source in one invading unit confirms this.



This photograph is said to show a civilian radio captured by Ukrainians.https://t.co/ppwYktFsaD — CIT (en) (@CITeam_en) February 28, 2022

K masivní flotile ruských prostředku elektronického boje (anglicky electronic warfare, EW; nebo, jak tomu v sovětské tradici říkají Rusové, "radioelektronického boje", REB) měla patřit také sada zabezpečených spojovacích prostředků odolná vůči rušení. Je to logické: Pokud chcete získat výhodu, nesmíte se dostat rušením spojovacích frekvencí do stejných potíží jako protivník. To by pak bylo k ničemu.



Jenže i když v ruském obranném rozpočtu byla vyčleněna příslušná položka na zabezpečené vysílačky, peníze zřejmě nakonec po cestě někdo rozkradl, takže jich bylo dodáno jen malé množství a na všechny se rozhodně nedostalo. Takže útočící ruské jednotky používají často civilní vysílačky, jaké kupujete odrostlejším dětem za dobré vysvědčení, nebo dokonce obyčejné mobilní telefony.

V takové situaci si ovšem Rusové plošné rušení na ukrajinském území rozhodně dovolit nemohou.

Vidíme zde, nakolik se ruská vojenské modernizace za ministra obrany Šojgua soustředila na "vystavování na odiv" velkých položek jako nová letadla či nové a modernizované tanky, zatímco stejně nebo ještě více důležité položky typu spojovacích prostředků nikdo pořádně nezkontroloval. V pravidelných přehledech ministerstva vždycky naleznete počty nově zařazované velké bojové techniky za měsíc nebo rok, nebo ještě tak informace o nových kalašnikovech, ale takovou drobností jako taktickými vysílačkami se nikdo chlubit nechtěl nebo nemohl. Tudíž se na ně v důsledku vykašlali.

Mimochodem, ještě vražednějším se může nakonec ukázat fakt, že pucflek Šojgu hned v roce 2012 při omezených rozpočtových prostředcích z důvodu prestiže Putinovi odsouhlasil mimořádně ambiciózní budování válečného loďstva.

Žádná země na světě nemá dost prostředků na to, aby disponovala současně opravdu kvalitním válečným námořnictvem a silnou pozemní armádou. Musí si vybrat, co je pro její záměry důležitější. Pokud si vybere špatně, neměla by se vrhat do války. A Rusko je na roli "supervelmoci" ekonomicky neuvěřitelně slabé.

Tedy bylo, před posledními sankcemi, dokud ještě mělo nějakou ekonomiku hodnou toho jména.

Proto se mu sice za posledních deset let podařilo pozemní síly a letectvo ze 70 - 80 % procent vybavit novou nebo alespoň výrazně modernizovanou bojovou technikou, ale tím se ještě ani zdaleka všechny chronické problémy nevyřešily. Kritéria modernizace byla nastavena špatně, kontrolované indikátory byly nedostačující.

Předchůdce Sergeje Šojgua ve funkci ministerstva obrany, Anatolij Serďukov, se pokusil ruskou armádu reformovat na principu efektivity, vymýtit korupci a omezit lobbying monopolních dodavatelů. Také se snažil poslat na nějakou rozumnou práci do civilního sektoru tisíce nadbytečných důstojníků a generálů zděděných ze struktur Sovětské armády. Proto narazil a musel z ministerstva odejít.

Kdyby se byl Serďukov hypoteticky udržel, mělo dnes Rusko armádu v podobné struktuře jako západní země. Moderní profesionální jednotky, v nichž nejvyšším stabilním organizačním stupněm je brigáda (zhruba 3 000 vojáků), určené k boji s teroristickými skupinami nebo povstalci na území Ruské federace a jejích spojenců.

Šojgu nicméně začal obnovovat zrušené vyšší jednotky jako divize (12 000 - 14 000 vojáků) a dokonce tankovou armádu, kterou k boji s "islámskými teroristy" a podobnými protivníky rozhodně nelze nijak využít. Přinejmenším od jeho nástupu před deseti lety je tedy už jasné, že se Obamově administrativě pokus o restart vztahů s Ruskem vůbec nepovedl. Protože Ruská federace se dlouhodobě připravuje na vojenské dobývání nových území v Evropě - a přinejmenším potenciálně i na střet s NATO.

This was EIGHT days ago. pic.twitter.com/TwbOji0gc8 — Glenn Kates (@gkates) March 1, 2022

Tato příprava se jí ovšem kvůli Šojguovu intrikaření a poklonkování Putinovi podařila jen částečně - a na Ukrajině vidíme, že i přes syrskou expedici a testování nových koncepcí na Donbasu zůstalo neuvěřitelné množství nedostatků. Není však vůbec pochyb o tom, že se Kreml tyto nyní zjevné chyby svých ozbrojených sil co nejdříve pokusí napravit. Nebylo by namístě považovat současné selhání ruských pozemních sil za něco definitivního - podobně jako příšerný výkon někdejší Rudé armády ve Finsku a počátečních fázích války s Hitlerem vůbec neznamenaly, že by tuto armádu snad bylo radno podceňovat.

BREAKING: U.S. believes Russia has committed more than 80 percent of pre-staged troops into Ukraine: senior U.S. defense official.



Russia has not been able to advance on Kyiv due to fuel & sustainment problems. "Not only are they running out of gas, they're running out of food" — Jack Detsch (@JackDetsch) March 1, 2022

Kontejnery s vyhořelým jaderným palivem v areálu Záporožské jaderné elektrárny, v jejíž blízkosti se nyní vedou boje. Foto: Andreas Dworak, Global 2000 pic.twitter.com/C2mrOLmfK8 — Edvard Sequens (@Edvard_Sequens) March 1, 2022

Když však zohledníme současný stav a fakt, že Kreml už nasadil přes 80 % původně nashromážděných jednotek, ale přesto kromě obsazení pobřeží Azovského moře zatím nedosáhl žádného výrazného úspěchu, je zřejmé, že bude muset začít v mnohem větší míře vyvažovat nedostatky svých jednotek tradičními prostředky. Tím myslím fakt, že ruská armáda byla vždy primárně dělsotřeleckou armádou. A když narazí na odpor, který její tankové a mechanizované jednotky nezvládnou, prvním instinktivním krokem bude rozstřílet protivníka na cucky z děl a raketometů. - Ale to se pochopitelně nedá udělat bez příšerných ztrát mezi civilisty a horentních škod na civilní infrastruktuře.

Two Russian soldiers captured by the Ukrainian Armed Forces. pic.twitter.com/Nhnb68my0F — Doge (@IntelDoge) March 1, 2022

Dále se velmi pravděpodobně ještě dočkáme další přinejmenším částečné mobilizace záloh v Rusku. Jinak už další jednotky nasaditelné na Ukrajině získat nelze. Ani když používáte dětské vojáky.

Immerhin.

Die Rationen der Invasionsarmee waren bis Februar haltbar.

Februar 2️⃣0️⃣1️⃣5️⃣!!! https://t.co/HxaexH9UV8 — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) February 28, 2022

Ruská armáda v takovém stavu, v jakém právě je, musí Putinovi vyhrát válku nejdéle do dvou týdnů, než dojdou peníze, které na dobyvačné tažení nashromáždila schopná šéfka centrální banky Nabjullinová. Je velice pravděpodobné, že Čína Rusku na leccos půjčí, ale na dobyvačnou válku jistě ne.

The aftermath of a Russian attack on a residential district in Borodyanka, Kyiv region. Notice the children’s play set. pic.twitter.com/cFz85dDJ9m — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 1, 2022

The fact that the Russian army appears to have come armed with tear gas makes it very clear they intend to stay as an occupation force. https://t.co/qs1oosTeKN — Nick Waters (@N_Waters89) March 1, 2022

Připravme se tedy na další nárůst brutality a počtů civilních obětí.

The best predictor of future behavior is past behavior. Putin bombing civilians in Ukraine today was inevitable. Trying to explain it like a mystery is like trying to explain why the scorpion stings the frog in the old Persian fable. It is his nature. https://t.co/xPMp15RUL4 — Garry Kasparov (@Kasparov63) March 1, 2022

In Borodianka during street fighting a tank fires towards the cameraman. pic.twitter.com/FmQvcqAQlY — SkawINT (@Skawtish) March 1, 2022

Nezastavili jsme Putina, když uloupil pětinu Gruzie. Nezastavili jsme ho, když kradl Krym a třetinu Donbasu. Nezastavili jsme ho, když pomáhal Asadovi zvěrskými prostředky dobývat Aleppo. Nyní se tedy dočkáme Aleppa v Mariupolu, Charkově, Kyjevě a dalších ukrajinských městech. Už ne kdesi daleko v cizině, kde žijí "podivní hnědí lidé vyznávající exotické náboženství", na něž evropští xenofobové kašlou, ale přímo v největší evropské "křesťanské" zemi.

NEW: Ukrainian MP Oleksandra Ustinova tells me there have been more than 100,000 volunteers for the draft - but there are not enough rifles, bullet proof vests, and helmets to accommodate. — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) March 1, 2022

It is Day 6 of Putin's war against Ukraine and my friends and I are telling each other we likely have PTSD. — Terrell Jermaine Starr (@terrelljstarr) March 1, 2022

Stále platí závěr, že pokud všechny ostatní parametry zůstanou bez zásadních změn, při bezohledné mobilizaci všech svých vražedných prostředků by měla ruská armáda proti ukrajinským obráncům nakonec vyhrát.

***

Kharkiv, that is a chunk of an SU-34 pic.twitter.com/eK76SJ1b3V — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 1, 2022

Stále platí, že se Rusku nepodařilo zcela potlačit ukrajinskou protiletadlovou obranu ani zničit celé vojenské letectvo.

Still shared by @Archer83Able shows Russian military vehicles parked in Kherson City Square, seemingly indicating that the Russians have overwhelmed Ukrainian defenses there. It would be the 1st major city to be overtaken by the Russians since launching war. pic.twitter.com/Zl2EcQE4Xo — Doge (@IntelDoge) March 1, 2022

Fabrika mall in Kherson is on fire after rocket attack by Russian troops https://t.co/rgJzuygUbF pic.twitter.com/B6eGIZPf5K via @Ronja_Samuelson #Ukraine — Liveuamap (@Liveuamap) March 1, 2022

V úterý došlo definitivně k obsazení takřka třistatisícového města Chersonu, v němž (a v jeho okolí) byly od počátku války sváděny rozhořčené boje. Ruské jednotky odsud mohou postupovat na západ směrem na černomořský přístav Oděsu, u jehož pobřeží již třetím dnem čekají ruská výsadková plavidla s námořní pěchotou.

Včera po čtvrté hodině spadla bomba na dům vedle vojenského učiliště ve Vasylkivě, 20km na jihozapad od Kyjeva. Místní říkají, že nízko nad zemí proletěla ruská stíhačka, ozval se výbuch a dům byl v plamenech. #Kyjev #Ukrajina #ukrainewar #Vasilkov pic.twitter.com/LoKO4WWvO0 — Vojtěch Boháč (@Svratkin) March 1, 2022

Platoon of Russian tanks, reportedly in Bobrovytsya (Бобровиця). Many indications that Russia may now be pushing forward in this area. It's possible that they may be trying to cut E95 and isolate Kyiv from the forces of Ukraine's Operational Command North https://t.co/vRyJWfAOyI pic.twitter.com/pOrtbHO4vm — Henry Schlottman (@HN_Schlottman) March 1, 2022

Jiná část masivního krymského uskupení odsud může postupovat podél pravého břehu Dněpru severně ke Kyjevu a pomoci dokončit jeho obkličování.

#Киселевка, Херсонская обл., документы из разбитой колонны, часть 1 pic.twitter.com/FZqenDjkPU — Necro Mancer (@666_mancer) March 1, 2022

Při bojích v Chersonské oblasti se obráncům z velitelského vozidla ve zničené koloně podařilo ukořistit podrobné původní plány invaze datované 22. únorem.

I've geolocated this video which shows heavy clashes in Mariupol, Ukraine today, per video author.



📍47.106868,37.553810 is the building the video author filmed from.



Because I get asked often, explanation on how I located this in thread👇 pic.twitter.com/gYHe3MLpaq — Moshe Schwartz (@YWNReporter) March 1, 2022

Video of the aftermath of a missile strike on a residential/school area in #Mariupol today. Right next to a playground. Location is 47.110111, 37.553005. https://t.co/AK7ZO3Di1Y



Video shared on Telegram here: https://t.co/VgrZSTTaF7 pic.twitter.com/0eAZb59dFc — Jake Godin (@JakeGodin) March 1, 2022

Results of #Russia|n bombing / shelling of #Mariupol, #Donetsk region, east #Ukraine.



The world must see these war crimes by Putin’s regime in Moscow.



pic.twitter.com/ygKM5rO3Sk — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) March 1, 2022

Dále se v obklíčení ocitl Mariupol na pobřeží Azovského moře. Šéf doněckých "separatistů" vydal rozkaz k jeho obsazení. Zprávy ukazují už na boje přímo v ulicích města. Jedinou dobrou zprávou je, že se odpoledne podařilo obnovit dodávky elektřiny a tepla obyvatelům přerušené ráno ruskými nálety.

Calls for unmanned aid airdrops to besieged areas in Syria were not supported by the UK or other governments.



Might they now happen if cities in Ukraine come under siege?



The technology exists, but fast preparation would be needed.



From our archive:https://t.co/xOx8rhcsbK — Syria Notes (@SyriaNotes) March 1, 2022

Protiasadovští Syřané se zkušeností s barbarským obléháním vlastních měst důrazně navrhují použít k zásobování obležených ukrajinských sídel velké "drony". Projekt je značně rozpracován, jistě by jej nějaká šikovná firma zvládla rychle dokončit.

Na ostatních místech vidíme převážně snahu Ukrajinců útočit na komunikační linie příliš roztažených Rusů. Za včerejšek bylo zlikvidováno (a doloženo fotografiemi) minimálně šest ruských vojenských konvojů.

Okupanti se zabývají především ostřelováním obléhaných měst a postupně zesilovaným leteckým bombardováním.

Strike hits the Kharkiv regional state administration building pic.twitter.com/Uo1tj6Zutm — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 1, 2022

Note the Russian missile used in the attack is clearly visible in CCTV footage of the attack. https://t.co/PPfMkw81iA pic.twitter.com/5pmhx7u0aB — Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 1, 2022

A hospital in Kharkiv https://t.co/pf8eXghlPl — English Lugansk (@loogunda) March 1, 2022

The Consulate of the Republic of Slovenia in Kharkiv was destroyed by a Russian rocket attack today. The Honorary Consul is safe. This horrific act will not remain without consequences. pic.twitter.com/Bt9rjPo2ZE — Slovenia in Ukraine (@SLOinUKR) March 1, 2022

Útok střelou Kalibr zničil v Charkově administrativní budovu, v níž sídlil mj. slovinský konzulát, a zabil několik kolejdoucích. Třetinu obyvatelstva Charkova tvoří etničtí Rusové, ostatní obyvatelé jsou ruskojazyční. Obě tedy teoreticky patří do skupiny těch, které prý chce Putin svou válkou "zachránit". - Slovinský premiér Janša v reakci na útok zrušil veškerou bezpečnostní spolupráci s Ruskem. - Další raketový útok v Charkově zapálil nemocnici.

#Ukraine, #Kharkiv: A Russian 9N210/9N235 submunition made in 2019 which failed to explode.



Despite the 9N210 & 9N235 submunitions being externally identical, this is likely to be 9N235 with a 9E272 fuze, since it was Smerch that was widely used in recent shelling of the city. pic.twitter.com/xr9wupde8t — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 1, 2022

Čugujev u Charkiva. Má se střílet na letiště. pic.twitter.com/wLvHcPiC8d — Andrej Poleščuk (@andrewofpolesia) March 1, 2022

The shelves inside the shops are now bare. Without supply lines, grocery stores can no longer restock. Ukraine’s allies must act fast to avoid a humanitarian catastrophe in Kyiv. pic.twitter.com/bi02WcYBzl — Oz Katerji (@OzKaterji) March 1, 2022

V noci byl Charkov opět ostřelován raketomety. Zasaženo a zničeno bylo skladiště paliva na letišti v Čugujevu jižně od Charkova. Z této strany může být zatím druhé největší ukrajinské město ještě zásobováno, už v pondělí se nicméně vyskytly záběry lidí, kteří se v ulicích prali o jídlo. Rozhodnutí Zelenského nepřipravovat zemi řádně k obraně, dokud byl ještě čas, se mstí i tímto způsobem. Zprávy o prázdných regálech obchodů s potravinami v Kyjevě se objevily včera.

But satellite imagery from Maxar shows that despite Ukrainians holding Kyiv, a miles-long column of tanks/artillery/logistics vehicles approaching..



..Giving you a sense of the peril that residents of that city will face over the coming days if that full power is brought to bear pic.twitter.com/rUlxpTTxBy — Tim Mak (@timkmak) March 1, 2022

Kalynivka, a town close to Kyiv.

This is what is left of a local house following a Russian missile strike pic.twitter.com/bOuiT6Kb66 — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) March 1, 2022

Obří ruská kolona severozápadně od Kyjeva se po zničení cisternového vlaku tureckým "dronem" takřka zasekla. Není v tuto chvíli jasné, jak brzy se ji podaří uvést znova do pohybu - ani kolik se kolem ní v bažinách Pripjati pěšky pohybuje ukrajinských obránců, kteří se pokusí inovovat proslulou finskou taktiku likvidace nepřátelských kolon uvízlých na přetížených komunikacích -

An hour ago, #Putin's "de-nazification" attack on #Ukraine successfully struck the Babyn Yar Holocaust Memorial site.



It was established to memorialize the #Nazi murder of ~100,000 people in 1941, including the entire Jewish population of #Kyiv. pic.twitter.com/o78ZNKjQQj — Charles Lister (@Charles_Lister) March 1, 2022

Chief Rabbi of Kyiv's Brodsky Synagogue's impassioned plea:



Never in even the most awful dream did I think I could die from bombs coming from Russia. From the place where I was born. From the place I went to school. The place where I have lots of friends...who don't say a word. pic.twitter.com/WELboAKSa2 — Glenn Kates (@gkates) March 1, 2022

Kosher hedgehog of the Odessa Jews pic.twitter.com/NTHsG6DArD — Mykhailo Golub (@golub) March 1, 2022

K údajné "denacifikaci a demilitarizaci" Ukrajiny, jak útok na Ukrajinu nazval V. Putin, má ruskému režimu pomoci vyslání skupiny tzv. Vágnerovců. Ti ale s nacismem prokazatelně sympatizují. pic.twitter.com/HAqor6rKEQ — CTHH MV 🇨🇿🇺🇦 (@CTHH_MV) March 1, 2022

Raketový útok na televizní věž v Kyjevě zabil pětičlennou rodinu a poškodil vedle umístěný památník válečného masakru Židů v Babyn Jaru, při němž tehdy mj. zahynula celá židovská populace hlavního ukrajinského města. Nepochybně se jedná o další svérázný příspěvek okupantů k "denacifikaci" Ukrajiny.

Absolute destruction in Chernihiv, where Belarusian forces have reportedly joined the siege of the city. Sent by a friend who is there pic.twitter.com/icCzmmxcGA — Mark MacKinnon (@markmackinnon) March 1, 2022

Huge line at Ukrainian border with Hungary. In car and foot.

Many students from around the world who were studying in Ukraine. Africa, Ecuador… They were totally shocked by this invasion. @nprworld pic.twitter.com/HfmtEt0weE — Eleanor Beardsley (@ElBeardsley) March 1, 2022

Město Černihiv severovýchodně od Kyjeva, kde se podle ukrajinských úřadů včera do bojů poprvé zapojily také běloruské jednotky, je kompletně zničeno.