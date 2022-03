Ukrajinští vojáci nepotřebují plenky

3. 3. 2022 / Ivan Větvička

Vojenská pomoc České republiky Ukrajině je naprosto nedostatečná. Kdo si přeje tento stav alespoň v malém napravit, může přispět na účet 304452700 / 0300, který u ČSOB zřídilo ukrajinské velvyslanectví. Oficiální prohlášení ambasády bylo zveřejněno na stránce www.supportukraine.cz. Úřad ukrajinského vojenského přidělence za vybrané peníze nakoupí materiál od českých firem.

V České republice se během několika dní od ruského vpádu do ukrajinského vnitrozemí podaří vybrat miliardu korun na pomoc prchajícím civilistům. Zároveň bylo shromážděno obrovské množství oděvů, hygienických potřeb a další materiální pomoci. Na demonstraci na podporu Ukrajiny, která proběhla 27. 2. na Václavském náměstí v Praze, jedna z ukrajinských řečnic ocenila toto lidské vzepětí a poděkovala za veškerou humanitární pomoc, ale podotkla: „My teď nejvíc potřebujeme náboje.“ Mezi demonstranty byl podstatný podíl Ukrajinců. Češi s nimi soucítili, ale nepochopili je. Vypadalo to, že na Václavském náměstí současně probíhají dvě demonstrace: Češi tam přišli, aby protestovali proti válce, zatímco Ukrajinci žádali podporu obránců. Češi volali po míru, Ukrajinci po vítězství.

Vzpomeňte si na své dětství. Přáli jste si k Vánocům kolo, vzduchovku, nebo nějakou hračku a dostali jste oblečení. Děti s talentem pro diplomacii takovým darům říkají „měkké balíčky“. V České republice se s měkkými balíčky roztrhl pytel. Jenomže deky a obnošené oblečení Putinovu armádu nezastaví. Ukrajinští vojáci nepotřebují plenky, ale zbraně. Pokud zvítězí, civilisté nebudou muset utíkat.

Jak ale pomoci? Humanitární organizace nesmějí obráncům dodat zbraně. Četné právní překážky to znemožňují i jednotlivcům. Vláda se k účinné vojenské podpoře odhodlává postupně. Účet zřízený ukrajinskou ambasádou by mohl být vhodným doplňkovým nástrojem pomoci. Je ovšem otazné, nakolik bude tato aktivita úspěšná, neboť účet není transparentní. To je s ohledem na druh nakupovaného materiálu pochopitelné, ale přesto by bylo dobré na internetu průběžně informovat o tom, kolik peněz se podařilo vybrat a zda se už nějaká výzbroj a výstroj dostala k bojovým útvarům. Dokud se tak nestane, dárci si nemohou být jisti, zda peníze neposlali do elegantně vypadající černé díry. Na ukrajinském velvyslanectví by se měli neformálně poradit s někým z neziskového sektoru, jak uspořádat veřejnou sbírku. A měli by na svůj účet upozornit v reklamní kampani, neboť média mohou být v této věci zdrženlivá.

