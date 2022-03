Danieli, ten člověk je vrah a válečný zločinec. Stejně jako jeho generálové

3. 3. 2022 / Jan Čulík

Podívejte se všichni, prosím, třeba jen na prvních několik minut tohoto videa. Je to obraz zničených měst. Putin a jeho generálové začali systematicky realizovat strategii likvidace ukrajinských měst a zabíjení místního obyvatelstva.



Danieli Veselý, to nebyla "zbrklá" reakce Vladimíra Putina , ale hrůzný, obrovský, bezdůvodný zločin. I kdyby se Putinovi nelíbila politika ukrajinské vlády (jakože mu do toho nic nebylo), absolutně neměl právo provést do země invazi, a už vůbec ne začít provádět brutální středověkou politiku vyvražďování a ničení všeho.





Putinovi gangsteři nyní požadují, aby byly ze všech evropských zemí odstraněny jaderné zbraně a vráceny do USA. Sami si však osobují právo jadernými zbraněmi zaútočit, když to uznají za vhodné. Představa, že appeasment (mnichovanství) by pomohlo, a kdyby Ukrajina byla neutrální (jako že nikdy do NATO přijata nebyla a ani se o tom neuvažuje), Putin by nezačal útočit a nezačal by likvidovat ukrajinská města a ukrajinský národ, je pošetilá.





Tohle není o tom, že chce Putin zničt Ukrajinu. Tohle je útok na celý mezinárodní pořádek. Putin a četní jeho nohsledi neustále opakují, že se mají právo chovat na světě vůči komukoliv jakkoliv brutálně, protože mohou. Might is Right. Jejich moc je k tomu opravňuje.







Opravdu bychom za druhé světové války, také argumentovali, že nacističtí zakladatelé a provozovatelé koncentračních táborů mají právo na to, aby jejich nároky na rozšíření území Německa, na nutný Lebensraum a na nutnost likvidace všech židů, byly slyšeny a respektovány, protože "přece musíme vždycky vnímat i opačný názor"?





Ještě možná nás zničí všechny.











