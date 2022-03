Polští nacionalisté se pokusili zaútočit na africké a blízkovýchodní studenty prchající z Ukrajiny

2. 3. 2022

čas čtení 2 minuty

Przed dworcem w Przemyślu grupa kilkudziesięciu agresywnych mężczyzn atakuje uchodźców i działaczy organizacji pomocowych. Na miejscu jest nasza dziennikarka Anna Mikulska pic.twitter.com/Aas8OH1ydm — OKO.press (@oko_press) March 1, 2022

Desítky polských nacionalistů se v úterý večer shromáždily u vlakového nádraží v Przemyślu, kde se skrývají uprchlíci z Blízkého východu a Afriky, kteří utíkají před válkou na Ukrajině, a pokusily se je napadnout. Útočníci napojení na "chuligány" místního fotbalového týmu přistoupili ke skupinám afrických a blízkovýchodních studentů, kteří právě dorazili do Polska z měst na Ukrajině napadených Rusy, a obtěžovali je, přičemž vykřikovali hesla a skandovali protiimigrantské pokřiky."Kolem sedmé hodiny večerní začali tito muži křičet a hulákat proti skupinám afrických a blízkovýchodních uprchlíků, kteří se nacházeli před vlakovým nádražím," sdělili dva polští novináři z tiskové agentury OKO, kteří o incidentu informovali jako první. "Křičeli na ně: 'Vraťte se na nádraží! Vraťte se do své země!"Polská policie reagovala tak, že některé nacionalisty pronásledovala a dav rozehnala."Byla jsem s přáteli, kupovali jsme si venku něco k jídlu," říká dvaadvacetiletá Sara z Egypta, která na Ukrajině studuje. "Ti muži přišli a začali obtěžovat skupinu mužů z Nigérie. Nechtěli pustit afrického kluka dovnitř, aby si dal nějaké jídlo. Pak přišli k nám a křičeli: "Vraťte se do své země!"".Sara svědčí, že uprchlíci z Blízkého východu a Afriky, kteří utíkají před válkou na Ukrajině, čelí na hraničních přechodech diskriminaci a násilí ze strany ukrajinských úřadů.V pondělí to řekl nigerijský prezident Muhammadu Buhari: "Všichni, kdo prchají před konfliktní situací, mají podle úmluvy OSN stejné právo na bezpečný průchod a barva jejich pasu nebo pleti by na tom neměla nic měnit." Odvolává se přitom na zprávy o tom, že ukrajinská policie bránila Nigerijcům v průchodu.Podle zpráv se ukrajinští úředníci "projevovali rasisticky" a snažili se africké uprchlíky zatlačit na konec fronty na hranicích s Polskem.