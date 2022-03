Je Vladimír Putin zosobněním zla?

2. 3. 2022

čas čtení 4 minuty

Reportér Channel 4 News: Budeme hovořit se Sergejem Utkinem, akademikem a analytikem, který působí v Moskvě a radí ruské vládě v oblasti vztahů mezi EU a Ruskem. Invazi veřejně odsoudil a nyní se k nám připojuje živě z ruského hlavního města. Takže ještě jednou, je dobré s vámi mluvit. Řekněte nám, proč jste se rozhodl promluvit.



Sergej Utkin, Ruská akademie věd: No, myslím, že je to moment, kdy člověk nemůže zůstat neutrální. Je to totální válka, která se zvedá v Evropě uprostřed Evropy, vedená na základě rozhodnutí ruského prezidenta.



Také se musíte rozhodnout, jaký je váš postoj. Myslím si, že by bylo nejlepší, aby v Moskvě v Rusku bylo co nejvíce lidí, kteří by pochopili, jaké hrozné věci se dějí na Ukrajině, protože samozřejmě státní média informují jenom o věcech, které považují za dobré, aby se o nich informovalo, a ne o ostatním obrazu.



Reportér: Jsem si jistý, že vláda naslouchá, a vy jste statečný člověk, že jste zaujal tento postoj. Nebojíte se nějakých následků? Budeme hovořit se Sergejem Utkinem, akademikem a analytikem, který působí v Moskvě a radí ruské vládě v oblasti vztahů mezi EU a Ruskem. Invazi veřejně odsoudil a nyní se k nám připojuje živě z ruského hlavního města. Takže ještě jednou, je dobré s vámi mluvit. Řekněte nám, proč jste se rozhodl promluvit.No, myslím, že je to moment, kdy člověk nemůže zůstat neutrální. Je to totální válka, která se zvedá v Evropě uprostřed Evropy, vedená na základě rozhodnutí ruského prezidenta.Také se musíte rozhodnout, jaký je váš postoj. Myslím si, že by bylo nejlepší, aby v Moskvě v Rusku bylo co nejvíce lidí, kteří by pochopili, jaké hrozné věci se dějí na Ukrajině, protože samozřejmě státní média informují jenom o věcech, které považují za dobré, aby se o nich informovalo, a ne o ostatním obrazu.Jsem si jistý, že vláda naslouchá, a vy jste statečný člověk, že jste zaujal tento postoj. Nebojíte se nějakých následků?





Sergej Utkin: No, nevíme, co bude následovat. Zrovna dnes nám v Rusku zablokovali hlavní liberální rozhlasovou stanici Echo Moskvy. To se jim nestalo od srpnového puče v roce 1991. O věcech, které se nikdy nestaly, nevíte, co přijde v příští dny, ale zatím jsem si zatím užíval alespoň nějaké akademické svobody a vždy jsem měl pocit, že mohu mluvit o věcech, které považuji za potřebné.





Reportér: Na Západě jsme naprosto fascinováni těmi záběry Vladimira Putina, jak sedí na dlouhém konci velmi dlouhého stolu a na druhém konci má údajně velmi těsný kruh spolupracovníků. Je v tom úzkém kruhu někdo, kdo by podle vás mohl Vladimiru Putinovi něco říct? Že už toho bylo dost?



Sergej Utkin: To je velmi těžké posoudit. Možná mluví i s lidmi, které nevidíte na televizní obrazovce. Není to tak, že by se o každé jeho schůzce informovalo, ale doufám, že alespoň někteří z těch, kteří jsou v samém centru vlády nebo armády, dokáží říct, že asi jsou nutné nějaké korekce. Problém je, když už se zašlo tak daleko a překročily se všechny červené čáry a v podstatě se porušila všechna pravidla. Je velmi těžké to zvrátit, i kdybyste se zastavili a hledali nějaké vyjednané řešení. Jaké řešení by to mohlo být? A to je moje hlavní otázka k tomuto rozhodnutí. Jaká by vůbec mohla být vítězná strategie Ruska, jak by mohlo vypadat vítězství? Je to vláda nad Ukrajinou? Je to proveditelné? Je to dlouhodobě udržitelné nebo jaké by mohlo být vítězství před Ruskem za těchto okolností správně?



Reportér: Slyšeli jsme, že ukrajinský prezident Zelenskyj přímo apeloval na ruský lid a ruské vojáky, že mají složit zbraně. Připojte se k dobrému boji v ulicích Moskvy s demonstracemi a tak dále. Nějaké ty demonstrace jsme viděli, ale myslíte si, že by k tomu skutečně mohlo dojít? Myslíte si, že by mohlo dojít k lidovému povstání proti němu a jeho válce?



Sergej Utkin: V tuto chvíli ne. V tuto chvíli jsou v Moskvě a myslím, že i v ostatním Rusku lidé velmi klidní, snaží se na válku nemyslet, nediskutovat o ní. Zaujímají vyčkávací postoj, ale pokud to bude trvat dlouho, pokud to bude velmi krvavé a nepodaří se utajit ničení a ztráty, pak lidé svůj postoj změní. To se stalo i v případě jiných válek, které známe z nedávné minulosti.



Reportér: A jen v jedné větě, Sergeji. Je Vladimir Putin zosobněním zla?



Sergej Utkin: Myslím, že to, co se teď děje na Ukrajině, rozhodně zlo je.



Reportér: Takže ještě jednou, můžeme vám opravdu moc poděkovat za to, že jste promluvil. Zdroj ZDE, od minuty 4.00:

0