Železnice pomáhá Ukrajině

3. 3. 2022

Tisková zpráva iniciativy Železnice pomáhá

ŽELEZNICE POMÁHÁ A OTEVÍRÁ V BOHUMÍNĚ CENTRÁLNÍ SBĚRNÉ MÍSTO



čtvrtek 3. března 2022



MORAVA/BOHUMÍN/BRNO – Ve čtvrtek odpoledne zahajuje na bohumínském nádraží činnost centrální sběrné místo iniciativy Železnice pomáhá, Gepard Expressu a Vlakfestu. Svážet pomoc do ní mohou menší lokální sbírky i jednotlivci a v provozu bude denně od 11:00 do 16:30. V ostatní časy se dobrovolníci věnují třídění pomoci, nakládání nebo vlakům přijíždějícím z Ukrajiny. Na webu www.zeleznicepomaha.cz zájemci najdou průběžně aktualizovaný seznam pomoci, která je nejvíce potřeba, ale i materiál, který lidé nosit rozhodně nemají.

„Lidé centrální sběrné místo najdou poblíž České pošty, kudy vede průjezd na nástupiště 1A, kde budou od 11 do 16:30 připravení dobrovolníci, aby pomoc přebírali. Centrální sběrné místo nám pomůže efektivněji nakládat vlaky a třídit a expedovat pomoc podle aktuálních potřeb na Ukrajině. Víme, že sbírek existuje velké množství, některé pod hlavičkou celostátních organizací, jiné třeba v jednotlivých malých firmách nebo obchodech. Moc prosím všechny, kteří chtějí pomoci, aby si vybrali konkrétní sbírku a zjistili si na jejím webu, jakou pomoc ta sbírka přijímá. Lidé někdy v dobré víře nosí třeba staré oblečení nebo nebalené potraviny, ale takovou pomoc je velmi složité až nemožné skutečně využít,“ říká mluvčí iniciativy Železnice pomáhá Vratislav Vozník.



Železnice pomáhá v tuto chvíli provozuje linku do Čopu na slovensko-ukrajinských hranicích, kterou převzaly vozy Českých drah. Pilotní jízdou, která veze vybavení a zdravotnický materiál pro lvovskou nemocnici, usiluje iniciativa o otevření nové linky do Mostysky na hranicích polsko-ukrajinských. Zásilka je darem Úrazové nemocnice v Brně a Statutárního města Brna a školený personál ho doprovází až do cíle ve Lvově. Polsko se zřízením evakuačního vlakového mostu souhlasí a čeká na reakci české strany.



Sběrná místa provozují také České dráhy na celkem 63 nádražích, kam mohou lidé svou pomoc směřovat také. Doposud vlaky přepravily přes 125 tun zdravotnických a hygienických potřeb, spacáků, karimatek, plynových ohřívačů nebo trvanlivých potravin a v součtu přepravily přes dva tisíce lidí. Cílem iniciativy je pomoci co nejvíce dětem, ženám a seniorům na ukrajinských hranicích.



„Moc děkujeme všem dárcům a dobrovolníkům, kteří se do pomoci zapojují,“ dodává Vozník.



O iniciativě Železnice pomáhá

„Věříme, že železnice je skvělý nástroj, který dokáže pomoci při mnoha příležitostech – přepravit velké množství lidí i materiálu na dlouhé vzdálenosti, posloužit jako kapacitní ubytování a pomoct lidem vyřešit akutní situaci. Praxi jsme získali v červnu 2021 po tornádu na jižní Moravě, kdy náš vlak pomohl místním lidem, dobrovolníkům i lidem ze záchranných složek,“ popisuje se iniciativa Železnice pomáhá.

Zapojeni jsou GepardExpress, Vlakfest, České dráhy, ČD Cargo, Správa železnic, Rotary In

0