Zelenskij v pátek v 18 na Václavském náměstí

Akce "We All Stand with Ukraine " proběhne nejen na pražském Václaváku, ale také na náměstí ve Frankfurtu, Paříži, Bratislavě, Lyonu, Tbilisi, Vilniu nebo ve Vídni a dalších městech. Pokud nemůžete přijít osobně, můžete sledovat živý přenos na FB Milionu chvilek."