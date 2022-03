Ruské ministerstvo obrany varuje obyvatele Kyjeva, aby opustili své domovy

1. 3. 2022

čas čtení 7 minut



Rusko plánuje údery na cíle v ukrajinském hlavním městě, informuje ruská státní tisková agentura Tass.



V prohlášení vydaném v úterý odpoledne ministerstvo obrany uvádí, že ruské síly se připravují na "vysoce přesné údery" proti "Bezpečnostní službě Ukrajiny (SBU) a 72. centru informačních a psychologických operací (PSO)" v Kyjevě.



"Vyzýváme ukrajinské občany zapojené ukrajinskými nacionalisty do provokací proti Rusku, stejně jako obyvatele Kyjeva žijící v blízkosti retranslačních stanic, aby opustili své domovy."





- Pět lidí bylo zabito a pět dalších zraněno poté, co ruské síly zaútočily na televizní věž v Kyjevě.

Signál ukrajinských televizních kanálů byl údajně obnoven.





- Ukrajinské ministerstvo obrany potvrdilo, že televizní věž v Kyjevě se stala terčem útoku



Ministerstvo uvedlo, že některé ukrajinské kanály nebudou po určitou dobu fungovat, ale v blízké budoucnosti budou vysílány záložní programy.





УВАГА‼️

Попадання в апаратну мовника на телевежі.

Якийсь час, канали не будуть працювати.

Найближчим часом буде включено резервне мовлення частини каналів.

Ворог може поширювати фейки з метою дестабілізації ситуації. Знайте, Україна бореться і вистоїть!#stoprussia pic.twitter.com/WE5iQAJG0z — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 1, 2022



- Zelenskyj naléhá na NATO, aby zavedlo bezletovou zónu



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že Rusko musí přestat bombardovat ukrajinská města, než budou moci začít smysluplné rozhovory o příměří, informuje agentura Reuters.



V rozhovoru v přísně střeženém vládním sídle Zelenskyj vyzval členy NATO, aby zavedli bezletovou zónu, a zastavili tak ruské letectvo.



Trval na tom, že bezletová zóna by byla preventivním opatřením a jejím cílem by nebylo zatáhnout alianci NATO do války s Ruskem.





- Civilisté v jihovýchodním ukrajinském městě Melitopol čelí ruským jednotkám a vojenským vozidlům.



Na videu je vidět, jak Ukrajinci křičí: "Jděte domů!



Fašisté! Budete nás v klidně střílet? My nemáme zbraně! Jděte domů! Běžte domů!



Тварина направляє зброю на цивільних. Мелітополь pic.twitter.com/qycM8Kgmpz — Кам’янський димар (@huidneprodym) March 1, 2022





According to the Chinese readout, the Ukrainian side said that it is "willing to strengthen communications with China, and it looks forward to China playing a mediation role in ceasefire." Wang again said China respects territorial integrity. #UkraineCrisis #UkraineRussiaCrisis https://t.co/SykuHoYHD6 — Vincent Ni (@nivincent) March 1, 2022

V projevu k Radě OSN pro lidská práva uvedl, že "promyšlený, nevyprovokovaný a neoprávněný útok Ruska na Ukrajinu" tam vyvolává hrozivou lidskoprávní a humanitární krizi. Musíme vyslat rozhodný a jednotný signál, že prezident Putin by s tím měl bezpodmínečně přestat."Blinken rovněž zpochybnil, že by Rusku mělo být umožněno udržet si své místo v Radě."Lze se oprávněně ptát, zda by členskému státu OSN, který se snaží ovládnout jiný členský stát OSN, přičemž se dopouští strašlivého porušování lidských práv a způsobuje obrovské humanitární utrpení, mělo být umožněno setrvat v této radě."Zákonodárci EU, z nichž mnozí měli ukrajinskou vlajku, ocenili Zelenského potleskem vestoje."Ukrajina je ochotna posílit komunikaci s Čínou a těší se, že Čína sehraje zprostředkovatelskou roli při dosažení příměří," uvádí se v čínském čtení, které cituje Kuleba.Za použití silných slov Wang uvedl, že Čína "odsuzuje" ukrajinsko-ruský konflikt a je "nesmírně znepokojena" škodami způsobenými civilistům.Wang však nadále uvedl, že ačkoli se Čína domnívá, že bezpečnost jedné země "by neměla jít na úkor bezpečnosti jiných zemí", regionální bezpečnost "nelze realizovat prostřednictvím expanze vojenských uskupení".V pondělí Turecko uvedlo, že v rámci paktu z roku 1936 požádalo všechny země, aby nepřekračovaly jeho úžiny do Černého moře, a omezilo tak průjezd některých ruských válečných lodí.Oznámila, že poprvé v historii použijí evropský rozpočet "na nákup a dodávky vojenského vybavení do napadené země" v objemu 500 milionů eur a dalších 500 milionů eur na humanitární pomoc.Řekla, že EU "nikdy nepřijme" okupaci Ukrajiny a že Putinovy kroky posloužily jen k tomu, aby se členové více sjednotili.Společnost Société Européenne des Satellites, která provozuje satelity Astra a transpondéry, jež si RT pronajímá, sdělila deníku Guardian, že po sankcích, které v úterý oznámil francouzský komisař Thierry Breton, se snaží najít způsob pozastavení vysílání v celé EU.Společnost SES a další satelitní operátoři nemohou ze zákona bez zásahu regulačních orgánů odpojit vysílání.Druhé kolo rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou bylo naplánováno na zítřek, uvedla ruská státní tisková agentura Tass s odvoláním na zdroj na ruské straně.Podobné údery zabily a zranily desítky lidí v Charkově, druhém největším městě země s 1,5 milionu obyvatel, i předchozí den.Francouzský komisař Thierry Breton uvedl, že "v našem informačním prostoru není místo pro ruskou válečnou propagandu".l.Michel vystoupil v Evropském parlamentu poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sklidil za svůj silný projev potlesk vestoje.Michel v Evropském parlamentu řekl:"Víme, že v Evropě existují různé názory. Rada (vlád EU) se bude muset vážně zabývat symbolickou, politickou a legitimní žádostí, která byla vznesena, a rozhodně a s jasnou hlavou učinit příslušné rozhodnutí."