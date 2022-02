Bolestivá patová situace? Riziko spočívající v použití jaderných zbraní v ukrajinské krizi

28. 2. 2022

Odborníci na jaderné zbraně jsou vyškoleni, aby si mysleli i nemyslitelné. Zde je tedy nepředstavitelný scénář, který by se mohl stát v reálném životě: Bitva o Ukrajinu se protahuje. Z Evropské unie i ze Spojených států na Ukrajinu nadále proudí čerstvé zbraně a další dodávky, které umožňují ukrajinským silám bojovat dál. Bitva se dostává do situace, kterou odborník na řešení konfliktů William Zartman nazývá "zraňujícím patem". Poměr sil na místě není dokonale symetrický, ale to, co bylo kdysi považováno za zcela neproporcionální asymetrii sil, se postupně znovu vyrovnává, a to ve prospěch ukrajinských sil, píše na webu časopisu The Bulletin of the Atomic Scientists Francesca Giovannini.

Teorie mezinárodních vztahů nám říkají, že obránci mají strategickou výhodu. Znají terén, v němž bojují, a především mají absolutní odhodlání útočníka odrazit. Mimořádnou akceschopnost ukrajinské armády navíc posiluje nebývalá míra mobilizace a odporu civilního obyvatelstva. Do hry vstupuje otázka, co pro Putina znamená "vítězství". Jaké má Putin možnosti?





Putinovo rozhodnutí použít taktické jaderné zbraně se snad již nezdá být zcela přitažené za vlasy. V neděli totiž nařídil, aby ruské jaderné síly přešly do stavu zvýšené pohotovosti, ačkoli nebylo jasné, co tento rozkaz v praxi znamená. Obecně se má za to, že pozemní a ponorkové jaderné hlavice Ruska a Spojených států jsou udržovány ve vysoké pohotovosti po celou dobu.





V neděli, kdy píši tento článek, se scénář, který by vedl Rusko k použití jaderných zbraní na Ukrajině, zdá být nepravděpodobný. Stejně jako mnozí jiní vycházím ze tří předpokladů: že Rusko má silný zájem na tom, aby Ukrajinu nezničilo, protože Putin ji chce obsadit. I když je Putin gauner, není natolik šílený gauner, aby porušil tabu proti použití jaderných zbraní ve válce. Existuje spousta jiných možností, které mohou Rusové při podmanění Ukrajinyvyužít .Možná by však tyto předpoklady měly být zpochybněny.







Za prvé, předpoklad, že Putin se chce vyhnout zničení Ukrajiny, sotva obstojí ve zkoušce reality. Je sice pravda, že v první fázi konfliktu Rusové přijali opatření ke snížení civilních nákladů a ničení infrastruktury, v posledních 24 hodinách však ruská taktika vykazuje jasnou změnu. Cílení na obytné budovy, plynovody a energetické stanice svědčí o tom, jak moc nyní Rusové cítí naléhavost času a obavy, že se ukrajinský odpor sjednocuje. Čím déle se konflikt protáhne, tím více budou muset Rusové eskalovat, aby zlomili "odhodlání" Ukrajinců.







V konečném důsledku by pro Putina mohlo mít rozhodující vítězství větší význam než zachování infrastruktury. A pokud je Putinovým cílem udělat z Ukrajiny nárazníkovou zónu mezi Ruskem a Západem, omezení škod na ukrajinském území může mít v jeho mysli nakonec jen malý význam.







Pokud jde o druhý předpoklad: Jak moc šílený by Putin musel být, aby prolomil takzvané "jaderné tabu"? Zdá se mi, že tabu týkající se národní suverenity byl ochoten porušit již vícekrát. Nemyslím si sice, že by rozhodnutí o použití taktických jaderných zbraní bral na lehkou váhu, ale zároveň nevěřím, že by ho strach z porušení precedentu nějak omezoval.







Je také zajímavé, že Putin se během této krize opakovaně odvolával na jaderné zbraně. V neděli nařídil svým jaderným silám nejvyšší pohotovost, což označil za reakci na agresivní prohlášení západních zemí. V projevu, kterým oznámil invazi na Ukrajinu, Putin prohlásil, že "Ukrajina je na cestě k získání jaderných zbraní". Pro takové tvrzení samozřejmě neexistuje žádný důkaz, je však zajímavé, jakou přednost hraje v Putinově myšlení jaderný argument. Ještě důležitější je, že Rusové zřejmě zvažují odvetné opatření, kterým by Západ podpořil Ukrajinu; jeho součástí by bylo odstoupení Ruska od dohody o kontrole jaderných zbraní Nový START, která omezuje rozmístěný jaderný arzenál Spojených států a Ruska - tento krok v sobotu naznačil bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv.





V neposlední řadě víme, že Rusové mají dostatek konvenčních a nejaderných strategických možností. Své kybernetické schopnosti ještě plně nevyužili. Posílají na Ukrajinu další tanky. Ve fázi plánování může být i použití rojových dronů a dalších "exotických" zbraní. A jak upozornilo několik mých kolegů z Belferova centra, Rusko má dostatečnou palebnou sílu na to, aby zničilo ukrajinská města, aniž by se muselo uchýlit k jaderným zbraním.







Kromě toho se mohou cestou objevit příležitosti pro diplomacii. Zdá se, že jedno se otevře v pondělí, kdy mají v Bělorusku začít rozhovory mezi ruskou a ukrajinskou delegací. Co podle mě činí použití taktických jaderných zbraní pravděpodobným (i když ne tak zcela), je jejich výpovědní hodnota. Použití jedné nebo více taktických jaderných zbraní by bylo nepřehlédnutelným pokusem Vladimira Putina rozbít jednotu Západu a otestovat odhodlání některých zemí NATO.







Zároveň by to signalizovalo jeho ochotu udělat cokoli, aby dosáhl svých politických a strategických cílů. Netvrdím, že jde o pravděpodobný scénář, ale obavy přesto mám. Objevuje se zlověstný scénář a s ním katastrofální dilema jak pro prezidenta Zelenského, tak pro Západ. Čím déle bude on i Západ vzdorovat, tím více mohou Putina chtě nechtě dotlačit k úvahám o další eskalaci, a to i na hranici jaderných zbraní. Měl by se Zelenskij vzdát a odejít v naději, že Rusko uklidní? Nebo by měl se svými lidmi za stále větší pomoci Západu pokračovat v boji na obranu jejich práva na svobodný život? Stojí boj za svobodu za cenu možného jaderného útoku?





Toto je existenciální dilema bez ideálního řešení, které by nikdo neměl řešit.





Celý článek v angličtině ZDE

