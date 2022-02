Přepis hlasové zprávy ze soukromého chatu v síti Telegram, 27. února 2022:

Voják ruské armády telefonuje spolubojovníkům a vypráví o ztrátách Rusů, způsobených ukrajinskou armádou

28. 2. 2022

čas čtení 3 minuty

Zkrátka chlapi, zdravím vás všechny, jsem tady v Bělgorodu já, Carjov, Max Bělov, no a naši mlaďoši. Co vám mám říct chlapi... Všechno, co se tady děje, to je úplný průser (pizděc polnějšij)... Tři týmy praporních taktických skupin poslali tam, na Ukrajinu... První tým rozstříleli na cucky (razjebali). Druhý tým nevím, jak na tom je, ale ještě se drží... Třetí tým dorazil včera s podplukovníkem Guzejevem, jenom čtyři až pět Motolyg (obrněných transportérů MT-LB) a několik Uralů... Nevím v jakém jsou stavu... Zkrátka chlapi, zdravím vás všechny, jsem tady v Bělgorodu já, Carjov, Max Bělov, no a naši mlaďoši. Co vám mám říct chlapi... Všechno, co se tady děje, to je úplný průser (pizděc polnějšij)... Tři týmy praporních taktických skupin poslali tam, na Ukrajinu... První tým rozstříleli na cucky (razjebali). Druhý tým nevím, jak na tom je, ale ještě se drží... Třetí tým dorazil včera s podplukovníkem Guzejevem, jenom čtyři až pět Motolyg (obrněných transportérů MT-LB) a několik Uralů... Nevím v jakém jsou stavu...

Včera v noci také přijelo na Uralech a Kamazech 60 vojáků z první praporní taktické skupiny, to je všechno, co z ní zbylo. Velitel prvního praporu pěchoty se dostal do zajetí... V naší brigádě je hodně „dvoustovkářů“ (tj. mrtvých, „gruz 200“ – kódový armádní název pro rakev s mrtvým vojákem). Auto, kterým jsme přijeli z Kursku do Bělgorodu, prý včera celý den převáželo mrtvé. Řidič je úplně v šoku.

Co vám mám ještě říct... Velitel 25. brigády Archipov je dvoustovkář (tj. padl), jednu četu 25. brigády zničili hned v první minutě, zbytek naprosto rozsekali, nezbylo po nich vůbec nic. 95. brigádu Gorelova prý také rozstříleli na padrť (k chujam sobačjim razjebali), Tamanskou divizi také zničili. Ten tankový batalion, co nám zbyl jako jediný víceméně splnil úkol, kapitán Petrov kryl pěšáky a osobně dostal pět až šest vozidel protivníka... Takhle to teda je, na hovno. (Vot takaja vot chujňa.)

Zkrátka, co z toho plyne, chlapi? Příprava dnešních vojáků, kterou jsme tady já a ostatní viděli: lidé na sobě nemají normální neprůstřelné vesty ani helmy, uniforma je hrozná... Jsou oblečení jako bezďáci, to je hrůza (eto pizděc)... Podmínky na hovno... A posílají je na porážku k lidem, kteří se na nás 8 let připravovali (tj. k Ukrajincům)... Teď v tom Azovu bojují příslušníci ČVK (soukromých vojenských společností, rus. častných vojenných kompanij) z celého světa, od černochů po indiány... To nám vyprávěli kluci, co se vrátili, všechno to viděli... Střílejí po nich odevšad a oni nechápou, odkud to přichází...

Prapory SOBR (speciální oddíl pohotového reagování) a Rosgvardii prostě uškvařili (sožgli nachuj). Ve zdravotnickém Uralu spalo šest vojáků, dostali ho granátem, všech šest uškvařili. Ze čtyřiceti vojáků SOBR přežilo šest. Ostatní uškvařili. Po Rosgvardii stříleli pancéřovkami, naživu nezůstal nikdo. Jiné prapory Rosgvardii tam (na frontu) jely, otočily se a jely zpět, prý ne, nepojedeme. Je to v prdeli. (Eto pizděc.) Technika, která nám tu zbyla, to je k smíchu, ty vole, jen Uraly a Kamazy. A čtyři tanky, které už nemůžou střílet. To je v píči, chlapi, tyvole. (Eto pizděc, mužiki, bljaď.)

Zdroj: Telegram kanál Maja Krajina Bělarus v ruštině ZDE

-1