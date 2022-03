O pomateném, ulhaném a vzteklém Medomírovi z Carlesa

1. 3. 2022 / Petr Haraším

čas čtení 9 minut



Historie medvědůch Je to velká záhada. V jednom lese támhle na Východě panuje starý, omšelý a zuřivý medvěd. To by zas až tak záhadný taj nebyl, protože v lese občas i medvěd najde se. Mysterium je v tom, že v největším lese světa žije a vládne tentýž starý oplzlý medvěd, avšak tuhle je to medvěd Ulhanov, pak medvěd Zlodějov, pak medvěd Invazov a teď super medvěd s černým pásem na čele. Medvěd Medomír. Každý z nich je různý a všichni stejně navlas rovnací. Největší les jim nikdy nestačí, vždy chtějí les větší, širší, hlubší a ještě větší, až zůstane jen les Všeles, kde povládne medvěd Vševěd.

Aktuální medvěd umí lovit z hlubokého bahna ulhanou historii, umí skolit mamuta jednou ranou, umí vylézt na nejvyšší jedli Nejedlý a předvádí hejnům nešťastných opeřenců, jak mají správně mávat křídly a kudy emigrovat na jih. Úžasný Fakesupermedvěd. Místo aby les spravoval, tak krade zvířátkům šišky, lesní plody a nechá si stavět okázalé brlohy tam, kde dle Zvonících cedrů leží v hrobech pramedvěd všech medvědů, evidentně jeho věčný bájný předchůdce.

Dnešní starý včerejší medvěd

Dnešní medvěd Medomír svou černou duši tužil v gangu jezevců s rudou hvězdou. Nechal se vysvětit ve Výboru medvědí bezpečnosti a pln medvědího medvědismu sloužil starému omšelému medvědovi v cizině, kde dohlížel na poddané z poddaného lesa. Celá medvědí říše sama sebe zvrhla a svrhla se do propasti lesních zločinů. Mladý, avšak starý bezpáteřní Medomír dojat neúspěchy předchozích medvědů začal vládnout po medvědím způsobu.

Lesní zákony jsou jen pro zvířátka jemu podřízená, mezilesní smlouvy Medomír nerespektuje a z cizích lesíků dělá lesíky své. Lesní volby jsou radostně vítány, protože v Carlese vždy medvěd ví, že vyhrál na plné čáře. Když se Medomírovi v zahraničí znelíbí bývalý medvědí soudruh, oponent či nepřítel medvědiště, neváhá Medomír vyslat své liščí komando a zlikvidovat opovážlivce jakýmkoli způsobem. Čím bolestněji a krutěji, tím lépěji a veseleji.

Exekutor vždy dostává Medomírův řád vlasti. Přidružené ztráty jsou vítány, ba jsou naopak vhodné, aby se Medomíra báli nejen doma v Temnolese. Za nevinné hry nechá Medomír posílat medvíďata pod pařez na pět let. Učí medvídky zpívat o tom, jak Medomír dobude a předělá všechny lesy světa. Medvědy uměleckého ražení nutí tančit a zpívat na hrobech svých obětí.

Nas… zlobený Medomír si na vlastní kůži nechal vzteky vytetovat seznam zavilých nepřátel jeho a jeho lesního impéria. Neuvědomil si, při své malosti a nadutosti, že mu jeden smrdutý kožich nestačí. Teď už ne. Tam je vyobrazený nepřátelský slon, opice, osel, krokodýl, tam velbloud s dromedárem a tam dokonce na čelním místě i vodňanská slepice. Jedině panda (už bez zneuctěného krtečka) mu zůstala tak trochu věrná, ale Medomír a jeho les bude muset hodně platit. Nikdo toho starého, zlého Medomíra nemá rád, a proto se rozhodl, že bude ještě víc škaredný a že vše kolem sežere. Medomír mrčí, skučí, vrčí, vzteky metá kozelce a poulí oči.

Jak les spravoval, jinde bral a lhal

Medomír vyškolen ve věci loupení ze společného, v umění vládnout klanům loupeživých strak a v dovednosti ulhat celý národ i sám sebe, vedl les od vznešených cedrů k chomáčům laskavce plujícím ve větru. Po zavedení pravidel z velkého lesíku za malou louží si Medomír uvědomil, že může za pomoci těchto pravidel lesík zcela vylesit.

I povolal spřátelené medvědy z Výborů bezpečnosti a jiných výborů proti bezpečnosti a spolu s nimi ovládl vše. Medvědovi oblíbenci mohli z lesa vytěžit téměř cokoli, jen se museli s Medomírem trochu podělit. Do jiných lesů začali vyvážet bídu a zmar, kterou v Medomírově lese spolu se starým, zmagořeným Medomírem zanechali pro ostatní lesní faunu a flóru.

A komu se to v tamním lese nelíbí, ten jako přilepšení k životu může být ubytován, po léčbě výpraskem dlouhou větví, v nehostinných oborách. Tam si svou chybu smí odpracovat. A až Medomír a jeho věrní vykradli lesík i s kořeny, tak se museli rozhlédnout slintajícím jazykem kolem lesa, zda tam není něco dalšího k snědku.

Jak mu věřili v západních lesích a nadšeně plácali

Medvěd má ve všech lesech a lesících po světě rozesety úly, kde ulhané veverky lžou od časného rána až do půlnoci. Lžou dojemně, s řádným přesvědčením flastenců a radostí nad dobře vykonanou prací pro totalitního Medomíra. Lžou za oříšek, za kousek štěstí, za ten nádherný pocit ze samotného lhaní. Doma si Medomír zbudoval agresivní trollí vosí hnízda, aby všem ve světě řekli vosím jedem, co si mají o kolabujícím Carlese pěkného myslet a že musí uvěřit, že je Medomírův les to nejbáječnější místo k žití, ač mu z lesa zbyly jen pařezy, suché větve, shnilá kůra, kapradí a špinavá voda tak trochu září.

Les a lesíky široko blízko a hluboko daleko věděly, co dělá a jak se Medomír chová, ale omlouvali ho, pomlouvali ty, kteří viděli trochu dál, že medvěda, toho moudrého, strategického a šachového pašáka nechápou, že mu berou jeho životní prostor největšího Carlesa na zemi a že on, starý vypelichaný medvěd, potřebuje víc, mnohem víc lesíků, aby alespoň na chvíli zavřel ulhanou bezednou tlamu. A pak, až spořádá blízký lesík, odfrkne si a trochu se prospí bohatýrským spánkem nevinných hrdlořezů, tak ať se vrhne na další okolní lesy a lesíky. Co, co, co stejně ty všechny lesy kolem patřily přeci starému zmagořenému medvědovi, nebo si medvěd myslel, že mu vždy, od stvoření Medomíra, patřily a tak mu musí náležet znovu a lépe. Jaksi si Medomírovi věrní neuvědomili, že Medomír má zálusk i na jejich les a lesík.

Vojna Medomírova

Když zvířátka ve vedlejším lesíku nechtěla poslouchat starého opelichance, tak na ně poslal své medvědí sbory. Když se sousední lesík nepoložil, jak to starý slizký medvěd doma všem nasliboval, tak medvěd jat nekonečným zuřivým amokem aktivoval velké jedovaté mnohomůrky, ano ty, co vypadají jako velké hřiby na obloze. Dal sousedskému lesíku ultimátum, že buď zemřou v boji za slávu medvědova lesíku, nebo na ně nahází mnohomůrky a zemřou stejně. Medvěd poslal do boje za větší medvědiště mladé brumláky, aby umřeli za Medomírovu slávu.

Hrozí sousedům po celém světě, že má a pustí na ně hypersonické šišky, baterie zaječích ultrabobků a že uvidí, co ještě neviděli. Poslal i totálně poblouzněné a podrobené lámské oddíly, které jsou pověstné tím, že se mstí všem, kam Medomírův ohon ukáže. Paradoxně mstí se všude kolem, že i jim Medomír vymlátil nory.

Obyvatelé a občané jiných lesů a lesíků a lesíčků si teď nejsou jisti, zda se zítra ráno ještě probudí, nebo už budou odesláni na věčnost Medomírovu velkým zářícím sluníčkem, které svítí i v noci.

Co s tím?

Byl kdysi jeden podobný medvěd Heilmír. Když byl poražen a vyhoštěn z lesa tehdejšího, tak vítězové (i starý vypelichaný medvěd) zavedli nad hákovým lesem plán Pěti D. Až i tento dnešní Medomír dohraje své neslavné angažmá, bude potřeba Medomírovy vrchní posluhy odsoudit a potrestat. Pro Carles zavést obdobnou akci Pět D. Demedomírizace, detotalizace, deoligarchizace, denuklearizace a deglorifikace vybájené historie zbabělých medvědů dávné i nedávné historie.

A už nikdy nevěřte bajkám o hodném medvědu Medomírovi, Ulhanovi, Zlodějovovi či Invazovovi. Mnozí sedli medvědovi na slizký, ač voňavý lep, a teď se dojemně jeden přes druhého omlouvají. Omluvy ať si ovšem nechají, nikdo na ně není zvědav. Ve svých projevech totiž rádi záměrně lhali a šířili Medomírovu propagandu.

Schovávali se za právo na názor a v názor schovali lži. Teď ať se pokochají pohledem na blízký les, kde jejich propagovaný Medomír kouše, škrábe, rdousí, děti, ženy, civily. Chce je rozemlít, roztrhat na kusy, zarazit do země, rozpustit v kyselině, udusit ve vakuu, opéct na ohni a uřezat jim ty demokratické palice, aby pochopili i ostatní, kdo je sakra ve světovém Carlese věčným pánem.





Haraším Petr Orlau

Z veřejných zdrojů nelítostným pohledem nevidomého

0