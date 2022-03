Ano, Putin použije jaderné zbraně

1. 3. 2022

čas čtení 29 minut





Server Politico zveřejnil rozsáhlý, velmi informovaný a děsivý rozhovor s Fionou Hillovou, jednou z "nejjasnozřivějších světových odbornic na Rusko"



Britská novinářka Carole Cadwalladr k tomu píše:



Sankce nestačí. To je její jasný vzkaz. Je třeba reagovat globálně. Každý, kdo v současnosti s Ruskem podniká, je podle ní spoluviníkem. Veškeré obchodní aktivity musí být okamžitě zastaveny



Hillová je tak střízlivá, racionální a opatrná osobnost. Každý, kdo viděl její svědectví v Kongresu, ví, jak je působivá. Říká, že svět se musí dát dohromady & jednat kolektivně hned, protože tohle je rok 1939. Je to Hitler. A nezastaví se před Ukrajinou.

Putin se snaží rozvrátit celý světový řád, říká v rozhovoru expertka, která sleduje Rusko. Existují však způsoby, jak se mohou bránit i obyčejní lidé



Pro mnoho lidí bylo sledování ruské invaze na Ukrajinu jako série momentů "Tohle přece nemůže udělat". Ruský prezident Vladimir Putin zahájil největší pozemní válku v Evropě od druhé světové války. Je to doslova ohromující.



Proto jsme oslovili Fionu Hillovou, jednu z nejjasnozřivějších amerických odbornic na Rusko, někoho, kdo studuje Putina už desítky let, pracovala v Republikánské i Demokratické administrativě a má pověst pravdomluvné ženy, kterou si získala, když svědčila během slyšení o impeachmentu svého bývalého šéfa, prezidenta Donalda Trumpa.



Chtěla jsem vědět, o čem přemýšlela, když sledovala záběry ruských tanků valících se přes mezinárodní hranice, co si myslí, že má Putin na mysli, a jaké poznatky může nabídnout o jeho motivacích a cílech.



Hillová strávila mnoho let studiem historie a v našem rozhovoru opakovaně sleduje, jak se dlouhé oblouky a trendy evropských dějin právě teď sbíhají na Ukrajině. Podle jejích slov se již nacházíme uprostřed třetí světové války, ať už jsme si to plně uvědomili, nebo ne.



"Bohužel prošlapáváme znovu staré historické vzorce, o kterých jsme si řekli, že už nikdy nedovolíme, aby se opakovaly," řekla mi Hillová.



K těmto starým historickým vzorcům patří západní podniky, které nevidí, jak pomáhají budovat tyranovu válečnou pokladnu, obdivovatelé zamilovaní do "síly" autokrata a tendence politiků ukazovat prstem dovnitř kvůli svému politickému prospěchu, místo aby spolupracovali na bezpečnosti svého národa.



Hillová však zároveň říká, že na odvrácení Putina ještě není pozdě a že to není úkol jen pro Ukrajince nebo NATO - je to úkol, kterému mohou významně pomoci obyčejní lidé a firmy ze Západu, jakmile pochopí, co je v sázce.



"Ukrajina se stala přední linií v boji nejen mezi demokraciemi a autokraciemi, ale v boji za zachování systému založeného na pravidlech, v němž se věci, které země chtějí, neberou silou," říká Hillová.





Varuje, že nás čeká spousta nebezpečí. Putin působí stále emotivněji a pravděpodobně použije všechny zbraně, které má k dispozici, včetně jaderných. Je důležité nedělat si iluze - ale stejně důležité je neztrácet naději.



"Pokaždé, když si pomyslíte: 'Ne, to přece neudělá. No, ano, udělá to," říká Hillová. "A samozřejmě chce, abychom to věděli. Není to tak, že bychom se měli nechat zastrašit a vyděsit..... Musíme se na tyto nepředvídatelné události připravit a vymyslet, co uděláme, abychom jim předešli."





Redaktorka: " Putina sledujete už dlouho a napsala jste jednu z nejlepších biografií o Putinovi. Když jste ho v uplynulém týdnu sledovala, čeho jste si všimla, co ostatním lidem mohlo uniknout?



Fiona Hillová: Putin je obvykle cyničtější a vypočítavější, než jak působil ve svých posledních projevech. Ve věcech, které řekl v posledních několika týdnech a kterými ospravedlňoval válku na Ukrajině, jsou patrné niterné emoce. Ta záminka je naprosto chatrná a pro každého, kdo není v komoře ozvěn nebo v bublině propagandy v samotném Rusku, téměř nesmyslná. Vždyť požadovat po ukrajinské armádě, aby v podstatě svrhla vlastní vládu nebo složila zbraně a vzdala se, protože jí velí banda zdrogovaných nacistických fašistů? To prostě nemá smysl. Je to nepředstavitelné. Putin ani nevypadá, že by se snažil přesvědčivě argumentovat. Totéž jsme viděli v ruské reakci v OSN. "Vy jste napadli Irák, Afghánistán. Neříkejte mi, že nemůžeme udělat totéž na Ukrajině".



Tyto niterné emoce jsou nezdravé a mimořádně nebezpečné, protože kolem Putina existuje jen málo kontrolních mechanismů. Upozornil na to během vystoupení na zasedání Rady národní bezpečnosti, kde bylo zcela jasné, že jde jen o jeho rozhodnutí. Svým způsobem přebral plnou odpovědnost za válku a dokonce i šéfové jeho bezpečnostních a zpravodajských služeb vypadali, jako by byli zaskočeni tím, jak rychle se věci daly do pohybu.



Jsme svědky tlaku na Kazachstán, aby se místo balancování mezi Ruskem, Čínou a Západem přeorientoval zpět na Rusko. A jen pár dní před invazí na Ukrajinu podepsal Ázerbájdžán s Ruskem bilaterální vojenskou dohodu. To je významné, protože ázerbájdžánský vůdce se tomu po desetiletí bránil. A také vidíme, že Rusko se stalo konečným arbitrem budoucích vztahů mezi Arménií a Ázerbájdžánem. Gruzie byla také odsunuta na okraj, poté, co byla po desetiletí Rusku trnem v oku. A Bělorusko je nyní zcela podřízeno Moskvě.



Ale uprostřed toho všeho byla Ukrajina zemí, která unikla. A Putin nyní říká, že Ukrajina Ukrajincům nepatří. Patří jemu a minulosti. Hodlá Ukrajinu doslova vymazat z mapy, protože na jeho mapu "ruského světa" nepatří. V podstatě nám to řekl. Možná po sobě zanechá nějaké polorozpadlé státečky. Když se podíváme na staré mapy Evropy - pravděpodobně na mapy, na které se díval on -, najdeme tam různé podivné útvary. Všechno to jsou malá místa, která jsou závislá na větší mocnosti a vznikla proto, aby zabránila vzniku větších životaschopných států ve sporných regionech. V zásadě platí, že pokud bude Vladimiru Putinovi přáno, Ukrajina jako moderní Ukrajina posledních 30 let existovat nebude.



Redaktorka "Jak daleko se podle vás Putin chystá zajít?



Hillová: V této chvíli, pokud bude moci, půjde až do konce. Před tímto minulým týdnem měl na výběr více různých možností. Dával si možnost, že může jít do akce s plnou silou, jak to dělá teď, ale mohl se také zaměřit na znovudobytí jen administrativních území Doněcka a Luhanska. Mohl se zmocnit Azovského moře, což se pravděpodobně stejně chystá udělat, a pak spojit Doněckou a Luhanskou oblast s Krymem, stejně jako země mezi nimi a až k Oděse. Ve skutečnosti se o to Putin původně pokusil už v roce 2014 - vytvořit "Novorosii" neboli "Nové Rusko", ale to se nepodařilo, když se místní podpora pro připojení k Rusku nedostavila.



Nyní, pokud se mu to podaří, se chystá obsadit celou zemi. S touto skutečností se musíme vyrovnat. Ačkoli jsme ještě neviděli nasazení všech ruských invazních sil, určitě má vojáky, kteří se mohou přesunout do celé země.



Redaktorka: Říkáte, že má dostatečný počet vojáků k přesunu, ale má jich dost na to, aby obsadil celou zemi?



Hillová: Jaký je počet vojáků, kteří by mohli obsadit celou zemi? Pokud dojde na Ukrajině k vážnému odporu, nemusí mít dostatečné síly na to, aby zemi obsadil na delší dobu. Může se také stát, že nebude chtít obsadit celou zemi, že ji bude chtít rozdělit, možná anektovat některé její části, možná ponechat část země jako zbytkové státečky nebo větší zbytkovou Ukrajinu někde, třeba v okolí Lvova. Neříkám, že přesně vím, co se mu honí hlavou. A možná dokonce navrhne, aby další části Ukrajiny pohltily sousední země.



V roce 2015 byl ministr zahraničí Sergej Lavrov na Mnichovské bezpečnostní konferenci po anexi Krymu a válce v Donbasu. A mluvil o tom, že Ukrajina není vůbec žádná země, a ostře řekl, že na Ukrajině je mnoho menšin - jsou tam Poláci a Rumuni, jsou tam Maďaři a Rusové. A dále v podstatě téměř vyzval zbytek Evropy, aby si Ukrajinu rozdělil.



Takže Putinovi nejde nutně o to, aby obsadil celou zemi, ale aby ji skutečně rozdělil. Podíval se na Afghánistán, Irák, Libyi a další místa, kde je země rozdělena mezi oficiálně schválené síly na jedné straně a povstalecké síly na straně druhé. To je něco, s čím by Putin rozhodně mohl žít - roztříštěná Ukrajina, jejíž různé části v různém postavení.



Redaktorka: Putin tedy krok za krokem, způsobem, který jsme na Západě ne vždy docenili, přivedl zpět pod svůj vliv mnoho těchto zemí, které byly po rozpadu Sovětského svazu nezávislé. Jedinou zemí, která se zatím Putinovu sevření vyhnula, byla Ukrajina.



Hillová: Ukrajina, správně. Protože je větší a kvůli své strategické poloze. Putin chce zajistit, aby Ukrajina stejně jako ostatní země neměla jinou možnost než podřídit se Rusku.



Redaktorka: Jak moc to, co teď vidíme, souvisí s Putinovým volebním plánem? V roce 2014 se zmocnil Krymu, což mu pomohlo zvýšit svou popularitu a zajistit si budoucí znovuzvolení. Další volby ho čekají v roce 2024. Souvisí s tím něco z toho?



Hillová: Myslím, že ano. V roce 2020 Putin nechal změnit ruskou ústavu tak, aby mohl zůstat ve funkci až do roku 2036, tedy na další dvě šestiletá období. To mu bude 84 let. Ale v roce 2024 se musí znovu legitimizovat tím, že bude kandidovat ve volbách. Jediným skutečným protikandidátem mohl být Alexej Navalnyj, a toho zavřeli do trestanecké kolonie. Putin zlikvidoval veškerou potenciální opozici, takže by si člověk myslel, že to pro něj bude v roce 2024 hračka. Jenže v ruských volbách to funguje tak, že ve skutečnosti musí předvést přesvědčivou show, která ukáže, že je nesmírně populární a má podporu všech obyvatel.



V zákulisí je poměrně jasné, že v systému panuje velká apatie, že mnoho lidí podporuje Putina, protože nikdo jiný není. Lidé, kteří ho vůbec nepodporují, pravděpodobně k volbám nepřijdou.



V říjnu bude Putinovi sedmdesát. A sedmdesátka, víte, v širším měřítku není vysoký věk. Je spousta politiků, kterým je mnohem víc než 70 let.



Redaktorka: Ale pro Rusy je to vysoký věk.



Hillová: Pro Rusy je to vysokývěk. A Putin nevypadá zrovna nejlépe, má spíše nafouklý obličej. Víme, že si stěžoval na problémy se zády. I jestliže to není nic horšího, může to být tím, že bere vysoké dávky steroidů, nebo může jít o něco jiného. Zdá se, že je to naléhavé, což může být dáno i osobními faktory.



Možná má pocit, že čas běží - je to přece jen 22 let, co je u moci, a pravděpodobnost, že po takové době ruský vůdce odejde dobrovolně nebo prostřednictvím voleb, je dost malá. Většina vůdců odchází buď tak, jak si myslel běloruský prezident Alexandr Lukašenko, že by mohl odejít, v důsledku masových protestů, nebo že zemře ve funkci.



Jediný, kdo byl v moderní době ruským vůdcem déle než Putin, je Stalin, a ten zemřel ve funkci.



Redaktorka: Putin se dostal k moci po sérii akcáí, které mnozí považovali za podvod - bombové útoky na budovy po celém Rusku, při nichž zahynuly stovky ruských občanů, a následná válka v Čečensku. To vedlo k tomu, že se Putin dostal k moci jako válečný prezident. Také anexe Krymu v roce 2014 přišla pro Putina v těžké době. Nyní jsme svědky další velké vojenské operace necelé dva roky před tím, než musí znovu kandidovat ve volbách. Mýlím se, když vidím tento vzorec?



Hillová: Ne, myslím, že ne. Určitě tu nějaký vzorec je. Součástí Putinovy prezidentské osobnosti je, že je to bezohledný drsňák, silný muž, který je šampionem a ochráncem Ruska. A právě proto ho Rusko potřebuje. Kdyby bylo všechno v klidu a míru, proč by bylo třeba Vladimira Putina? Když si vzpomenete na jiné válečné vůdce - napadá mě Winston Churchill - v době míru byl Winston Churchill odvolán z funkce.



Redaktorka: Když už mluvíme o Čečensku, napadlo mě, že jde o největší pozemní vojenskou operaci, kterou Rusko od Čečenska vede. Co jsme se tehdy o ruské armádě dozvěděli a co je nyní relevantní?



Hillová: Jaké jsou informace o ruské armádě? Je velmi důležité, že jste na to upozornila, protože lidé říkají, že Ukrajina je největší vojenskou operací v Evropě od druhé světové války. První největší vojenská akce v Evropě od druhé světové války byla ve skutečnosti v Čečensku, protože Čečensko je součástí Ruska. Jednalo se o ničivý konflikt, který se táhl několik let, po krátkém příměří proběhla dvě kola války a padly desetitisíce vojenských i civilních obětí. Regionální hlavní město Groznyj bylo srovnáno se zemí. Oběti byli převážně etničtí Rusové a rusky mluvící obyvatelé. Čečenci se bránili, což se stalo vojenským debaklem na území Ruska. Analytici to označili za "největší možnou krizi ruské armády". Po zásahu NATO ve válkách na Balkáně ve stejném časovém horizontu v 90. letech se Moskva dokonce obávala, že by v Čečensku mohlo zasáhnout NATO.



Redaktorka: Co jsme se za poslední dva měsíce dozvěděli o NATO?



Hillová: Jaké jsou informace o NATO? V mnoha ohledech zpočátku nic dobrého. I když nyní vidíme výraznou koncentraci politických a diplomatických sil, seriózní konzultace a podnět k akci v reakci na posílení vojenské obrany NATO.



Ale musíme o tom také přemýšlet tímto způsobem. Dlouhodobě jsme selhávali v politice sahající až od konce studené války, pokud jde o přemýšlení o tom, jak řídit vztahy NATO s Ruskem, abychom minimalizovali rizika. NATO je něco jako obrovská pojišťovna, ochránce národní bezpečnosti Evropy a Spojených států. Po skončení studené války jsme si stále mysleli, že máme nejlepší pojištění proti rizikům, která nás mohou potkat - povodně, požáry atd. ale za zvýhodněné pojistné. Nepřijali jsme adekvátní opatření k řešení a snížení různých rizik. Nyní vidíme, že jsme neprovedli náležitou kontrolu a plně nezvážili všechny možné eventuality, včetně toho, jak bychom zmírnili negativní reakci Ruska na postupnou expanzi.



Redaktorka: A pak je tu jaderný prvek. Mnoho lidí si myslelo, že se nikdy nedočkáme velké pozemní války v Evropě nebo přímé konfrontace mezi NATO a Ruskem, protože by to mohlo rychle přerůst v jaderný konflikt. Jak blízko k tomu máme?



Hillová: No, jsme přímo v tom. V podstatě to, co prezident Putin v posledních dnech řekl zcela explicitně, je, že pokud někdo zasáhne na Ukrajině, čeká ho reakce, jakou "nikdy v historii nezažil". A uvedl ruské jaderné síly do stavu nejvyšší pohotovosti. Takže dává jasně najevo, že jaderné zbraně jsou na stole.



Putin se před tím snažil Trumpa varovat, ale Trump asi nepochopil, co tím chtěl říct. Na jednom z posledních setkání Putina a Trumpa, když jsem tam byla přítomna, Putin na to upozorňoval: "No víte, Donalde, my máme tyhle hypersonické rakety." A Trump říkal: "No, my je získáme taky." A Putin říkal: "No, ano, nakonec je získáte, ale my je máme první." V této výměně názorů byla hrozba. Putin nám dával najevo, že pokud dojde v nějakém konfrontačním prostředí k nátlaku, bude na stole jaderná varianta.



Redaktorka: Opravdu si myslíte, že použije jadernou zbraň?



Hillová: O Putinovi platí, že pokud má nějaký nástroj, chce ho použít. Proč ho mít, když to nejde? V některých ohledech už jadernou zbraň použil. Ruští agenti otrávili Alexandra Litviněnka radioaktivním poloniem a udělali z něj lidskou špinavou bombu a polonium bylo rozeseto po celém Londýně na všech místech, které ten nebohý člověk navštívil. V důsledku toho zemřel strašlivou smrtí.



Rusové již použili nervově paralytickou látku určenou pro zbraně, novičok. Použili ji možná několikrát, ale určitě dvakrát. Jednou v anglickém Salisbury, kde s ní potřeli kliku dveří Sergeje Skripala a jeho dcery Julie, kteří pak nezemřeli; nervově paralytická látka však kontaminovala město Salisbury a každý, kdo s ní přišel do styku,onemocněl. Novičok zabil britskou občanku Dawn Sturgessovou, protože atentátníci ho dali do lahvičky od parfému, kterou odhodili do popelnice, kde ho Sturgessová a její partner našli. V lahvičce bylo tolik nervově paralytické látky, aby zabila několik tisíc lidí. Podruhé byla ve spodkách Alexandra Navalného.



Takže pokud si někdo myslí, že by Putin nepoužil něco, co má, co je neobvyklé a kruté, ať se zamyslí znovu. Pokaždé, když si říkáte: "Ne, to by neudělal, že ne?", udělal by to. A samozřejmě chce, abychom to věděli.



Není to tak, že bychom se měli nechat zastrašit a vyděsit. Přesně to chce, abychom se báli. Musíme se na tyto nepředvídatelné události připravit a vymyslet, co uděláme, abychom jim předešli.



Redaktorka: Jak se s tím vypořádáme? Jsou sankce dostatečné?



Hillová: Nemůžeme se s tím jako Spojené státy vypořádat sami. Především to musí být mezinárodní reakce.



Redaktorka: Větší než NATO?



Hillová: Musí být větší než NATO. Teď neříkám, že to znamená mezinárodní vojenskou reakci, ale odezva musí být mezinárodní.



Nejprve se musíme zamyslet nad tím, co udělal Vladimir Putin, a nad povahou toho, čemu čelíme. Lidé nechtějí mluvit o Adolfu Hitlerovi a druhé světové válce, ale já o tom budu mluvit. Samozřejmě hlavním prvkem, když mluvíte o druhé světové válce, který je ohromující, je holocaust a naprosté zdecimování židovského obyvatelstva v Evropě, stejně jako Romů a Sintů.



Ale zaměřme se zde na územní expanzionismus Německa, na to, co Německo pod Hitlerovým vedením v tomto období udělalo: zábor Sudet a anšlus neboli připojení Rakouska, to vše na základě toho, že se jednalo o německy mluvící obyvatelstvo.



Invaze do Polska. Smlouva se Sovětským svazem, pakt Molotov-Ribbentrop, který rovněž umožnil Sovětskému svazu zabrat části Polska, ale poté se stal předehrou k operaci Barbarossa, německé invazi do Sovětského svazu. Invaze do Francie a všech zemí obklopujících Německo, včetně Dánska a dále až do Norska. Německo se nakonec zapojilo do masivní územní expanze a okupace. Sovětský svaz se nakonec bránil. Vlastní rodina Vladimira Putina trpěla při obléhání Leningradu, a přesto teď Vladimir Putin dělá přesně totéž.



Redaktorka: Takže podobně jako Hitler využívá pocitu obrovské historické křivdy v kombinaci s okázalou ochranou Rusů a přehlížením práv menšin a jiných národů na nezávislé země, aby podnítil své územní ambice?



Hillová: Správně. A obviňuje ostatní, proč se to stalo, a nutí nás, abychom se obviňovali sami.



Pokud se lidé ohlédnou do historie druhé světové války, bylo po Evropě strašně moc lidí, kteří se stali sympatizanty nacistického Německa před napadením Polska. Ve Spojeném království byla celá řada britských politiků, kteří obdivovali Hitlerovu sílu a moc, že dělá to, co dělají velmoci, než k nim nakonec pronikly hrůzy bleskové války a holocaustu.



Redaktorka: A vy to vidíte nyní.



Hillová: To vidíte naprosto přesně. Bohužel máme ve Spojených státech a v celé Evropě politiky a veřejné činitele, kteří přijali myšlenku, že NATO Rusku ublížilo a že Putin je silný, mocný muž a má právo dělat to, co dělá: Protože Ukrajina si jaksi nezaslouží nezávislost, protože je to buď historická země Ruska, nebo Ukrajinci jsou Rusové, nebo ukrajinští vůdci jsou - to říká Putin - "drogově závislí, fašističtí nacisté" nebo používá jakékoliv jiné nálepky, které se tu hodí.



Takže bohužel vstupujemee zpátky do starých historických vzorců, o kterých jsme si řekli, že už je nikdy nedopustíme. Další věc, o které je třeba v tomto širším historickém kontextu přemýšlet, je, jak silně německá podnikatelská komunita napomohla Hitlerovu vzestupu. Právě teď každý, kdo podniká v Rusku nebo nakupuje ruský plyn a ropu, přispěl do Putinovy válečné pokladnice. Naše investice jsou nyní doslova palivem pro ruskou invazi na Ukrajinu.



Stejně jako lidé nechtěli, aby jejich peníze byly investovány v Jihoafrické republice v době apartheidu, opravdu chcete, aby vaše peníze byly investovány v Rusku v době brutální ruské invaze a podmanění a porcování Ukrajiny?





Redaktorka: Chápu to správně, že si myslíte, že sankce uvalené vládou jsou nedostatečné k řešení této mnohem větší hrozby?



Hillová: Rozhodně. Sankce nebudou stačit. Potřebujete rozsáhlou mezinárodní reakci, kdy se vlády samy rozhodnou, že po určitou dobu nebudou moci s Ruskem obchodovat, dokud se to nevyřeší. Potřebujeme dočasné pozastavení obchodních aktivit s Ruskem. Stejně jako bychom nevedli plnohodnotná diplomatická jednání o ničem jiném než o příměří a stažení vojsk, dokud je Ukrajina stále aktivně napadána, tak je to stejné s obchodem. To, co potřebujeme, je pozastavení obchodních aktivit s Ruskem, dokud Moskva nezastaví nepřátelské akce a nestáhne svá vojska.



Redaktorka: Takže běžné společnosti...



Hillová: Obyčejné firmy by se měly rozhodnout. Pokud západní společnosti, jejich penzijní plány nebo podílové fondy investují v Rusku, měly by se stáhnout. Všichni lidé ze zahraničí, kteří sedí ve správních radách velkých ruských společností, by měli okamžitě odstoupit. Ne každá ruská společnost je napojena na Kreml, ale mnoho velkých ruských společností rozhodně ano a všichni to vědí. Když se podíváme do Německa v době před druhou světovou válkou, byly to právě velké německé podniky, které byly využívány k podpoře války. A přesně totéž vidíme i nyní. Rusko by si tuto válku nemohlo dovolit, kdyby nebylo toho, že ceny ropy a plynu stoupají.



Zatím mají ve válečném fondu dost peněz. Ale z dlouhodobého hlediska to nebude udržitelné bez investic, které do Ruska přicházejí, a bez všech ruských komodit, nejen ropy a plynu, které se nakupují na světových trzích. A naši mezinárodní spojenci, jako je Saúdská Arábie, by měli právě teď zvýšit těžbu ropy jako dočasnou kompenzaci. Právě teď také nepřímo financují válku na Ukrajině tím, že udržují vysoké ceny ropy.



To musí být mezinárodní reakce, která Rusko přiměje k zastavení vojenských akcí. Indie se v OSN zdržela hlasování a je vidět, že ostatní země se cítí nepříjemně a doufají, že tenhkle problém zmizí. Tohle nezmizí a mohlo by to být "vy jste na řadě jako další" - protože Putin vytváří precedens, aby se země vrátily k typu chování, které vyvolalo dvě velké války, jež byly volným bojem o území. Putin říká: "V průběhu dějin se hranice měnily. To přece nevadí."



Redaktorka: Vy si nemyslíte, že se Putin nutně zastaví u Ukrajiny?



Hillová: Samozřejmě, že se nezastaví. Ukrajina se stala frontovou linií v boji nejen o to, které země mohou či nemohou být v NATO, nebo mezi demokraciemi a autokraciemi, ale v boji o zachování systému založeného na pravidlech, v němž se věci, které země chtějí, neberou silou. Všechny země na světě by tomu měly věnovat velkou pozornost. Ano, mohou existovat země jako Čína a další, které si mohou myslet, že je to přípustné, ale celkově většina zemí ze současného mezinárodního systému profituje, pokud jde o obchod a hospodářský růst, o investice a vzájemnou závislost globalizovaného světa. Tímto tento systém v podstatě končí. To je to, co udělalo Rusko.



Redaktorka: Zničilo mezinárodní řád založený na pravidlech.



Hillová: Přesně tak. To, co spoustě lidí brání v tom, aby se z Ruska stáhli, byť jen dočasně, je, že bědují: "Když se z Ruska stáhneme my, převezme tam naše trhy Čína." To mi vždycky říká každý investor. Nejsem si jistá, zda se ruští podnikatelé chtějí jednoho rána probudit a zjistit, že jedinými investory do ruské ekonomiky jsou Číňané, protože pak se Rusko stane periferií Číny, čínským zázemím, a ne velmocí, která funguje v tandemu s Čínou.



Redaktorka: Čím více o tom mluvíme, tím více používáme analogie s druhou světovou válkou. Jsou lidé, kteří říkají, že jsme na pokraji třetí světové války.



Hillová: Už v ní jsme. Už nějakou dobu v ní jsme. Stále přemýšlíme o první a druhé světové válce jako o obrovských velkých kulisách, ale druhá světová válka byla důsledkem první světové války. A mezi nimi jsme měli meziválečné období. A svým způsobem jsme to měli znovu po studené válce. Mnoho věcí, o kterých zde hovoříme, má kořeny v rozdělení Rakouska-Uherska a Ruské říše na konci první světové války. Na konci druhé světové války došlo k dalšímu přerodu a některé problémy, kterými se v poslední době zabýváme, sahají až do tohoto bezprostředně poválečného období. Měli jsme válku v Sýrii, která je zčásti důsledkem rozpadu Osmanské říše, totéž se týká Iráku a Kuvajtu.



Všechny konflikty, kterých jsme svědky, mají kořeny v těchto dřívějších konfliktech. Již jsme v horké válce o Ukrajinu, která začala v roce 2014. Lidé by si neměli namlouvat, že jsme právě na pokraji něčeho. Jsme ve válce již poměrně dlouhou dobu.



Ale je to také plnospektrální informační válka. Máte tady Tuckera Carlsona a Donalda Trumpa, kteří dělají práci za Rusko. To, že se Putinovi podařilo přesvědčit Trumpa, že Ukrajina patří Rusku, a že Trump bude ochoten vzdát se Ukrajiny bez jakéhokoli boje, to je pro Putinovu informační válku velký úspěch. Chci říct, že se mu podařilo, aby velká část Republikánské strany - a nejen oni, někteří na levici, stejně jako na pravici - masy americké veřejnosti říkaly: "Dobře děláš, Vladimíre Putine," nebo obviňovaly NATO, nebo obviňovaly USA z tohoto výsledku. Přesně k tomu je zaměřena ruská informační válka a psychologická operace. Jsme ve válce, a to už velmi dlouho. Říkám to už léta.





Redaktorka: Tak jako svět neviděl přicházet Hitlera, my jsme neviděli přicházet Putina?



Hillová: Neviděli. Je tu už 22 let a k tomuto bodu se blíží od roku 2008.



To, co Rusko dělá, je prosazování toho, že "moc vám dává právo dělat si, co se vám zachce". Samozřejmě ano, my jsme také udělali strašné chyby. Ale nikdo nikdy nemá právo zcela zničit jinou zemi - Putin otevřel v Evropě dveře, o kterých jsme si mysleli, že jsme je po druhé světové válce zavřeli.



Zdroj v angličtině

