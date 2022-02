Turecko zabrání ruským válečným lodím a ponorkám v přístupu do Černého moře

28. 2. 2022

čas čtení 4 minuty





- Turecký prezident Tayyip Erdoğan prohlásil, že Turecko se nemůže vzdát svých vazeb s Ruskem ani s Ukrajinou, a dodal, že Ankara realizuje ustanovení dohody o plavbě do Černího moře svými úžinami, aby zabránila eskalaci války.

Turecko v neděli označilo ruskou invazi za "válku", což mu umožnilo odvolat se na články mezinárodní dohody z roku 1936, které omezí proplouvání některých ruských plavidel tureckými úžinami. Turecko sdílí námořní hranici s Ukrajinou a Ruskem a s oběma má dobré vztahy.



Řekl, že Turecko nebude ustupovat ze svých závazků vůči svým spojencům, včetně NATO, ale že se také nemůže odvrátit od "národních zájmů" ve svém regionu. Zopakoval, že ruskou invazi považuje za nepřijatelnou.



Turecko kontroluje úžiny na základě úmluvy z Montreux z roku 1936, která stanoví, že v době války může Turecko blokovat přístup válečných lodí patřících státům sousedícím s Černým mořem za předpokladu, že se nevracejí na své stálé základny v této oblasti.



Turečtí představitelé prohlásili, že ruská invaze na Ukrajinu představuje válku, což je změna tónu poté, co ji představitelé dříve označovali za "vojenskou operaci", i když ruské akce odsuzovali.



Podle úmluvy musí černomořské státy oznámit Turecku průjezd svých válečných lodí, včetně ponorek, úžinou osm dní předem, zatímco válečné lodě ostatních států to musejí oznámit 15 dní předem. Rozhodnutí o blokaci lodí by se mohlo dotknout přibližně 16 ruských válečných lodí a ponorek, které se v současné době nacházejí ve Středozemním moři a z nichž některé jsou součástí jejich černomořské flotily.





- Prokurátor mezinárodního trestního soudu usiluje o souhlas soudu s vyšetřováním údajných válečných zločinů na Ukrajině. V pátek vystoupil prokurátor Karim Khan, který vyjádřil své obavy z ruské války na Ukrajině a uvedl, že soud by měl vyšetřovat válečné zločiny vyplývající z invaze.



"Dalším krokem je pokračovat v procesu hledání a získání povolení od přípravného senátu soudu k zahájení vyšetřování," řekl dnes Khan o snaze získat souhlas s vyšetřováním.



Litva již dříve vyzvala mezinárodní soudní dvůr, aby zahájil vyšetřování válečných zločinů spáchaných Ruskem a Běloruskem na Ukrajině, přičemž litevská premiérka Ingrida Simonyteová sdělila deníku Washington Post: "To, co dělá Putin, je jen vraždění a nic jiného, a doufám, že bude poslán do Haagu."



- Spojené státy nařídily 12 ruským diplomatům v OSN, aby do 7. března opustili své sídlo. Na tiskové konferenci, kterou uspořádal ruský velvyslanec při OSN Vasilij Nebenza, Nebenza přijal telefonát a krátce poté potvrdil, že 12 diplomatů bylo americkými úřady prohlášeno za nežádoucí osoby. Bylo jim nařízeno, aby do 7. března odcestovali.



- Několik prezidentů členských států EU zveřejnilo otevřený dopis, v němž vyzývají k urychlenému přijetí Ukrajiny do EU.



Dopis má následující znění:



My, prezidenti členských států EU: Bulharské republiky, České republiky, Estonské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Polské republiky, Slovenské republiky a Slovinské republiky, jsme pevně přesvědčeni, že Ukrajina si zaslouží získat perspektivu okamžitého vstupu do EU. Vyzýváme proto členské státy EU, aby upevnily nejvyšší politickou podporu Ukrajině a umožnily institucím EU provést kroky k okamžitému udělení statusu kandidátské země EU Ukrajině a zahájení procesu jednání. V tomto kritickém okamžiku znovu vyjadřujeme plnou solidaritu s Ukrajinou a jejím lidem.





- Satelitní snímky pořízené v pondělí ukázaly, že ruské pozemní síly se nadále přibližují k hlavnímu městu Ukrajiny vojenským konvojem, který se táhne v délce více než 17 kilometrů.



Podle soukromé americké společnosti Maxar Technologies Inc. satelitní snímky ukazují, že konvoj se skládá ze stovek obrněných vozidel, tanků, tažených dělostřeleckých zbraní a vozidel logistické podpory. Pokračuje v pohybu na jih směrem ke Kyjevu.

