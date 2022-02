Proč je to, co nyní dělá Putin, nesrovnatelné s chováním Západu v Iráku a podobně

28. 2. 2022 / Boris Cvek

Stále více mi vadí srovnávání toho, co se děje nyní na Ukrajině, s tím, co Západ dělal v Iráku, Libyi, Jugoslávii atd. Na Ukrajině nevládne žádný diktátor, který by mučil lidi, probíhaly tam normální svobodné volby, nebyla tam žádná válka jako v Jugoslávii, žádný Miloševič, Kaddáfí nebo Husajn. Válka na Ukrajině z ruské strany postrádá jakýkoli rozměr boje proti tyranii, je naopak bojem za tyranii – za režim, jaký je v Bělorusku, tedy režim zcela bez svobodných voleb, režim mučení, pronásledování a poroby.

Navíc je zdůvodňována bojem proti nacistům, což je tak děsivá lež, že proti ní omyl (nebo i kdyby to byla lež) ohledně přítomnosti zbraní hromadného ničení v Iráku je banalitou. Pokud někdo může vést velkou válku v Evropě proti demokratické zemi, která má prezidenta židovského původu (jehož příbuzní zahynuli v holokaustu) s tím, že tam vládnou nacisté, pak může stejně dobře tvrdit, že nacisté vládnou v Litvě, Česku nebo ve Švédsku… prostě kdekoli.

Nota bene když tuhle velkou válku v Evropě vede jaderná mocnost, která na statečný a účinný odpor obránců reaguje hrozbou použití jaderné síly a rozpoutáním globální jaderné války.

