Vladimir Putin je frustrován pomalým postupem své armády na Ukrajině a útočí na lidi ze svého okolí

1. 3. 2022

čas čtení 10 minut

- Vladimir Putin je frustrován pomalým postupem své armády na Ukrajině a útočí na lidi ze svého okolí.



NBC uvádí, že současní i bývalí američtí představitelé, kteří byli o této záležitosti informováni, se dozvěděli, že se americké zpravodajské služby obávají, že by si ruský prezident mohl vybíjet svou frustraci eskalací války na Ukrajině.



Zpráva tvrdí, že západní zpravodajské služby mají o Putinovi "dobrý přehled", a přestože se nedomnívají, že je psychicky labilní, chová se neobvykle tvrdě k lidem ze svého okolí, protože jeho hněv z vojenských neúspěchů a celosvětového odsouzení jeho jednání roste.



Ruská invaze na Ukrajinu se podle brífinku opozdila za plánem v důsledku prudkého odporu místních obyvatel a četných selhání ruského vybavení a logistiky. Summit géniů pic.twitter.com/SYRjRWrtwM — petr fischer (@petrfischer3) March 1, 2022





-Tohle jsou válečné zločiny:

These are war crimes. Don't look away. Stand with the people of Ukraine and don't stop sanctions until Putin's troops are withdrawn ✊🏼 🇺🇦 https://t.co/cwPGR4UHEa — Paul Mason (@paulmasonnews) March 1, 2022





- YouTube v souvislosti s invazí na Ukrajinu zablokovala kanály napojené na ruská státní média RT a Sputnik v celé Evropě - včetně Spojeného království.



V prohlášení zveřejněném na Twitteru společnost Google Europe uvedla:



Vzhledem k probíhající válce na Ukrajině blokujeme s okamžitou platností kanály YouTube napojené na RT a Sputnik v celé Evropě.



Platforma již dříve omezila možnost RT a dalších ruských kanálů vydělávat peníze z reklamy na webu.





- Ruský postup na Kyjev v posledních 24 hodinách kvůli logistickým potížím příliš nepokročil a armáda zvýšila použití dělostřelectva severně od hlavního města, uvedla britská vojenská zpravodajská služba.



"Ruský postup na Kyjev za posledních 24 hodin učinil malý pokrok pravděpodobně v důsledku přetrvávajících logistických potíží," uvedlo britské ministerstvo obrany v aktualizaci vojenského zpravodajství.



"Ruské síly zvýšily použití dělostřelectva severně od Kyjeva a v okolí Charkova a Černihova. Použití těžkého dělostřelectva v hustě obydlených městských oblastech značně zvyšuje riziko civilních obětí."



"Rusku se nepodařilo získat kontrolu nad vzdušným prostorem nad Ukrajinou, což ho přimělo k přechodu na noční operace ve snaze snížit své ztráty," uvádí se v prohlášení.





- Turecko vyzývá všechny strany války na Ukrajině, aby respektovaly mezinárodní dohodu o průjezdu tureckým průlivem do Černého moře, uvedl ministr obrany Hulusi Akar poté, co Ankara uzavřela přístup.



Turecko, spojenec NATO, sousedí s Ukrajinou a Ruskem v Černém moři a s oběma má dobré vztahy. Podle úmluvy z Montreux z roku 1936 má Ankara právo omezit průjezd úžinami v době války.



To jí umožňuje omezit ruské válečné lodě směřující do Černého moře. Smlouva uděluje výjimku lodím, které se vracejí na své domovské základny, uvedla agentura Reuters.





- Poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského uvedl, že Rusko záměrně ostřeluje města včetně obytných oblastí a civilní infrastruktury, aby mezi Ukrajinci rozšířilo paniku.



"Rusko aktivně ostřeluje centra měst, provádí přímé raketové a dělostřelecké údery na obytné oblasti a administrativní objekty," uvedl poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak.



"Cíl Ruska je jasný - masová panika, civilní oběti a poškozená infrastruktura. Ukrajina bojuje čestně."





- Starosta Mariupolu v úterý ráno uvedl, že toto jižní přístavní město je pod neustálým ostřelováním, při kterém umírají civilisté a je poškozována infrastruktura.



"Obytné čtvrti jsouostřelované po dobu pěti dnů. Bijí do nás dělostřelectvem, ostřelují nás Grady, zasahují nás letectvem," řekl Vadym Bojčenko v přímém přenosu ukrajinské televize.



"Máme poškozenou civilní infrastrukturu - školy, domy. Je mnoho zraněných. Jsou tu zabité ženy, děti."



- Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba vyzval k dalším mezinárodním sankcím proti Rusku po "barbarském" útoku na město Charkov.



"Barbarské ruské raketové údery na centrální náměstí Svobody a obytné čtvrti Charkova. Putin není schopen Ukrajinu rozložit. Ze vzteku páchá další válečné zločiny, vraždí nevinné civilisty," uvedl Kuleba na sociálních sítích.



"Svět může a musí udělat víc. ZVÝŠIT TLAK, ÚPLNĚ IZOLOVAT RUSKO," napsal.





- Rusko bude čelit kolapsu své ekonomiky v důsledku západních sankcí, uvedl v úterý francouzský ministr financí Bruno Le Maire.





- Předseda Charkovské oblasti Oleg Synegubov uvedl, že ruské raketové útoky zasáhly centrum druhého největšího ukrajinského města, včetně obytných oblastí a budovy regionální správy.



Synegubov uvedl, že Rusko vypálilo na Charkov rakety Grad a řízené střely, ale že obrana města odolává. "Takové útoky jsou genocidou ukrajinského lidu, válečným zločinem proti civilnímu obyvatelstvu," řekl.



Synegubov v neprůstřelné vestě a přilbě na videu zveřejněném v úterý ráno na sociálních sítích uvedl, že je příliš brzy na to, aby byl znám počet obětí.





Americký senátor Chris Murphy na Twitteru zveřejnil několik úryvků z utajovaného brífinku o válce na Ukrajině:





Just leaving classified briefing on Ukraine crisis. A few takeaways that I can share:



1/ Confirmation that the Russians have fallen behind their timeline. Ukrainian resistance has been fierce and there have been multiple Russian equipment and logistics failures. — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) March 1, 2022

Missile attack on the Kharkiv regional administration. Grad shelling at residential areas. Another proof Putin is the ultimate evil. #StopRussia #StopRussianAggression #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/l5nlP6liui — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) March 1, 2022

Dmytro Zhyvytskyy zveřejnil fotografie ohořelého pláště čtyřpatrové budovy a záchranářů prohledávajících trosky. V pozdějším příspěvku na Facebooku uvedl, že během nedělních bojů zahynulo také mnoho ruských vojáků a několik místních obyvatel. Tuto zprávu nebylo možné bezprostředně potvrdit.Záběry místní televize na sociálních sítích ukazují, že před budovou, kterou deník Kyiv Independent označil za sídlo regionální vlády, vybuchla raketa, bomba nebo střela.





Video ukazuje mohutný výbuch a přímý zásah budovy. V té době kolem projíždělo několik civilních aut.Podle Kyjeva byl úder pokusem o zabití charkovského gubernátora a jeho týmu, který vede obranu města, druhého největšího na Ukrajině. Podle obyvatel byl Charkov v noci a dnes ráno opět terčem útoku.Druhé video ukázalo rozsáhlé škody způsobené úderem na soukromém bytě, hned naproti přes silnici stojí charkovská administrativní budova.Podle deníku Kyiv Independent to Panina v úterý ráno řekla televizi Ukraine 24: "Město je skutečně obklíčeno, na všech stranách je spousta ruských vojáků a vojenské techniky, na výjezdech z města zřídili kontrolní stanoviště".Televiznímu kanálu také řekla, že je obtížné přivézt potraviny do obchodů města, které leží nedaleko Oděsy u Černého moře, protože sklady se nacházejí mimo město. Elektřina a voda jsou ve městě stále připojeny, řekla.Starosta města Igor Kolychajev na Facebooku uvedl: "Ruská armáda zřizuje kontrolní stanoviště na vjezdech do Chersonu. Cherson byl a zůstane ukrajinský."Satelitní snímky pořízené v pondělí ukazují ruský vojenský konvoj severně od Kyjeva, který se táhne v délce asi 65 km v oblasti severozápadně od Kyjeva.Disney, Warner Bros a Sony pozastavily uvádění filmů v ruských kinech. Společnost Disney uvedla, že uvedení připravovaného filmu společnosti Pixar Turning Red bylo v Rusku pozastaveno s odkazem na "nevyprovokovanou invazi na Ukrajinu a tragickou humanitární krizi". Společnost Warner pozastavila uvedení filmu The Batman, zatímco Sony neuvede do kin svůj nejnovější film Morbius.Společnost Mastercard v pondělí pozdě večer uvedla, že v důsledku sankcí uvalených na Rusko kvůli invazi Moskvy na Ukrajinu zablokovala ve své platební síti několik finančních institucí.Společnost Visa následovala svého konkurenta prohlášením, v němž uvedla, že přijímá opatření k zajištění souladu se sankcemi a že bude dodržovat i případné další sankce, které mohou být zavedeny.