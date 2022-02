Putin útočí raketami na civilní obyvatelstvo ruskojazyčného (!!) města Charkov

28. 2. 2022

čas čtení 4 minuty

Charkov je ruskojazyčné ukrajinské město. A právě teď, v době rozhovorů o příměří, vraždí Putin ruskojazyčné obyvatelstvo střelbou do obytných čtvrtí. Tohle má být ta obrana ruskojazyčného obyvatelstva na Ukrajině? Nikdy, nikdy, neodpustíme Rusku za tato úmrtí. Харьков - русскоязычный город Украины. И прямо сейчас, во время мирных переговоров, Путин уничтожает русскоязычное население города обстрелами жилых кварталов. Это и есть защита русскоязычного населения по-русски? Никогда никогда мы не простим России всех этих смертей #Ukraine — Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) February 28, 2022

Dnes normální charkovský byt: A usual apartment in Kharkiv today

This is what Russia does in Ukraine. pic.twitter.com/SyRTXZvov7

Rakety zabíjejí civilisty v Charkově, Moskva "přizpůsobuje svou taktiku





Nejméně sedm lidí bylo zabito a 44 zraněno poté, co ruské síly zasadily několik raketových úderů na východoukrajinské město Charkov, což zřejmě znamená změnu taktiky Moskvy směrem k bombardování civilních oblastí.



Video ukázalo desítky raket Grad, které dopadaly na centrum druhého největšího ukrajinského města mezi obytné budovy. Jeden z obyvatel popsal útok jako "strašný" a dosud nejhorší po pěti dnech nemilosrdného bombardování a ruské invaze. — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) February 28, 2022

















K útoku došlo navzdory telefonátu mezi francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a Vladimirem Putinem, v němž podle Elysejského paláce ruský prezident prohlásil, že je "ochoten zavázat se" k ukončení útoků na civilní obyvatelstvo a civilní infrastrukturu, zatímco v Bělorusku probíhají mírová jednání.



Hrůzné videozáznamy ukazovaly následky jednoho úderu na centrální Kločkovské ulici ve městě. Střela Grad dopadla před číslo 197 a ustřelila nohu ženě, která šla během přestávky v zákazu vycházení nakupovat. Brzy poté zemřela.



"V ulici bydlí kolega mého bratra. Viděl, co se stalo, a slyšela zvuk rakety. Když se podívala z balkonu, viděla ženu ležet v agónii, s ustřelenou nohou na jedné straně," řekl Artem Volodymyrovič, 31letý učitel angličtiny.



Kolegyně - která si nepřála být jmenována - pořídila ze svého balkonu fotografii. Je na ní vidět skvrna krve a motorová část střely Grad trčící z betonového chodníku. Několik ohromených přihlížejících si pořizovalo snímky na své telefony.



Další videozáznamy natočené v pondělí ukazují sérii ruských raket jak drtí na prach centrum Charkova. Plameny, kouř a prach stoupají k nebi.



V Charkově bylo zabito nejméně pět civilistů a dva vojáci, uvedl list Kyiv Independent, 22 civilistů a 20 vojáků bylo zraněno. Ukrajinské ministerstvo vnitra uvedlo vyšší číslo a uvedlo, že při útoku zemřely desítky lidí a stovky byly zraněny.



Bezprecedentní útok může být odvetou za nedělní události, kdy ukrajinské síly odrazily snahu ruských lehkých obrněných vozidel vjet do města a zmocnit se ho. Jeho gubernátor Oleh Sinegubov prohlásil, že Charkov je pod kontrolou Kyjeva - což potvrdili i obyvatelé.



Volodymyrovič řekl, že se v pondělí odpoledne odvážil vyjít do ulic a šel se svým bratrem na nádraží. Situace se podle něj zhoršila: "Bombardování probíhá od rána do večera. Je to hrozné, prostě strašné."





"Slyšel jsem rakety Grads. Je to něco jiného než střelba ze samopalů, na kterou jsme si zvykli a dokážeme ji identifikovat. Na asfaltu po obou stranách silnice jsou stopy po tancích."



Vysvětlil, že nyní prchá z města v nacpaném vlaku směrem na západ. "Nevím, jestli můj vlak dorazí," řekl. "Jsem se spoustou cizinců z Indie a Pákistánu. Je to zadarmo. Nemáme lístky a jsme namačkáni ve vagonu."



Bývalý ukrajinský ministr obrany Andrij Zagorodňuk uvedl, že Rusko nyní používá vícenásobné raketové systémy, které cílí na civilní infrastrukturu. Útoky raketami Grad probíhaly v Kyjevě a Mariupolu, řekl, uprostřed frustrace Kremlu z toho, že se dosud nepodařilo dosáhnout vojenského průlomu.



"Očekáváme, že Rusko přizpůsobí svou taktiku, aniž by změnilo strategické plány. To může zahrnovat rakety a letecké údery na celou Ukrajinu," řekl.



Dodal: "Kromě toho se očekává, že Rusko přejde od 'náhodného' ničení civilních objektů (mateřské školy, nemocnice, bytové domy) k plánovaným a cíleným teroristickým aktivitám zaměřeným na civilní infrastrukturu. Cílem je vyvolat paniku a přinutit zemi ke kapitulaci."



Charkov je ruskojazyčné město, ve kterém žije 1,4 milionu obyvatel.



Vladimir Putin tvrdil, že chrání ruskojazyčné obyvatelstvo, když minulý týden zahájil "speciální operaci" na Ukrajině - toto tvrzení bylo vyvráceno zjevným ostřelováním obytných oblastí.



"Jedná se o ochranu ruskojazyčného obyvatelstva? Nikdy Rusku neodpustíme všechny ty mrtvé," napsala v pondělí na Twitteru Kristina Berdynskykhová, jedna z předních ukrajinských novinářek.



Zdroj v angličtině ZDE



0