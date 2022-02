Putin uvedl ruské jaderné zbraně do stavu nejvyšší pohotovosti

27. 2. 2022

čas čtení 4 minuty

Putin: "Western countries aren't only taking unfriendly economic actions against our country, but leaders of major Nato countries are making aggressive statements about our country. So I order to move Russia's deterrence forces to a special regime of duty." pic.twitter.com/AC1yHncqZc — max seddon (@maxseddon) February 27, 2022



Ruský prezident Vladimir Putin nařídil armádě, aby uvedla své jaderné odstrašující síly do stavu zvýšené pohotovosti v reakci na "agresivní prohlášení" zemí NATO.



Rozkaz, který oznámila tisková agentura TASS, zazněl na schůzce Putina, ministra obrany Sergeje Šojgua a náčelníka Generálního štábu Ozbrojených sil Ruska Valerije Gerasimova.



"Agresivní prohlášení proti naší zemi si dovolují i vysocí představitelé předních zemí NATO, proto nařizuji ministru obrany a náčelníkovi generálního štábu [ruských ozbrojených sil] převést odstrašující síly ruské armády do zvláštního režimu bojové služby," uvedl Putin v prohlášení, z něhož citovala státní agentura TASS.



Není bezprostředně jasné, co "zvláštní režim bojové služby" obnáší. Putin varoval země, aby nezasahovaly do jeho probíhající invaze na Ukrajinu, a uvedl, že by to mohlo vést k "důsledkům, které nikdy neviděly". Ve snaze zabránit západní intervenci na Ukrajině umístil v Bělorusku protiletadlové rakety a další pokročilé raketové systémy a rozmístil svou flotilu v Černém moři.



Ruská invaze si vyžádala stovky mrtvých. Rusko zahájilo raketové údery proti budovám v Kyjevě, Charkově a dalších velkých ukrajinských městech, hrozí totálním útokem, jaký nebyl k vidění od dob druhé světové války.

John Simpson, slavný, dlouholetý zahraniční reportér televize BBC: Putin uvedl své jaderné zbraně do nejvyšší pohotovosti,. To je chvíle, které jsem se obával po celý svůj život. A proč to dělá? Protože jeho naprosto zbytečná invaze na Ukrajinu neprobíhá podle plánu...



Putin puts his nuclear deterrent forces on high alert. This is the kind of moment we’ve feared almost my entire life. And why is he doing it? Because his wholly unnecessary invasion of Ukraine doesn’t seem to be going to plan. — John Simpson (@JohnSimpsonNews) February 27, 2022









- Zelenskij: Ukrajinská a ruská delegace se sejdou na bělorusko-ukrajinské hranici. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že ukrajinská a ruská delegace se sejdou bez předběžných podmínek.











- Ukrajina vyhrála bitvu o Charkov, tvrdí gubernátor

Ukrajinské síly odrazily ruský pokus o obsazení Charkova, prohlásil v neděli gubernátor města po prudkých bojích a pouličních bitvách s postupujícími ruskými jednotkami.Charkovský gubernátor Oleh Syněhubov uvedl, že ukrajinští vojáci nyní "čistí" východní město. Uvedl, že ruští vojáci se vzdávají ve skupinách po pěti až deseti a odhazují svou techniku uprostřed silnice."Kontrola nad Charkovem je zcela naše!" řekl. Syněhubov napsal na Facebooku. "Dochází k úplnému vyčištění města od nepřítele. Ruský nepřítel je naprosto demoralizován."Již dříve gubernátor uvedl, že ruská lehká vojenská vozidla pronikla "do města", a to i v centrálních oblastech. Na severní předměstí dorazily v 8 hodin ráno, uvedl. Vyzval všechny civilisty, aby zůstali uvnitř. "Občané Charkova, neopouštějte úkryt, nepoužívejte dopravní prostředky," řekl.