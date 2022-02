Útok Ruska na Ukrajinu - shrnutí nejnovějších informací

28. 2. 2022

- Ruský prezident Vladimir Putin nařídil svému vojenskému velení, aby uvedlo do stavu nejvyšší pohotovosti jaderné odstrašující síly v reakci na to, co označil za "agresivní prohlášení" zemí NATO. USA tento rozkaz odsoudily a uvedly, že Putin "vyrábí neexistující hrozby, aby ospravedlnil další agresi".





- Ukrajina souhlasila s mírovými rozhovory s Ruskem "bez předběžných podmínek", uvedla kancelář Volodymyra Zelenského. Ukrajinský prezident uvedl, že si není jistý, že se podaří dosáhnout nějakého pokroku, ale "pokusme se o to, aby žádný občan Ukrajiny neměl pochybnosti o tom, že jsem se jako prezident snažil zastavit válku, když byla ještě šance".





- Hlavní město Ukrajiny Kyjev zůstává v ukrajinských rukou, protože Rusko čelí řadě vojenských neúspěchů. Satelitní snímky ukazují 5 kilometrů dlouhou kolonu ruských vojáků směřující k městu.





- EU nakoupí pro Ukrajinu zbraně. Vojenskou pomoc Ukrajině v boji proti ruské invazi nabízí několik evropských zemí, včetně Švédska, které od invaze Sovětského svazu do Finska v roce 1939 neposlalo zbraně žádné zemi v ozbrojeném konfliktu.