Porážka na Ukrajině by Rusku nesmírně pomohla - Západ má povinnost to uskutečnit

26. 2. 2022

čas čtení 6 minut





Výrazný vojenský neúspěch by Rusko donutil konečně přehodnotit své místo v moderním světě





Pokud by Rusko prohrálo na Ukrajině, byl by to přesně ten šok, který země potřebuje, aby zahájila dlouhý a těžký proces přechodu od frustrované bývalé imperiální mocnosti k normální zemi, která může koexistovat s Evropou.



Na rozdíl od ostatních evropských imperiálních mocností byl pro Rusko konec impéria odložen. Nepřišel na konci první ani druhé světové války, ale na konci války studené.



Rusko není jedinou bývalou koloniální velmocí, která má po ústupu imperiální moci složité vztahy se svými bývalými dominii. Nicméně i vzhledem ke svému pozdnímu začátku neurazilo tak dlouhou cestu postimperiální normalizace, jakou čtvrtstoletí po konci impéria urazily země jako Velká Británie, Francie nebo Portugalsko, píše Keir Giles z ruského a euroasijského programu britského výzkumného středíska Chatham House. Pokud by Rusko prohrálo na Ukrajině, byl by to přesně ten šok, který země potřebuje, aby zahájila dlouhý a těžký proces přechodu od frustrované bývalé imperiální mocnosti k normální zemi, která může koexistovat s Evropou.Na rozdíl od ostatních evropských imperiálních mocností byl pro Rusko konec impéria odložen. Nepřišel na konci první ani druhé světové války, ale na konci války studené.Rusko není jedinou bývalou koloniální velmocí, která má po ústupu imperiální moci složité vztahy se svými bývalými dominii. Nicméně i vzhledem ke svému pozdnímu začátku neurazilo tak dlouhou cestu postimperiální normalizace, jakou čtvrtstoletí po konci impéria urazily země jako Velká Británie, Francie nebo Portugalsko,





Rusko dnes vnímá své vztahy se svými bývalými dominii podobně jako Francie nebo Velká Británie v prvních letech po omezení své moci - než utrpěly porážky a neúspěchy, které jim ukázaly nové hranice jejich možností utvářet svět za vlastními hranicemi



Rusko dosáhlo úspěchu v malých válkách v Čečensku a Gruzii a v poslední době promítlo svou moc do Sýrie, Kazachstánu a celé Afriky. Úspěšná vojenská dobrodružství v blízkosti domova i ve vzdálenějších oblastech posilují přesvědčení Ruska o jeho moci a právu ovládat ostatní.



První vojenská porážka by však měla dalekosáhlé důsledky. Díky kontrole informačního prostoru doma může Rusko politické zvraty v zahraničí překroutit nebo vysvětlit, ale nemůže odvysvětlit nezpochybnitelný vojenský neúspěch, který zpochybní buď samotnou ruskou vojenskou moc, nebo schopnost ji nezpochybnitelně uplatňovat. Pouze to může omezit budoucí ambice Ruska znovu se prosadit jako dominantní mocnost v zemích východní Evropy, což Rusko považuje za své vrozené právo. A pouze výrazný neúspěch povede k tomu, že ruské vedení nakonec začne přehodnocovat své místo ve světě.



Je nepravděpodobné, že by Ukrajina byla schopna sama zastavit Rusko, a proto je povinností Západu pomoci Rusku tím, že zajistí jeho porážku. Doposud se této povinnosti Západ vyhýbal.



Protože se nepodařilo Rusko předem odradit, zdá se, že se nyní západní úsilí soustředí na hledání způsobů, jak ho potrestat po zahájení invaze. Kromě toho však USA a jejich evropští spojenci musí urychleně zvýšit úsilí na pomoc Ukrajině při její obraně a poskytnout zbraně, zásoby a zpravodajské informace, které by pomohly zastavit ruské útočníky. Poskytování nepřímé podpory Ukrajině v kyberprostoru a udržování tlaku na ruské zájmy a operace mimo Evropu rovněž pomůže vyvíjet tlak na Moskvu.



Chování Ruska je prozatím vedeno skutečností, že je jedinou zemí z 15 bývalých sovětských republik, která je nespokojena s rozpadem Sovětského svazu. Ostatní země vzaly události roku 1991 jako novou příležitost - jako šanci získat zpět nezávislost, která byla ztracena před desetiletími. Rusko je jiné. Je to jediná země, jejíž vůdce otevřeně označuje události před 30 lety za katastrofu.



Mnoho ruských akcí namířených proti sousedům pramení z neschopnosti přizpůsobit se myšlence, že Moskva již nevládne zemím za svými hranicemi.



Vyplývají také z osobitých představ Ruska o vlastním statusu "velmoci" - ve smyslu, který si spojujeme s 19. stoletím - a o tom, jak přesně skončila studená válka. Prezident Putin je přesvědčen, že Rusko bylo společným "vítězem" studené války a mělo právo se o odměny za vítězství podělit se Západem.



Prezident Putin a jeho ministr zahraničí Sergej Lavrov poukazují na precedenty konstruktivního zapojení Ruska do evropské politiky, které vedly k delším obdobím míru a stability. Problém je v tom, že precedenty, které si vybrali, Vídeňský kongres v roce 1815 a dohody z Jaltské konference v roce 1945, jsou příklady vítězných mocností ve světové válce, které se mezi sebou dohodly, jak řídit svět přes hlavy menších nebo poražených států. Ať už s Ruskem, nebo bez něj, tato šablona prostě neodpovídá evropským představám o vztazích mezi státy v 21. století. A zcela pomíjí, že Rusko ze studené války nevyšlo jako vítěz.



To přímo vede k dalšímu faktoru, který zvyšuje nebezpečnost současného ruského chování: přílišné sebevědomí Putina a jeho okolí. Putin má za sebou tak dlouhou sérii vítězství, že možná začal věřit své vlastní propagandě - že Rusko může bez odporu postupovat vpřed a že slabý, dekadentní Západ je v rychlém a nevyhnutelném úpadku.



To také mohlo vést k tomu, že Rusko podcenilo potenciál ukrajinského odporu během invaze a v případě případné okupace. Ale právě způsob, jakým se Rusko nadále mýlí, ohrožuje křehké svobody, které ostatní bývalé imperiální državy Ruska získaly zpět právě před 30 lety.



Protože pokud lze Putinovi věřit - a on zatím jednal podle svého přesvědčení - Rusko se svou snahou znovu dobýt svá bývalá panství na Ukrajině nepřestane.



To, co Rusko zastaví, a po staletí spolehlivě zastavovalo, je věrohodná vojenská síla přítomná a připravená předem. Ukázalo se, že dialog a diplomacie, první resorty západního státnictví, nemají žádný vliv na zemi, která se pohybuje v jiné rovině reality a v jiném století. Důvěra Ruska v zásah proti Ukrajině pramení z celkového selhání odstrašení ze strany Západu. Je nezbytné, aby si Západ znovu uvědomil, co je třeba k tomu, aby Moskvě vystavil stopku.



Zdroj v angličtině ZDE

0