Rusko prý ovládlo kyjevské letiště

25. 2. 2022

- Ruská armáda prohlásila, že zablokovala Kyjev ze západní strany a obsadila strategické letiště Hostomel u hlavního města, informuje agentura Interfax. Mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov rovněž uvedl, že bylo zabito více než 200 lidí z ukrajinských speciálních jednotek. Ruská tvrzení nebyla nezávisle ověřena.



Jak uvádí agentura Associated Press, letiště má dlouhou dráhu umožňující přistávání těžkých dopravních letadel, což znamená, že Rusko mohlo letecky přepravit vojáky přímo na předměstí Kyjeva. Hostomel se nachází pouhých 7 km severozápadně od města. Podle televizního zpravodajství citovaného agenturou Reuters byla hlášena ukrajinská vojenská vozidla, která vjížděla do Kyjeva, aby bránila hlavní město.

- Zatímco většina světových mocností akce Vladimira Putina na Ukrajině ostře odsoudila, reakce Indie byla poněkud tlumená - což je odrazem diplomatického dilematu, v němž se země nyní nachází: rozpolcená mezi Ruskem a Západem. Několik hodin po zahájení Putinovy invaze byl indický premiér Naréndra Módí mezi prvními, kdo ruskému prezidentovi zavolal a vyzval ho k "zastavení" násilí, ale vyhnul se přímému odsouzení jeho činů. Stejně vyhýbavý byl i indický nejvyšší diplomat v OSN, který vyjádřil "politování" nad invazí a vyzval k "naléhavé deeskalaci napětí".

Indie se v současné době spoléhá na Rusko, které jí dodává přibližně 60-70 % zbraní a vojenské techniky, jež jsou pro ni klíčové v době, kdy se podél svých hranic nachází v mrazivém konfliktu s Čínou. Indie nedávno zakoupila od Ruska systém protiraketové obrany a spoléhá se na něj, pokud jde o nezbytné náhradní díly pro obranné stroje.



- Rusko je připraveno vyslat diplomaty do Minsku na jednání s Ukrajinou, uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Podle agentury Interfax Peskov uvedl, že Vladimir Putin je připraven vyslat činitele z Kremlu, ministerstev obrany a zahraničních věcí na jednání do běloruského hlavního města, aby projednali "neutrální status Ukrajiny", a dodal, že nezbytnou součástí tohoto neutrálního statusu je "demilitarizace a denacifikace" Ukrajiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dříve během dne vyzval Rusko k zahájení jednání, ačkoli není jasné, za jakých podmínek by byl ochoten jednat. Putinovo zcela nepodložené tvrzení, že Ukrajina je pod nacistickou nadvládou, je klíčovou součástí kremelského ospravedlnění války.





- Kyjev je v obranné fázi, tvrdí starosta města. Kyjev "vstoupil do obranné fáze", prohlásil jeho starosta Vitalij Kličko v době, kdy se ruské síly přiblížily k hlavnímu městu Ukrajiny.



- EU se chystá zmrazit majetek Vladimira Putina a Sergeje Lavrova. Evropská unie se chystá zmrazit majetek ruského prezidenta Vladimira Putina a ministra zahraničí Sergeje Lavrova v rámci třetího kola sankcí proti Rusku, informují Financial Times. Ministři zahraničí plánují schválit balíček sankcí dnes odpoledne spolu s řadou opatření proti ruským bankám a průmyslu. Na Putina a Lavrova se v rámci těchto opatření nebude vztahovat zákaz cestování, píše FT, což podtrhuje ochotu EU ponechat otevřené symbolické diplomatické možnosti. Jeden z představitelů EU, který hovořil pod podmínkou zachování anonymity, agentuře Reuters řekl: "Postupujeme tak rychle, jak jen můžeme," dodal s tím, že blok by se mohl zaměřit i na "mnoho dalších" oligarchů.



- Formule 1 zrušila Velkou cenu Ruska po invazi tohoto státu na Ukrajinu.



- Čínský prezident Si Ťin-pching sdělil Vladimiru Putinovi, že Čína podporuje Rusko ve snaze vyřešit ukrajinskou krizi prostřednictvím dialogu, informují čínská státní média.





- V dnešním televizním prohlášení Zelenskyj uvedl, že vyzývá ruského vůdce k jednání o ukončení bojů. "Chtěl bych se ještě jednou obrátit na ruského prezidenta: po celé Ukrajině se bojuje, pojďme si sednout k jednání, abychom zastavili umírání."



- Ukrajinský vůdce vyzval Evropu, aby jednala rychleji a důrazněji při uvalování sankcí na Moskvu za invazi na Ukrajinu, a obvinil západní spojence z politikaření, zatímco moskevské síly postupují na Kyjev. "Evropa má dost síly na to, aby tuto agresi zastavila," řekl Zelenskyj a dodal, že na stole by mělo být vše od zákazu vstupu Rusů do Evropské unie přes odříznutí Moskvy od společnosti Swift až po ropné embargo. Tuto agresi lze stále zastavit. Musíte jednat rychle."



- Podle prozrazeného návrhu nových sankcí, na nichž se dohodli vedoucí představitelé EU, budou všichni členové Dumy, ruské Bezpečnostní rady a všichni běloruští představitelé armády a ministerstva obrany, kteří "usnadnili" invazi na Ukrajinu, podléhat zákazu cestování a zmrazení majetku.

