Bajka o medvědovi, který se chtěl kamarádit se slonem, aneb Příběh s otevřeným koncem

25. 2. 2022 / Daniel Veselý

čas čtení 2 minuty

Dumáte nad tím, jak vysvětlit svým dětem, které musely předčasně dospět kvůli pandemii, že ošklivou nakažlivou chorobu vystřídala válka, která zuří jen několik set kilometrů od jejich domovů? Zde je malý návod, jak na to:







Žil byl jednou velký starý medvěd, který se chtěl kamarádit se slonem, kterého měla skoro všechna zvířátka v lese ráda. I tu si starý medvěd řekl, že i on chce být se slonem kamarád; vždyť je to nejsilnější zvíře, jaké tento hvozd kdy obývalo a - abychom byli upřímní - všechna ta zvířátka se ho také tak trochu bála.







Milý medvěd to zkoušel jednou, zkoušel to podruhé, ale nic naplat; ostatní zvířátka s ním měla v minulosti nemilé zkušenosti, protože jim hodně ubližoval. Ale tomu starému velkému medvědovi bylo v tak ohromném lese smutno a zatoužil po tom nejkrásnějším pocitu, jaký existuje: po vřelém přátelství.







Byl však opakovaně slonem odmítán, i když mu ten obrovský slon do očí říkal, že se s ním přece kamarádí, tak jaképak cavyky! Náš milý bručoun se vytrvale snažil dál navázat přátelství se slonem, i když už začínal být trochu netrpělivý a zlobivý, protože viděl, že se i jeho bývalí kamarádi v lese začínají k němu obracet zády.





Velký starý medvěd kdysi miloval krásnou veverku, která se ale rozhodla skamarádit se s naším slonem. To už ale bručoun nemohl nechat jen tak! Nejdříve se po ní ohnal mohutnou tlapou a trochu ji škrábnul. Ale když viděl, že se milá veverka nakonec do mohutného krásného slona zamilovala, neudržel se a vyrazil do útoku a začal milou veverku trhat na kusy...









Autor si vyhrazuje všechna práva na veškeré nepřesnosti a zavádějící analogie.

