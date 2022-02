Jak pomoci Ukrajině? (III)

27. 2. 2022 / Oldřich Maděra

Navazuji na své dva předchozí články zde a zde . Situace se samozřejmě neustále vyvíjí. Jedna věc je nyní jistá. Magor z východu bleskově nezvítězil a již ani asi nevítězí. Ukrajinský lid projevil obrovskou míru houževnatosti a vůle čelit mnohonásobné papírové vojenské přesile agresora. Bravo! Jak se ukázalo v praxi, tak ta papírová přesila v praxi tak docela nefunguje. Tank ujede dvě sta - tři sta kilometrů a bez benzínu je z něj neovladatelná hromada šrotu a jeho posádka lehký cíl pro pěchotu. Letadla a vrtulníky několik set kilometrů v hloubi nepřátelského území jsou někdy lehkým cílem pro o generaci starších migů. Lehké kolony na silnicích jsou snadným terčem pro ruční palné zbraně. Tak kde je tedy to bleskové vítězství v té “protinacistické” operaci? Něco se zadrhlo.





Bohužel to vše má velmi stinnou stránku. Rozzuřený magor se rozhodl nyní útočit proti civilnímu obyvatelstvu, proti obytným domům, proti elektrárnám, proti plynovodům, zdrojům pitné vody, benzínovým pumpám, ale zdá se i proti nemocnicím a sanitkám. Myslím, že to množství fotek nám již všem stačilo! Již nic víc nepotřebujeme vidět. Magor je magor.

Jsme uprostřed humanitární katastrofy, která se týká více než 43 miliónů lidí. Pokud je někdo takový dobytek, že útočí raketami na obytné čtvrtě v Evropě, tak my Evropané jsme zde od toho, abychom se s tím rychle a rázně vypořádali.

My Češi máme s podobnými dobytky své historické zkušenosti. Přes nás se převalili Římané, Keltové, Švédi, Němci, Francouzi, Rakušané, Rusové, (a já nevím kdo ještě)... My jsme obecné bitevní pole Evropy, podobně jako je jím nyní Ukrajina.

Odnese to vždy civilní obyvatelstvo! Vážení páni politici, zvedněte se prosím a O K A M Ž I T Ě se postarejte o civilní obyvatelstvo. Vojenská pomoc se musí samozřejmě ještě zvýšit, ale je nutné se především O K A M Ž I T Ě P O S T A R A T O C I V I L N Í O B Y V A T E L S T V O





Musí to být rychlé a efektivní. Ti lidé mrznou, nemají jídlo a pitnou vodu. To se nedá zvládnou z televize ani z Facebooku. Musí se okamžitě vybudovat náležitá infrastruktura. To nejde udělat na pár existujícíh přechodech, kam půjdou chudáci Ukrajinci 100 km pěšky! Jednejte! Jednejte!

Navrhuji rychle vytvořit Evropskou Humanitární Zónu (European Humanitarian Zone) (EHZ) přímo na Ukrajinském území s pomyslnou hranicí na čáře hranice Maďarska – Astei – Berehove – Mukačevo – Tucholka – Korostiv – Verchne Sinovidne – východní břeh řeky Stryl až po Žudačiv – Bibrka – Kurovici – Nesluchiv – Veliky mosty – Belz – hranice Polska.

Přirozeným centrem EHZ bude město Lviv (Lvov) s veškerou potřebnou dopravní infastrukturou.

OHZ bude sloužit pro dočasné ubytování a průchod asi 2 – 3 miliónů lidí v nouzi a jako humanitární koridor do sousedních zemí. V místech státních hranic se sousedními zeměmi budou vybudovány paralelní dočasné silniční humanitární koridory o potřebné délce, které zajistí, aby byl umožněn nepřetržitý průjezd nákladních aut s humanitární pomocí.

Navrhuji rychlé vybudování těchto koridorů armádním ženijními jednotkami ve spolupráci s civilními odbornými firmami. Musí to být hlavně rychlé. Kamiony nemohou stát ve frontách s osobními auty.

OHZ bude ihned obsazena ozbrojenými jednotkami tzv. Modrých Přileb (Blue Helmets) složených z EU a dalších sátů. Pro začátek v počtu asi 20 000 mužů ve střední výzbroji. Bude doplněna patřičným počtem lehkých a těžkých humanitárních vozidel. Nad EHZ bude vyhlášena bezletové zóna. Celý vzdušný prostor bude chráněn z území sousedních států i přímo z EHZ patřičnými prostředky protivzdušné obrany. Letiště Lviv (Lvov) bude chráněno i tam umístěnou jednotkou stíhaček s patřičným vybavením jako jsou polní radary, protiletecká ochrana apod. Vše pod vedením Modrých Přileb. Počítejme, že na uzemí EHZ bude postupně různými cestami dopraveno více než 100 000 tun humanitární pomoci. Možná i více. Podle potřeby a rozsahu škod způsobených civilnímu obyvatelstvu na území Ukrajiny.

Dopravní infarstruktura bude rozčleněna na tři části:

1 Letecké mosty

1A Danilohalytsky Airport Lviv (Lvov) – Airport Ostrava

1B Danilohalytsky Airport Lviv (Lvov) – Airport Brno

1C Danilohalytsky Airport Lviv (Lvov) – Airport Praha

1D Danilohalytsky Airport Lviv (Lvov) – Airport Praha

1E Danilohalytsky Airport Lviv (Lvov) – Airport Rzesow

1F Danilohalytsky Airport Lviv (Lvov) – Airport Krosno

1G Danilohalytsky Airport Lviv (Lvov) – Airport Bratislava

1H Danilohalytsky Airport Lviv (Lvov) – Airport Wiena

1I Danilohalytsky Airport Lviv (Lvov) – Airport Budapest





2 Silniční přechody





Slovensko – Vyšné Německé – Užhorod

Polsko – Kroscienko – Smolnica

Polsko – Przemysl - Shehyni – Mostyska

Polsko – Korczova – Krakovec





3 Železnice





Slovensko – Čierna nad Tiszou – Čop – Lviv (Lvov)

Polsko – Premysl – Mostyska Druhi – Lviv (Lvov)





Na území EHZ bude vybudováno co nejrychleji cca 100 000 provizorních bytů z kontejnerových unimo buněk. Podle potřeby, kterou určí Ukrajinská strana. Tato zařízení budou nezbytně potřeba, ať to vojenské dobrodružství dopadne jakkoliv. Unimobuňky musí být budovány tak, aby mohly mohly být později po silnici převezeny na jiná místa, kde budou více potřeba.





V okolí dopravních uzlů budou ženijními jednotkami EU Modrých Přileb rychle vybudovány patřičné odstavné skladovací plochy. Na začátek pro asi 5 000 námořních kontejnerů. Budou vybudovány i sklady kontejnerů pro rychlou překládku mezi mezistátními a vnitrostátními dopravními prostředky. Nejprve budou dopravovány asi po silnici a později pak hlavně po železnici. Pro distribuci pomoci bude na Ukrajinu přesunuto minimálně 100-500 tahačů návěsů pro kontejnery. Pomoc se zásadně bude dopravovat jen kontejnery. Letecké zásilky budou na letišti Lviv (Lvov) přeloženy do kontejnerů a pak dále distribuovány.

Co bude potřeba v první vlně:





Potraviny první pomoci





1 Paletovaná pitná voda v plastových lahvích a kontejnerech 1, 2, 5, 10 l

2 Hotová jídla v konzervách

3 Chléb, sušený chléb

4 Kondenzované mléko

5 Trvanlivé uzeniny

6 Čaj a káva v sáčcích

7 Ovocné džusy

8 Dětská strava od sušených mlék pro kojence až po hotová jídla pro menší děti

9 Jiné konzervy

10 Čokoláda, sušenky, ořechy,...





Zdravotní materiál





Dle specifikace lékařů.





Drobná a střední zařízení první pomoci





min. 10 000 ks propanbutanové vařiče + 10 000 bomb po 5 - 10 l

elektro varné konvice

spací pytle, deky, skládací lehátka, teplé bundy a kalhoty pro dospělé a děti

hygienické potřeby, dětské pleny, toaletní papír, ubrousky

Benzín v 10 l kanistrech – min 50 000 ks (může být naplněn až na místě z cisteren)

Bateriová svítidla a odpovídající počet baterií (1 milion kusů?)

Benzínové / naftové generátory 1-2 MW (5 000 ks?)

mobilní stanice pro výdej benzínu z cisteren (pokud něco takového existuje)

Mobilní úpravny pitné vody

Solární nabíjecí jednotky

Musí se vybudovat nějaké logistické centrum, které to bude vše řídit. Ideální by bylo přímo na některých letištích, aby mohlo samo oprativně zasílat urgentní zásilky. Polsko a Slovensko jsou přetíženy. Ostatní země jsou daleko. Česká republika by se měla nabídnout, že to vybuduje na svém území. Nejlépe asi Brno nebo Ostrava. Možná obě. Jejich letiště jsou nyní volná a nebudou se tam dopravní letadla plést s civilními. Navíc jsou velmi dobře napojena na Evropskou silniční a železniční síť.

Pomozte mi prosím s dalším nezbytným materiálem.

U Kyjeva a Lvova se bojuje za Prahu! Ať žije svobodná Ukrajina!

