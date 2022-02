Apel ukrajinského psychologa o pomoc

26. 2. 2022

čas čtení 8 minut

Poskytla nám ho Kateřina Duchoňová.

For English, scroll below.

Vážení kolegové, píši vám tento dopis, protože mnozí z vás chtějí nyní podpořit Ukrajinu.



24. února jsem se probudil kolem čtvrté hodiny ranní kvůli výbuchu poblíž mého domu. Bydlíme mezi vojenským letištěm a cvičištěm, takže jsme na takové druhy zvuků zvyklí. Ale tohle bylo jiné. Viktorie, moje žena, otevřela FB a řekla, že začala válka a že jsme terčem útoku. Všechny potřebné věci už byly připravené, pro všechny případy. Takže jsme rychle posbírali všechno, vzbudili syna, zavolali rodičům a udělali nouzové plány.



První, na co jsem myslel, bylo bezpečí mé rodiny, takže jsem plánoval, že je přesunu co nejdál, zajistím jim bezpečí a pak se všemi prostředky vrátím do boje. Celou cestu jsme se dohadovali o mém návratu a snažili se vymýšlet plány. Viděli jsme nekonečné kolony aut, které se přesouvaly do bezpečných oblastí, viděli jsme vozidla, která se přesouvala zpět se zásobami a posilami, a viděli jsme tváře územní obrany na blokových stanovištích. Bylo to děsivé a inspirující zároveň.





Dostali jsme se do Lvova, v noci jsme se krátce vyspali, několikrát jsme byli v krytu před leteckými útoky a pokračovali dál. Měli jsme štěstí, že jsme si mohli pronajmout hotelový pokoj, protože v okolí nebyla žádná volná místa. Nyní majitelé hotelů přijímají všechny lidi a nechávají je bydlet ve školách, v soukromých domech apod. Po ukrytí rodin se mnoho mužů vrátilo, aby se postavili na odpor, bojovali, přidali se k dobrovolníkům nebo pomáhali s dopravou zásob.



Nyní čekáme na výzvu na hranicích, abychom mohli zdravotnické a ochranné zásoby převézt dál. Protože manželka a syn mě odmítají opustit, uděláme to společně. Zatímco čekáme, pracujeme na přesměrování aktivit projektu "Duševní zdraví pro Ukrajinu" z rozvojového programu MHPSS, připravujeme a sdílíme doporučení o psychologické první pomoci, psychickém bezpečí dětí a podpoře lidí s duševními poruchami.



Jménem ukrajinských odborníků na duševní zdraví vám děkuji za veškerou podporu v oblasti školení, vzdělávání, průvodců atd. Zatím to však není tak naléhavé, jsme ve válečném stavu již více než osm let a všechny příručky jsou k dispozici, PFA a další školitelé jsou připraveni a připraveni pracovat, dobrovolnické linky pomoci fungují a psychologové jsou v pohotovosti v nemocnicích i na dalších místech. To vše se stalo díky vaší podpoře a školení během všech těch let. A vaše vzdělání a školení bude jistě potřeba i v budoucnu, až bude horká situace minulostí.



Jaké jsou potřeby pro současnost?



Přímé zajištění zásobování bude náročným úkolem. Potřeb je mnoho. Takto nám můžete pomoci



1. Poskytnout dary přímo ukrajinské vládě na konkrétní účty určené na podporu ukrajinské armády. Zde najdete čísla účtů ve vaší měně: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi.

2. Pokud máte nějaké osobní omezení v podpoře ozbrojených sil, můžete přispět na spolehlivý dobročinný fond "Povernys zhyvym" ("Vraťte se živí"). Váš dar bude použit na nákup ochranného a zdravotnického materiálu. Pokyny k dárcovství můžete poskytnout zde: https://savelife.in.ua/en/donate/.

3. I malý dar, vynásobený počtem podporovatelů, bude mít velký význam. Proto prosím sdílejte tento dopis se svými kolegy, přáteli, dalšími lidmi, které můžete oslovit, sdílejte na FB nebo jiných médiích apod. i když sami nejste ochotni přispět přímo.

4. Prosíme, proveďte záznam v této odosobněné podobě (https://forms.gle/byRRT1SMbVwgcsUa9). Budete požádáni pouze o zadání země a částky vašeho daru. Žádné další informace nebudou požadovány.

5. Prosím, pište příspěvky o situaci a sdílejte je se světem o zločinech útočníků.



Děkuji všem přátelům a kolegům! Společně se postavíme, společně zvítězíme!





Vitalij Klymčuk









* * *







0

452

Dear colleagues, writing you this letter, as many of you want to support Ukraine now.24th of February I woke up near 4 a.m. because of the explosion near my house. We live between the military airport and proving ground, so used to such kinds of sounds. But this was different. Viktoria, my wife, opened FB and said that war had begun, and we were under attack. All necessary things were already prepared, just in the case. So, we quickly picked up rests, woke our son, called parents and made emergency plans.My first thought was about the safety of my family, so I planned to move them as far as possible, make them safe, and then return to fight by all means. All road we argued about my returning and tried to make plans. We saw the endless column of the cars moving to the safe regions, saw the vehicles moved backwards with supplies and reinforcement, and saw faces of territorial defence on the block posts. It was frightening and inspiring at the same time.We made it to Lviv, had a short sleep at night, were in the shelter from air attacks a few times, and moved further. We were lucky to rent the hotel room, as there were no free places around. Now hotels owners accept all people and let them stay in the schools, private houses etc. After sheltering the families, many men came back to resist, fight, join volunteers, or help with the transportation of supplies.Now we are waiting for the call to the borders to transfer medical and protection supplies further. Because wife and son refuse to leave me, we will do it together. While waiting, we are working on redirection of the "Mental Health for Ukraine Project" activities from developmental to MHPSS scheme, preparing and sharing a recommendation on Psychological First Aid, children's psychological safety, and support for people with mental disorders.Thank you on behalf of the Ukrainian mental health professionals for all your support in training, education, guides etc. But for now, it is not so urgent, we have been in the state of war for more than eight years, and all guides are available, PFA and other trainers are prepared and ready to work, volunteer helplines are working, and psychologists are on call in the hospitals and other places. All of it happened because of your support and training during all these years. And your education and training will be for sure in need in the future when the hot situation is in the past.What are the needs for now?Direct providing of supplies will be a challenging task. A lot of needs, from the tourniquets to protection equipment. There are such steps that you can apply for helping us.1. Make donations directly to the Ukrainian government on the particular accounts dedicated to the support of the Ukrainian army. Here you can find account numbers in your currency: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi 2. If you have some personal restrictions in support of armed forces, you can donate to the reliable charitable fund "Povernys zhyvym" ("Come back alive"). Your donation will be used to buy the protection and medical supplies. Instruction on the donation you can make here: https://savelife.in.ua/en/donate/ 3. Even a small donation, multiplied by the number of supporters, will make a difference. So please, share this letter with your colleagues, friends, other people that you can outreach, share on FB or other media etc., even if you yourselves are not ready to donate directly.4. Please make the record in this depersonalized form ( https://forms.gle/byRRT1SMbVwgcsUa9 ). You will be asked just to enter your country and the sum of your donation. No other information will be requested.5. Please make posts about the situation and share them with the world about the invaders' crimes.Thank you, all my friends and colleagues! Together we stand, together we win!Vitalii Klymchuk