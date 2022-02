Rusko začíná na Ukrajině používat plamenomety

26. 2. 2022

čas čtení 7 minut

Průběžné zpravodajství



Velmi zlověstný je video záznam z Ruska, na němž je vidět, jak je na nákladním automobilu k ukrajinským hranicím nasazen těžký plamenometný systém TOS-1.



TOS-1 je raketový systém umístěný na podvozku tanku T-72, který odpaluje termobarické rakety a který byl poprvé použit během sovětské války v Afghánistánu a nedávno byl použit také v Sýrii.



The russian army has deployed the TOS-1 heavy flamethrower which shoots thermobaric rockets, the was South of Belgorod. pic.twitter.com/XCxMI3bNB3 — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) February 26, 2022 - Turecko "ještě nerozhodlo" o přístupu Ruska do Černého moře



Turecko prohlásilo, že ještě nepřijalo rozhodnutí o uzavření úžiny mezi Středozemním a Černým mořem pro ruské námořnictvo - navzdory dřívějšímu tvrzení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Jedná se o první oficiální vysvětlení poté, co Zelenskij v sobotu prohlásil, že Turecko souhlasilo s uzavřením vodních cest pro válečné lodě - což by pro Ukrajinu znamenalo velkou obrannou výhodu.



Podle agentury Reuters turecký představitel uvedl, že "nepřijalo rozhodnutí o uzavření úžin pro ruské lodě". Ruské námořnictvo již má na svědomí oběti na pobřeží Ukrajiny a na ostrovech v Černém moři. Velmi zlověstný je video záznam z Ruska, na němž je vidět, jak je na nákladním automobilu k ukrajinským hranicím nasazen těžký plamenometný systém TOS-1.TOS-1 je raketový systém umístěný na podvozku tanku T-72, který odpaluje termobarické rakety a který byl poprvé použit během sovětské války v Afghánistánu a nedávno byl použit také v Sýrii.Turecko prohlásilo, že ještě nepřijalo rozhodnutí o uzavření úžiny mezi Středozemním a Černým mořem pro ruské námořnictvo - navzdory dřívějšímu tvrzení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Jedná se o první oficiální vysvětlení poté, co Zelenskij v sobotu prohlásil, že Turecko souhlasilo s uzavřením vodních cest pro válečné lodě - což by pro Ukrajinu znamenalo velkou obrannou výhodu.Podle agentury Reuters turecký představitel uvedl, že "nepřijalo rozhodnutí o uzavření úžin pro ruské lodě". Ruské námořnictvo již má na svědomí oběti na pobřeží Ukrajiny a na ostrovech v Černém moři.





Turecké ministerstvo zahraničí charakterizovalo ruskou invazi za "nepřijatelnou", ale označilo ji za "vojenskou operaci", nikoliv za válku, protože takový postup má důsledky pro úmluvu z Montreux, která stanoví tureckou kontrolu nad průlivem. Úmluva definuje jak tureckou kontrolu, tak stanovuje omezení velikosti, tonáže a doby plavby válečných lodí, které mohou úžinou proplouvat, ačkoli válečné lodě patřící zemím sousedícím s Černým mořem mohou obvykle proplouvat bez omezení.



Ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoğlu včera deníku Hürriyet vyložil turecký postoj k uzavření průlivu a uvedl, že činitelé v současné době diskutují o tom, zda konflikt splňuje definici války podle úmluvy z Montreux. Pokud rozhodnou, že definice byla naplněna, umožní jim to zablokovat průjezd úžinou válečným lodím z Ukrajiny i Ruska, ačkoli tento krok bude pravděpodobně mnohem významnější pro ruskou stranu.



"Turecko může zastavit průjezd válečných lodí úžinou," řekl a dodal, že úmluva z Montreux stanoví, že "pokud existuje požadavek, aby se lodě z válčících zemí vrátily na své základny, pak to musí být umožněno".



"Pokud právně přijmeme válečný stav, tento proces začne," dodal. "Za druhé, pokud přijmeme válečný stav, zakážeme průjezd válečných lodí... ale i když je zakážeme, Rusové takové právo mají."



Turecko udržuje spojenectví jak s Ruskem, tak s Ukrajinou a dosud zdůrazňovalo svou neutralitu v konfliktu, přestože prodalo Ukrajině své bezpilotní letouny Bayraktar TB2 a odsoudilo ruské akce. Vlastní členství Turecka v NATO se ocitlo pod tlakem v důsledku jeho rozhodnutí koupit v roce 2017 ruský systém protiraketové obrany S400, ačkoli Erdogan se nedávno snažil ukázat, jak moc si Turecko členství v organizaci váží, když počátkem tohoto týdne novinářům řekl, že "NATO mělo učinit rozhodnější krok".





- USA oznámily další "okamžitou podporu" Ukrajině ve výši 350 milionů dolarů, čímž celková částka vojenské pomoci za poslední rok přesáhla 1 miliardu dolarů. Ministr zahraničí Anthony Blinken uvedl, že pomůže financovat obranu Ukrajiny, včetně obrany proti letectvu a obrněným jednotkám.Řekl: "Vláda se rozhodla, že bude poskytovat pomoc v oblasti bezpečnosti a ochrany životního prostředí: "Dnes, kdy Ukrajina statečně a hrdě bojuje proti brutálnímu a nevyprovokovanému útoku Ruska, jsem na základě pověření prezidenta schválil bezprecedentní třetí prezidentské čerpání až 350 milionů dolarů na okamžitou podporu obrany Ukrajiny. Celková bezpečnostní pomoc, kterou Spojené státy v uplynulém roce Ukrajině poskytly, tak přesahuje 1 miliardu dolarů.





- Ukrajina popřela, že by odmítla jednání s Ruskem, jak v sobotu tvrdil Kreml. Vedoucí kanceláře ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Michail Podoljak uvedl, že to není pravda a že Rusko stanovilo "nepřijatelné podmínky [a] ultimativní požadavky". Tiskový tajemník Vladimira Putina Dmitrij Peskov v sobotu uvedl, že Putin nařídil zastavení ruského postupu pro jednání, ale Ukrajina je odmítla.



- Maďarský premiér Viktor Orbán prohlásil, že Maďarsko podpoří všechny sankce EU proti Rusku a nebude žádné blokovat. V projevu na ukrajinsko-maďarské hranici řekl, že podporuje mírové úsilí. "Maďarsko jasně řeklo, že podporujeme všechny sankce, takže nebudeme nic blokovat, takže to, na čem se premiéři Evropské unie dokážou dohodnout, přijímáme a podporujeme," řekl podle agentury Reuters novinářům v angličtině.Již dříve v sobotu uvedl, že souhlasí s tím, aby Rusko bylo zablokováno v systému přeshraničních plateb Swift. Orbán byl dříve považován za nejbližšího spojence Vladimira Putina mezi lídry členských států EU.





- Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoğlu vyzval Rusko k zastavení vojenské operace na Ukrajině. Turecké ministerstvo zahraničí v sobotu uvedlo, že Çavuşoğlu zopakoval svou nabídku, aby se Ankara stala místem mírových rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou.



- Litva se připojila ke svým pobaltským sousedům Estonsku a Lotyšsku a uzavřela svůj vzdušný prostor pro ruská letadla. Rusko na to reagovalo obdobným zákazem letů z těchto zemí. Svůj vzdušný prostor uzavřely také Polsko, Spojené království, Česká republika a Bulharsko.





- Hlavní britská opoziční strana, labouristé, vyzvala premiéra, aby vyhostil ruského velvyslance.



-Rusko začalo blokovat sociální sítě, Twitter a Facebook s cílem zabránit ruským občanům k přístupu k svobodnému zpravodajství. Předtím se na sociálních sítích vyjádřily proti agresi na Ukrajině četné ruské celebrity. Ruský cenzurní úřad také nařídil deseti periodikům, aby odstranily z internetu články, používající o ruské agresi na Ukrajině slovo "válka".





⚠️ Confirmed: Live metrics show that Twitter has been restricted on multiple providers in #Russia as of 9:00 a.m. UTC; the incident comes as the government clashes with social media platforms over policy in relation to the #Ukraine conflict 📉



📰 Report: https://t.co/ihPX8fb86s pic.twitter.com/nGrcHzjIXd — NetBlocks (@netblocks) February 26, 2022

Я обращаюсь к вам, люди #России. Еще не поздно. Хотя много зла уже сделано, еще не поздно все это остановить.

I appeal to you people of #Russia. It’s not too late. Even though much evil has been committed, it’s not too late yet to stop all of this. pic.twitter.com/1PLBSAROPg — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) February 26, 2022

Ruské omezování zpravodajství o invazi na Ukrajinu pokračuje, přístup na Twitter je omezen. Netblocks, účet, který monitoruje internet po celém světě - a od začátku války informuje o problémech s připojením na Ukrajině - zjistil, že na některých poskytovatelích není žádný přístup."I když bylo spácháno mnoho zla, není pozdě to všechno zastavit. Obracím se na vás, matky vojáků, kteří jsou posíláni na smrt na Ukrajinu. Apeluji na vás, vojáci, kteří bojují ve válce, která se vede kdoví proč."





0

237

Podle agentury Reuters se francouzské úřady domnívají, že by mohla být spojena se společností podezřelou z porušování obchodních sankcí souvisejících s válkou na Ukrajině. 127 metrů dlouhá ruská nákladní loď Baltic Leader převážející automobily byla přes noc zadržena francouzským námořnictvem v Lamanšském průlivu a eskortována do přístavu Boulogne-sur-Mer v severní Francii.