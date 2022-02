Prominentní Rusové se připojili k protestům proti válce na Ukrajině. 1800 demonstrantů bylo zatčeno

25. 2. 2022

čas čtení 7 minut

Foto: Ruská televizní celebrita Ivan Urgant, která protestovala proti Putinovu útoku na Ukrajině





S pokračující invazí se proti ní stavějí Rusové ze světa zábavy, byznysu i žurnalistiky





Významní Rusové, kteří jsou šokováni invazí na Ukrajinu, se veřejně vyjádřili proti válce, a to navzdory profesním a osobním rizikům, která jsou v Rusku spojena s nesouhlasem s tak citlivým tématem.



Na shromážděních po celé zemi bylo v noci na čtvrtek zatčeno více než 1 800 lidí. Zároveň kritikou Putinovy války riskovali svou kariéru prominentní Rusové ze světa zábavy, byznysu a žurnalistiky..



Když se Jelena Černěnková, zkušená diplomatická korespondentka listu Kommersant, dozvěděla, že Rusko vtrhlo na Ukrajinu, byla prý ohromena.







"Samozřejmě jsem byla v šoku... Až do včerejšího rána jsem odmítala uvěřit, že by Rusko mohlo zahájit rozsáhlou vojenskou operaci proti Ukrajině," řekla Černěnková, která se domnívala, že Rusko může nanejvýš uznat území na jihovýchodě Ukrajiny.



"Myslel jsem si, že všechny ty řeči o invazi jsou strašná hysterie. Hádala jsem se s lidmi na Twitteru i osobně, že se nic nestane, že je to všechno vymyšlené," dodala. "Možná už nerozumím ničemu, co se týče ruské zahraniční politiky."



Poté, co Putin oznámil vojenskou operaci, napsala otevřený dopis, v němž útok na Ukrajinu odsoudila. "Válka nikdy nebyla a nebude metodou řešení konfliktů a neexistuje pro ni žádná omluva," napsala. Dopis podepsalo téměř 300 novinářů, včetně zástupců státních médií.



Na oplátku prozradila, že byla vyloučena z diplomatického sboru, o němž psala po více než 11 let, za "neprofesionalitu".



Černěnková zůstává silným kritikem ukrajinské politiky vůči Donbasu, ale uvedla, že nemůže ospravedlnit druh vojenské operace, která se nyní odehrává.



"Nebylo na tom pro mě nic složitého," řekla Černěnková o svém dopise. "Byla to spontánní reakce. Moje země zahájila vojenskou operaci proti jiné ... ale my jsme pro diplomacii, jsme pro Chartu OSN, morální hodnoty, bratrské národy a tak dále. A já jsem měla pocit, že tohle je špatná cesta."





Ozvali se také populární herci a hudebníci, z nichž někteří jsou zaměstnáváni vládou, a zdá se, že byli za svůj nesouhlas potrestáni.



Ve čtvrtek zveřejnil Ivan Urgant, moderátor populární talk show na prvním kanálu ruské státní televize, zveřejnil na Instagramu černý čtverec s nápisem "Strach a bolest. Ne válce." Jeho pořad se od té doby nevysílá. První kanál tvrdí, že jde pouze o změnu jeho vysílacího času, ačkoli několik zpráv v ruských médiích uvádí, že byl Urgant zařazen na černou listinu.



Ředitelka Mejercholdova centra v Moskvě Jelena Kovalská na protest proti válce odešla z práce ve státem financovaném divadle. "Není možné pracovat pro vraha a dostávat od něj plat," napsala o svém rozhodnutí.



"Berou nám budoucnost," řekl Jurij Ševčuk, frontman klasické sovětské rockové skupiny DDT a veterán protiválečných kampaní, který se v roce 1995 vydal do Čečenska v rámci mírového turné. "Jsme vtahováni jako ledovou dírou do minulosti, do 19., 18., 17. století. A lidé to odmítají přijmout."



Poukázal na lidi ze showbyznysu, kteří se obvykle politice vyhýbají a nyní vystupují proti válce. "Dokonce i ty popové hvězdy, které o politice nikdy nemluvily, které se bály, že přijdou o své pořady, honoráře a tak dále."



Patří mezi ně mainstreamové hvězdy jako Valerij Meladze, ale i političtěji smýšlející umělci jako rapper Oxxxymiron. Ten dobrovolně zrušil šest vyprodaných koncertů v Moskvě a Petrohradě a napsal: "Nemohu vás bavit, když na Ukrajinu padají ruské rakety."



Dokonce i rodinní příslušníci některých nejbohatších ruských podnikatelů se veřejně vyjádřili proti válce. Dcera Romana Abramoviče zveřejnila na Instagramu obrázek, na kterém stálo: "Putin chce válku s Ukrajinou," přičemž přeškrtla slovo Rusko. "Největší a nejúspěšnější lež kremelské propagandy je, že většina Rusů stojí na straně Putina."



A v pátek odpoledne Lisa Pesková, dcera kremelského mluvčího Dmitrije Peskova, na Instagramu zveřejnila jednoduchý vzkaz na černém pozadí: #"Ne válce". Stejně tak učinila Taťjana Jumaševová, dcera Borise Jelcina.



Ačkoli tyto projevy nesouhlasu nemusí změnit politiku Kremlu, mohly by poukázat na podstatně menší podporu veřejnosti nebo elit pro současnou vojenskou operaci na Ukrajině než při anexi Krymu před osmi lety.



Několik hodin poté, co Putin oznámil vojenskou operaci, vypukly ve čtvrtek večer v ulicích Moskvy a Petrohradu a více než 50 dalších ruských měst protesty.



Nebyly to největší protesty, jaké kdy Moskva zažila. Byly však pozoruhodné jako projev vzdoru navzdory hrozbám, že vláda zakročí tvrději než obvykle.



"Nejenže šli do války bez nás, ale ani nás nenechají protestovat proti válce," řekla Žanna, mladá žena s vlasy obarvenými na zeleno, a ukázala na policisty v zásahových přilbách. "Ale válka není nikdy správná. Musím tu být, protože se stydím."



Jeden mladík držel v ruce ceduli s nápisem "Fuck the war!". Během několika vteřin se na něj sesypali čtyři policisté a hrubě ho táhli k policejní dodávce, zatímco se kolem tlačila média a fotografové.



Tato scéna se opakovala mnohokrát, protože protestující většinou čekali, až na ně přijde řada a policie je zatkne. Když byli protestující vytlačeni z náměstí, začali pochodovat po širokém chodníku Tverské ulice a skandovat "Ne válce".



Několik protestujících uvedlo, že si přejí, aby proti válce vystoupilo více lidí, což potvrdili i političtí analytici.



"Vláda může v tuto chvíli potlačit téměř jakýkoli protest," řekla Taťána Stanovajová, zakladatelka organizace R.Politik. "A aby se situace stala vážnou, muselo by vyjít do ulic mnohem více lidí, než tomu bylo včera."



I přes nepřízeň osudu mnozí Rusové uvedli, že cítí jako svou povinnost promluvit bez ohledu na následky.



"Všichni to dělají, aniž by se obávali o svou budoucnost a nebojí se výhrůžek," řekl Dmitrij Muratov, redaktor listu Novaja gazeta, držitel Nobelovy ceny. . "Všichni tito lidé se vyjádřili velmi jasně proti tomuto krveprolití. A to je pro mě velmi inspirující."



Muratov tento týden vydal dvojí vydání svých novin v ruštině a ukrajinštině a prohlásil, že jeho noviny se vzepřou pravidlům ruského mediálního dohledu, podle nichž mají přinášet pouze oficiální vládní informace. Budeme důvěřovat jen vlastním reportérským zdrojům, řekl.



Válka je podle něj pro většinu Rusů nepopulární.



"Vzpomínka na [druhou světovou] válku a na to, že lidé mají na Ukrajině příbuzné a že Ukrajina je pro nás drahá země, to brzdí i ty nejzarytější příznivce současného vedení," řekl Muratov. "Není v tom žádné nadšení."





