Zelenskij: Rusko bombarduje obytné oblasti

27. 2. 2022

27. 2. 2022

- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli podle agentury AFP prohlásil, že Rusko bombarduje obytné oblasti na Ukrajině, ale varoval, že "budeme bojovat tak dlouho, jak bude třeba k osvobození země".



V projevu zveřejněném na internetu Zelenskij uvedl: "Uplynulá noc na Ukrajině byla brutální, opět střelba, opět bombardování obytných oblastí, civilní infrastruktury."



"Dnes není v zemi jediná věc, kterou by okupanti nepovažovali za přijatelný cíl. Bojují proti všem. Bojují proti všemu živému - proti mateřským školám, proti obytným domům a dokonce i proti sanitkám."



Uvedl, že ruské síly "ostřelují raketami a střelami celé městské čtvrti, ve kterých není a nikdy nebyla žádná vojenská infrastruktura".



"Vasylkov, Kyjev, Černigiv, Sumy, Charkov a mnoho dalších měst na Ukrajině žije v podmínkách, které byly na našem území naposledy za druhé světové války."



Zelenskyj vyzval světové lídry, aby zbavili Rusko hlasovacího práva v Radě bezpečnosti OSN, a dodal: "Zločinné akce Ruska proti Ukrajině nesou znaky genocidy".



- Hnutí Anonymous informuje Putina že zahájilo proti němu válku a že nebude před ním moci skrýt. Bude zlikvidována veškerá počítačová infrastruktura Putinova režimu a budou zveřejněna všechna jeho tajemství. Na hackerských akcích se budou podílet hackerští aktivisté z celého světa:



#Anonymous message to Vladimir Putin pic.twitter.com/eIy9YpDvM5 — Anonymous (@LatestAnonPress) February 27, 2022

- Britská ministryně zahraničí: "Nevěřte ruským "vyjednávacím" snahám, dokud je zbraň u hlavy Ukrajinců"



Britská ministryně zahraničí Liz Trussová prohlásila, že nevěří ruským "vyjednávacím" snahám. "Pokud to nyní Rusové myslí s vyjednáváním vážně, musí stáhnout své vojáky z Ukrajiny," řekla v rozhovoru pro Sky News. "Nemohou vyjednávat s pistolí u hlavy Ukrajinců ... Takže upřímně řečeno, těmto takzvaným vyjednávacím snahám nevěřím." Trussová uvedla, že by to mohl být začátek konce ruského prezidenta Vladimira Putina. Dodala, že v příštích dnech přijdou další sankce a že sestavila seznam oligarchů. Mezitím britské ministerstvo obrany zveřejnilo aktuální zpravodajské informace o konfliktu, podle nichž ruské síly po silném odporu obcházejí Černihiv a soustředí se na obklíčení Kyjeva.



- Finsko uzavře svůj vzdušný prostor pro ruská letadla a připojí se tak k řadě dalších evropských zemí.





Finsko "se připravuje uzavřít svůj vzdušný prostor pro ruský letecký provoz", napsal na Twitteru ministr dopravy Timo Harakka. Finsko má s Ruskem společnou hranici dlouhou 1200 km. Další země včetně Bulharska, České republiky, Estonska, Německa a Polska zablokovaly vzdušný prostor pro ruské lety. V sobotu Litva oznámila, že zablokuje ruské lety, čímž přeruší rychlou cestu z ruské enklávy Kaliningrad na Ukrajinu.





Rusko v reakci na sankce podniklo odvetné kroky a zakázalo několika zemím vstup do svého vzdušného prostoru. Mezitím má Finsko rovněž schválit odeslání zásilky neprůstřelných vest, přileb a mobilní nemocnice na Ukrajinu. Již dříve schválilo odeslání asi 40 dělostřeleckých zbraní na Ukrajinu.Rozhodnutí bylo přijato na žádost ukrajinské vlády, uvádí agentura Reuters. Přichází poté, co společnost Google v sobotu oznámila, že pozastavuje monetizaci ruských státem financovaných médií a zakazuje těmto stanicím zobrazovat reklamu ve svých službách. Ruská média navíc nebudou moci nakupovat reklamu prostřednictvím nástrojů Google Tools ani umisťovat reklamy do služeb Google, jako je vyhledávání a Gmail, uvedl mluvčí Michael Aciman.uvedl poradce ukrajinského ministra vnitra a další představitelé. Jedná se o druhé největší město v zemi.Putin označil ruskou invazi na Ukrajinu za "speciální operaci na pomoc lidovým republikám Donbasu" a vyzdvihl "hrdinství" ruských speciálních jednotek bojujících na Ukrajině., řekl novinářům prezidentův mluvčí Dmitrij Peskov podle ruské tiskové agentury RIA Novosti.Vláda varovala, že kouř z výbuchu v Charkově může způsobit "ekologickou katastrofu", a doporučila lidem, aby si zakryli okna., uvedla ministryně zahraničí Liz Trussová.Z regálů v obou zemích mizí ruská vodka a republikánský guvernér státu New Hampshire Chris Sununu v sobotu oznámil odstranění "lihovin ruské výroby a ruských značek z našich prodejen alkoholu a vína až do odvolání".Zakladatel gigantu v oblasti elektronického obchodu Rakuten v dopise adresovaném Volodymyru Zelenskému uvedl, že dar ve výši 1 miliardy jenů (8,7 milionu dolarů) půjde na "humanitární aktivity na pomoc lidem na Ukrajině, kteří jsou oběťmi násilí", informovala agentura France-Presse.Společnost Ukravtodor to uvedla v příspěvku na Facebooku: "Nepřítel má špatné komunikace, nedokáže se orientovat v terénu. Pomůžeme jim dostat se přímo do pekla."Uvádí se to v prohlášení na prezidentských internetových stránkách:"Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj se obrací na všechny občany světa, přátele Ukrajiny, míru a demokracie. Každý, kdo se chce připojit k obraně Ukrajiny, Evropy a světa, může přijít a bojovat po boku Ukrajinců proti ruským válečným zločincům."Podle Nařízení o vojenské službě občanů svých zemí a osob bez státní příslušnosti v ozbrojených silách Ukrajiny, schváleného výnosem prezidenta Ukrajiny č. 248 z 10. června 2016, mají cizinci právo vstoupit do ozbrojených sil Ukrajiny k výkonu vojenské služby na základě Smlouvy o dobrovolné službě, aby byli zařazeni do Sil územní obrany ozbrojených sil Ukrajiny, dodává se v prohlášení."Na Ukrajině je další ráno a Rusko stále nedokáže postoupit v Kyjevě," píše Illia Ponomarenko, obranná reportérka deníku Kyiv Independent."I když na nás útočí a všechno kolem nás hoří, pokračujeme v práci," napsaly ukrajinské ozbrojené síly v neděli brzy ráno na Twitteru.