Civilizace hodná toho označení končí, otěže světa přebírá strach a vraždící oligarchie psychopatů

25. 2. 2022 / Milan Čech

čas čtení 8 minut

Jsme sobečtí, chceme levný plyn a ropu a poklidný život v hedonismu, klidně vykoupený ukrajinskými obránci a civilisty vražděnými ruskými okupanty. Dojímáme se sice nad ukrajinskou hymnou v parlamentu a nad citovými verbálními vzplanutími našich politiků, ale ve skutečnosti nechceme obětovat a riskovat NIC. Opravdu necháme Ukrajinu a její hrdiny vykrvácet v jejich heroickém boji, jen ať máme doma 25 ⁰ C a ne jen třeba 18? Budeme se z toho tepla dojímat u svých televizí jak bez pomoci umírají, jako by to byl akční film vyšperkovaný tím, že je to REALITA? Ukrajinci už z historie ví, že Rus nechá pro svého psychopatického masového vraha v Kremlu (kterého ještě dnes glorifikuje 70% Rusů) klidně miliony z nich pojít hladem jako nepotřebná obtěžující zvířata, co se mu na šachovnici jeho psychopatické hlavy nelíbí.

Nemají kam couvnout. My se tváříme, že to nevíme, nalháváme si, že tenhle nový ruský bezohledný šílenec (co rád posílá druhé na smrt, ale sám žije v bunkru za miliardu i kvůli malému viru, na který stačí očkování za pár euro) je jiný než tamten, i když říká a postupně i dělá to samé. Bojíme se sobecky jen o naše osudy. Nemáme žádnou kolektivní odpovědnost, nechápeme že máme odpovědnost za lidstvo a humanitu.





Necítíme nutnost bojovat proti návratu středověkého vraždění těch, co se postaví šílencům, co si uzurpovali politickou a vojenskou moc, aby ji použili pro zničení světa a ukojení svých osobních bubáků. Představa, že teď necháme to monstrum vyhrát (co se dá dělat, že), ale pak zas bude dobře, je velkým omylem o tom, že psychopat až vyhraje, bude už hodný. Fakt jsme nepochopili vůbec nic? Neznáme historii? Nevidíme vývoj Ruska za poslední dekády? Nevídíme, kam se chystá Čína, pro kterou se o žádnou invazi prý nejedná? Nevíme, že psychopat chce pořád víc a nic ho nezastaví?





Co naše zbabělá pasivita znamená a jaké signály vysílá?

Rus vidí, že si může brát co chce, ví, že my mu to dokonce všechno budeme dál hradit platbami za jeho suroviny. Země, co dokáží nad oligarchií, mafií a nejbrutálnějším zlem alespoň částečně vyhrát a namíří si to k pokusu o demokracii, naopak uvidí, že tato cesta nemá pozitivní vyústění. Když je nějaké středověké společenstvo Mordoru (o kterém už nemají iluze) za jejich cestu potrestá, tak ten západ, který údajně hodnoty ke kterým směřují uznává a ctí, je odkopne za zvuku jejich hymny a sebeobdivných emočních výlevů, ale reálně neudělá NIC. A tak ztratí i iluzi o něm, s celoplanetárními důsledky které to bude mít.

Ruská oligarchická anticivilizace, bojovník za návrat lidstva do temných dob, o kterých jsme si mysleli, že jsou pryč, tak vyhrála vlastně dvakrát. A má funkční vzorec jak se chovat, salámovou metodou si vždycky někde odhryzne nějaký další kousek cizí země a povraždí tamní lidi, když bude nespokojenost s oligarchickou zlodějskou despocií u něj doma narůstat a bude třeba jí dodat pocit významu a úspěšnosti alespoň vražděním nevinných a zabírání území, když na jiných polích se úspěchy jaksi nedostavují.

Nemáme odpovědnost jen za sebe a svou rodinu, máme odpovědnost i za svou lidskou globální rodinu a její evoluční vývoj k tomu skutečně lidskému a musíme ji “vychovávat” jako vychováváme své děti. Víme, že dítě co ve škole šikanuje a bije jiné slušné děti potřebuje výchovnou lekci. Stejnou lekci musí dostat i globální šikanózní fracek, co si myslí, že je beztrestný a jeho jaderný klacek z něj dělá nepotrestatelného borce. Každý ředitel školy ví, že šikanu na škole je třeba vyřešit v zárodku, než její rakovina rozloží strukturu fungování školy. To už globálně bohužel nestihneme, zaspali jsme už před lety, ale déle čekat nemůžeme.

Máme odpovědnost vychovat i tohoto fracka, jinak ovládne celou třídu a celou školu a udělá z ní se sobě podobnými jeden velký šikanující koncentrák, v kterém život nebude k žití a jen primitivní pud sebezáchovy nás bude držet z něj neodejít.

Nemůžeme se ohlížet na osobní důsledky, které z toho pro nás mohou vyplynout. Z principů světa vyplývá, že větší důsledky přijdou pokud neuděláme nic. Je jedno jestli ten šikanující grázl je v naší třídě (NATO) a nebo v nějaké sousední, je to naše škola a je jedno kde její ovládnutí zlem začne. Naše odpověď je ale bohužel slabá, zatím jen třídnímu grázlovi oznamujeme, že dostane trojku z chování a nepojede na školní výlet, což se mu zdá se nevadí, protože mlátí a šikanuje evidentně dál, s psychopatickou radostí že se o něm mluví.

Pomoc těm, kteří už s třídním grázlem bojují za nás všechny je naprosto nedostatečná, měli bychom se stydět a tlačit na mluvící hlavy našeho světa, aby přestali hrát hru na pomoc a skutečně REÁLNĚ pomohli. Ukrajina nepotřebuje ekonomické poškození Ruska za týdny a měsíce, Ukrajina potřebuje pomoc, co Rusko zastaví teď, v ulicích kde jeho vražedné železo jezdí a létá. Ukrajina potřebuje především vojenskou pomoc. Jak slabá je odpověď vyplývá z faktu, že i mnohaletý ruský kolaborant, co na naši zemi dobrovolně bral tíhu jiného ruského vraždění (novičok) a jiných ruských teroristických činů (Vrbětice), požaduje silnější odpověd' než je ta, ke které došlo.

Postavme se na stranu civilizace a pomozme Ukrajině doopravdy a řekněme Rusku např. že vraždění civilistů leteckými údery nemůžeme již déle připustit a vyhlašujeme nad Ukrajinou bezletovou zónu a od teď sestřelíme každého vraha, co do cizí země pro svého fírera přišel vraždit její obyvatele. Nenechme se vydírat psychopatem, který každou naší podobnou zbabělostí sílí a jeho psychopatie se prohlubuje. Je to hra, kterou nemůžeme vyhrát a za svou zbabělost zaplatíme. Strach musí prostoupit i ruská města, Rusové se musí bát, že v atomovém armagedonu, kterým Putin vyhrožuje, zahynou také. Je to opravdu děsivé, ale bohužel jsme došli až sem a jinak to nejde. Všechno ostatní jen posílí ty ruské síly, co si budou myslet, že si mohou beztrestně brát co chtějí a nezaplatí za to ničím. To je cesta, kde je Armagedon na konci jistý a ne jen hypotetický. Obzvlášť my, potomci lidí, co tohle zažívali v roce 1938 bychom to měli vědět. Ať si další generace nemusí ukroutit opět hlavu nad tím, proč jsme Vladolfa Putlera nezastavili, dokud to ještě šlo. Až bude umírat bude pravděpodobně chtít vzít tento svět sebou, bez něj přece stejně nemá význam.

Podpořme ty hrdiny, kteří vyšli do ulic v ruském mediálním koncentráku, i když ví co je čeká. Bohužel je jich velmi málo. Navštěvujme ruské fcb stránky např. https://www.facebook.com/russiatv a pišme (klidně jen za pomoci google překladače) té mlčící nebo vrahy podporující většině, co si myslíme o jejich nelidském fašistickém chování. Ruské trollí továrny takhle organizovaně za poslední roky zničily část naší populace, pojďme to teď ruským okupantům vrátit, když naše instituce se k tomu nemají !!!

