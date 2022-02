Rusové v pátek útočí na Kyjev

25. 2. 2022

Průběžné zpravodajství



- Po ruské invazi, která může přimět až pět milionů lidí k útěku do zahraničí, dochází v některých částech Ukrajiny palivo, hotovost a zdravotnické potřeby, uvedly humanitární agentury OSN.



Mluvčí agentury OSN pro uprchlíky Shabia Mantoo uvedl na brífinku OSN v Ženevě, že na Ukrajině je nejméně 100 000 lidí po útěku ze svých domovů, zatímco několik tisíc jich již přešlo do sousedních zemí včetně Moldavska, Rumunska a Polska.



"Stále se snažíme zjistit, která civilní infrastruktura na Ukrajině byla kde zasažena," uvedl na brífinku Afshan Khan, regionální ředitel Unicefu pro Evropu a střední Asii.



Mluvčí úřadu OSN pro lidská práva Ravina Shamdasaniová uvedla, že úřad má zprávy o nejméně 127 civilních obětech na Ukrajině, včetně 25 mrtvých a 102 zraněných, "způsobených ostřelováním a leteckými údery". Podle ní se pravděpodobně jedná o značně podhodnocený údaj.



- Turecko nemůže zabránit ruským válečným lodím v přístupu do Černého moře přes své úžiny, jak požaduje Ukrajina, a to kvůli ustanovení v mezinárodním paktu, které umožňuje plavidlům návrat na domovskou základnu, uvedl turecký ministr zahraničí.



- Obyvatelé Charkova byli vyzváni, aby vyhledali úkryt. Starosta východoukrajinského Charkova vyzval obyvatele, aby zamířili do stanic metra, protiatomových krytů a sklepů. Ve městě byly slyšet hlasité výbuchy.



- Z Kremlu přichází několik zpráv:



- Putin se dnes sejde s Radou bezpečnosti OSN a uskuteční několik mezinárodních telefonátů.

- Rusko uvalí odvetné sankce na západní země

- Rusko uzná Volodymyra Zelenského za prezidenta Ukrajiny

- Sankce způsobí v Rusku problémy, ale jsou řešitelné, protože země snížila svou závislost na dovozu ze zahraničí

- Rusko očekává, že se vztahy se Západem normalizují, jakmile lidé pochopí, že bylo nuceno jednat na ochranu své bezpečnosti

- Bez komentáře k délce trvání vojenských operací





- Kreml odmítl komentovat případné rozhovory mezi ruským prezidentem Vladmirem Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, ale připustil ochotu druhého jmenovaného jednat o možném příslibu neutrality ze strany Ukrajiny.





- Obyvatelé Kyjeva byli vyzváni, aby zůstali doma. Úřady v Kyjevě vyzvaly občany, aby zůstali doma a vyhnuli se tak "aktivním vojenským operacím" ve čtvrti Obolon severně od centra města.



- Regionální ředitel Unicefu uvedl, že agentura se stále snaží zjistit, která civilní infrastruktura byla zasažena a kde.



- Ruská nezávislá tisková agentura Interfax uvádí, že ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov prohlásil, že "nikdo neplánuje obsadit Ukrajinu". Dodal, že Rusko stále neuznává současnou vládu na Ukrajině jako demokratickou a že prezident Zelenskyj lže, když říká, že je připraven jednat o neutrálním statusu Ukrajiny. Lavrov uvedl, že ruská vláda si přeje nezávislost ukrajinského lidu a že zajistí demilitarizaci země. Rusko je pr7 podle Lavrova připraveno k rozhovorům, jakmile ukrajinská armáda přestane bojovat, a že nikdo nemá v plánu útočit na ukrajinský lid. "Nechceme, aby na Ukrajině vládli neonacisté," řekl Lavrov.





- Očekává se, že z Ukrajiny uprchnou 4 miliony lidí. Agentura OSN pro uprchlíky předpověděla, že z Ukrajiny mohou do jiných zemí uprchnout 4 miliony lidí, "pokud se situace bude dále vyhrocovat". Unicef, který předpokládá 5 milionů uprchlíků, uvedl, že posiluje své kapacity na pomoc ukrajinským uprchlíkům v Moldavsku, Rumunsku a Polsku jako "první výzvu" a "samozřejmě také v Maďarsku a na Slovensku".



- Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva odsoudil zatčení přibližně 1 800 protiválečných demonstrantů v Rusku a vyzval k propuštění těch, kteří byli nezákonně zadržováni za vyjádření svého názoru.



- Rusko rozšíří obchod s Asií, aby minimalizovalo ekonomický dopad sankcí. Ruské ministerstvo hospodářství uvedlo, že pracuje na opatřeních, která mají minimalizovat dopad sankcí uvalených západními zeměmi po invazi na Ukrajinu.









- Podle poradce ukrajinského ministra vnitra očekává Ukrajina během pátku útok ruských tanků na své hlavní město Kyjev, který by se mohl stát nejtěžším dnem války.

Київ↘️



О 05:00 по вул. Садова 54 сталось пожежа двоповерхового приватного житлового будинку внаслідок падіння фрагментів літака. Площа пожежі уточнюється. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.



Від ДСНС залучено 15 осіб та 2 од. техніки. pic.twitter.com/7XiyOOuXY8 — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) February 25, 2022

Discussed with @niinisto countering the aggressor. Informed about our defense, insidious shelling of Kyiv. Grateful to 🇫🇮 for allocating $50 million aid. It’s an effective contribution to the anti-war coalition. We keep working. We need to increase sanctions & 🇺🇦 defense support — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

⚡️BREAKING: Russia’s forces have entered the Obolon district in Kyiv, where the Ukrainian military is currently fighting them. Ukraine’s Defense Ministry ask residents not to leave their house and prepare Molotov cocktails. The district is approximately 10 km from central Kyiv. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 25, 2022

- Ukrajina vyhlásila plnou vojenskou mobilizaci a všem mužům ve věku 18-60 let bylo zakázáno opustit Ukrajinu.





- Lidé po celém světě protestují proti kriminálníku Putinovi:



Growing outrage.@AFP photographers cover the protests around the world against Russia’s invasion of Ukraine:



- Los Angeles, US

- Tokyo, Japan

- Berlin, Germany

- Chennai, India pic.twitter.com/VL3qGz2mN0 — AFP News Agency (@AFP) February 25, 2022

Anton Heraščenko uvedl, že obránci Kyjeva jsou připraveni s protitankovými střelami dodanými zahraničními spojenci.Náměstek ukrajinského ministra obrany rovněž souhlasil s odhadem, že ruské síly mohou dnes vstoupit do oblastí těsně před Kyjevem.Ministr dodal, že ukrajinské armádní jednotky brání pozice na čtyřech frontách, přestože mají Rusové početní převahu.Ukrajinský vojenský představitel rovněž uvedl, že ukrajinským silám se podařilo odrazit ruské jednotky u Černihova.To se shoduje se zprávou ukrajinského ministerstva obrany, které dříve uvedlo, že výsadkové jednotky vyhodily do povětří most přes řeku Těreiv u Ivankivu, který se nachází asi 50 km severně od Kyjeva, ve snaze zabránit ruské koloně sil v postupu směrem k hlavnímu městu.Ministerstvo uvedlo, že ruský postup byl zastaven.- Rusko omezuje využívání svého vzdušného prostoru pro všechny britské lety, včetně tranzitních, informuje zpravodajský server Ria Novosti.Zpráva přichází poté, co britská vláda oznámila, že ruský národní dopravce Aeroflot bude mít v rámci rozsáhlého balíčku sankcí oznámeného ve čtvrtek zakázán vstup do britského vzdušného prostoru.- Zatímco ruské síly postupují na Kyjev, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj telefonuje a naléhá na západní země, aby zpřísnily sankce vůči Rusku a zvýšily vojenskou podporu.V severní čtvrti Kyjeva se ozývají výbuchy a střelba, protože invazní ruské síly se blíží, informuje z místa agentura AFP.Chodci utíkali do bezpečí a v Obolonské oblasti byla slyšet střelba z ručních zbraní a výbuchy. Větší výbuchy byly slyšet až v centru města.Ruské síly poprvé dorazily na předměstí Kyjeva ve čtvrtek, kdy vojáci s vrtulníky zaútočili na letiště kousek za městem, poblíž Obolonského, uvádí AFP.Když dorazily do Obolonského uvnitř města, vyzvalo ministerstvo obrany na své facebookové stránce civilisty k odporu:Vyzýváme občany, aby nás informovali o pohybech vojsk, vyráběli zápalné lahve a neutralizovali nepřítele.Jedním z důsledků včerejšího všeobecného mobilizačního rozkazu ukrajinského prezidenta Voldomyra Zelenského však je, že většina mužů nesmí odjet a mnozí vysazují na hranicích své rodiny. V rámci tohoto povolání záložníků byli do služby povoláni muži ve věku do 60 let. Slyšel jsem o případu, kdy byl včera povolán jeden 52letý muž a jeho přátelé podobného věku zde ve Lvově, aby šli pomoci s obranou Mariupolu.Situaci těm, kteří chtějí opustit zemi, komplikuje také to, že kvůli pozastavení vnitrostátních letů a nedostatku pohonných hmot je na šesti čerpacích stanicích omezen prodej na 20 litrů paliva a tvoří se nevyhnutelné fronty.V Kyjevě bylo v pátek ráno slyšet několik výbuchů, protože ruská ofenziva vstoupila do druhého dne. Na jihovýchodě hlavního města hořely dvě budovy poté, co bylo sestřeleno ruské letadlo, a pohraniční stanoviště na jihovýchodě bylo zasaženo raketou, což si vyžádalo oběti.Zelenskij uvedl, že dosudVe čtvrtečním pozdně večerním videoposelství si postěžoval, že Ukrajina byla "ponechána sama na obranu našeho státu", ale řekl, že zůstane v hlavním městě, přestože je "cílem číslo jedna" Ruska.