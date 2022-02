Pomozte slovenské reportérce ohrožené v Charkově

25. 2. 2022

čas čtení < 1 minuta

Brilantní slovenská reportérka uvízla v Charkově v ohrožené, poté, co ji tam pozval humanitární úřad OSN a vykašlal se na ni, ani ji nevyzvedl. Může někdo pomoci?

A brilliant Slovak reporter was stuck in Kharkiv after @OCHA_Ukraine which invited her to Ukraine for a press visit, left her in a dangerous area. The situation is bad, but this is very irresponsible. Anyone who might be able to help her? https://t.co/dJ63h0DMzh