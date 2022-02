Válka, den prvý: Ukrajinci se drží, ale za vysokou cenu

25. 2. 2022 / Karel Dolejší

čas čtení 7 minut

Rusko během prvního dne nové invaze na Ukrajinu nasadilo do boje o něco více než třetinu nashromážděných pozemních sil. Dosáhlo určitých úspěchů, ale také si připsalo jeden důležitý neúspěch.

Po prvním dni invaze se okupantům podařilo obsadit některé části ukrajinského území. Jejich celkové úspěchy za tak krátkou dobu jsou působivé, i když jistě doufali ve víc. Útok vedený z Krymu, při němž ruské letectvo zničilo ukrajinskou tankovou kolonu těsně u hranice, vedl k obsazení Chersonu a Mikolajiva, kde někdo z místních velitelů trestuhodně nezajistil destrukci mostů. To ruským jednotkám umožňuje překročit Dněpr a postupovat na Kyjev z jihu. Pokud to ovšem udělají, půjde o dosti riskantní manévr, protože by tím své komunikační linie vystavili možným protiútokům vedeným ze západu.



Rusové tvrdí, že eliminovali ukrajinskou protivzdušnou obranu, hlavní velitelská stanoviště a zničili všechna vojenská letiště. To první však nelze spolehlivě ověřit a ukrajinská strana to rozporuje. Na druhé straně ani její čísla vesměs nelze podložit videi nebo fotografiemi, takže zprávy o nejméně sedmi sestřelených ruských stíhačkách a dvou vrtulnících berme s rezervou. Potvrzeny jsou jeden bitevní letoun blízké podpory, jedno dopravní letadlo s výsadkem a jeden bitevní vrtulník.

Videa natáčená na telefony ještě včera ukázala ukrajinské stíhačky MiG-29 a nejméně jeden přeživší letoun Su-27 odletěl do Rumunska. Pokud by se takové záběry objevily znova, vznikne otázka, ze kterých záložních ploch teď Ukrajinci létají...

Každopádně Rusko se těší takřka absolutní převaze ve vzduchu, která bude zpochybňována jen velmi těžko. A to v delší perspektivě vytváří dosti chmurné vyhlídky pro ukrajinské obránce. V době, kdy píšu tento článek, se očekává možný nový silný nálet na Kyjev - a tam i v Charkově řada rodin nocuje v protileteckých krytech či v metru. V době, kdy píšu tento článek, se očekává možný nový silný nálet na Kyjev - a tam i v Charkově řada rodin nocuje v protileteckých krytech či v metru.

Na druhé straně jsou ale i věci, které se útočníkům nepovedly. Ukrajinci je vyhnali v Donbasu z městečka Šťastja, udrželi se alespoň zatím v Mariupolu a těžké boje pro ně neprobíhají dobře kolem Charkova. Co je zatím nejdůležitější je ale neúspěch ruského výsadku na letišti Hostomel nedaleko Kyjeva. Zde ruské paradesantní jednotky utrpěly ztráty již během přistávání a k večeru byly vytlačeny protiútokem ukrajinské Národní gardy s využitím tankové a dělostřelecké podpory. Co je zatím nejdůležitější je ale neúspěch ruského výsadku na letišti Hostomel nedaleko Kyjeva. Zde ruské paradesantní jednotky utrpěly ztráty již během přistávání a k večeru byly vytlačeny protiútokem ukrajinské Národní gardy s využitím tankové a dělostřelecké podpory.

Kdyby se Rusům podařilo letiště udržet, zprovoznit a začít přijímat další výsadkové jednotky, mohl se splnit katastrofický scénář pádu hlavního ukrajinského města během několika úvodních hodin války. Takto ale stále ještě není rozhodnuto. Přinejmenším první pokus válku bleskově ukončit zajetím či likvidací ukrajinského vedení přímo v Kyjevě Moskvě nevyšel. Ke Kyjevu se ovšem ze severu přes černobylskou zónu (s dnes již slavným pontonovým mostem přes řeku Pripjať) blíží ruská kolona s tanky a těžkou technikou, kterou bude mnohem těžší zastavit než přece jen lehčeji vyzbrojené výsadkáře. A dorazí nejspíše už dnes dopoledne. Ke Kyjevu se ovšem ze severu přes černobylskou zónu (s dnes již slavným pontonovým mostem přes řeku Pripjať) blíží ruská kolona s tanky a těžkou technikou, kterou bude mnohem těžší zastavit než přece jen lehčeji vyzbrojené výsadkáře. A dorazí nejspíše už dnes dopoledne.



Ještě několik výmluvných snímků/videí a obecných poznámek na okraj. Kdo sledoval ruské tažení v Sýrii, toho pochopitelně záměrné ostřelování nemocnice ve Vuhledaru, obytného bloku na jižním předměstí Charkova, rodinných domů v Oděse, zabití dítěte na kole při ostřelování ulice salvovým raketometem či zapálení obilného sila v Umani nemůže nijak překvapit. Takto se prostě Putinovi hrdlořezové chovají běžně. Kdo sledoval ruské tažení v Sýrii, toho pochopitelně záměrné ostřelování nemocnice ve Vuhledaru, obytného bloku na jižním předměstí Charkova, rodinných domů v Oděse, zabití dítěte na kole při ostřelování ulice salvovým raketometem či zapálení obilného sila v Umani nemůže nijak překvapit. Takto se prostě Putinovi hrdlořezové chovají běžně. Prezident Zelenskyj vážně podcenil přípravy na invazi, což se už Ukrajině výrazně vymstilo a zaplatí za to v krvi i sníženými šancemi na úspěšnou obranu. Ukrajinská služba SBU i další služby byly za starého režimu masivně promořeny ruskými krtky a dosud není jasné, do jaké míry se je opravdu podařilo očistit. Alternativně mohlo ale také dojít k tomu, že při obnově služeb bylo upřednostněno kritérium loajality a spolehlivosti před vším ostatním - jak to z ČR známe v Babišově provedení. Každopádně SBU i vojenská rozvědka byla se svými zpravodajskými odhady ruských příprav notoricky o 2-3 týdny pozadu a snad ještě v neděli zaznívaly z jejich strany sebevědomá prohlášení, že prý Rusové dosud "nezformovali útočné skupiny". Před finálním útokem dostal Kyjev od Západu taktické varování ani ne 48 hodin předem. A to už bylo na spoustu příprav pozdě. Města, o která se bude zjevně těžce bojovat, měla být předem opevněna - především pak Charkov. Je surreálné, pokud na videích vidíme projíždět ruské tanky po přístupových komunikacích a poté ulicemi předměstí druhého největšího ukrajinského města. Měly být dávno plné protitankových překážek, dálkově odpalovaných náloží a protitankových min. Za to že s ukrajinské vedení na opevňování vykašlalo zaplatili nepochybně již včera obránci stovkami životů. A ještě zaplatí. Města, o která se bude zjevně těžce bojovat, měla být předem opevněna - především pak Charkov. Je surreálné, pokud na videích vidíme projíždět ruské tanky po přístupových komunikacích a poté ulicemi předměstí druhého největšího ukrajinského města. Měly být dávno plné protitankových překážek, dálkově odpalovaných náloží a protitankových min. Za to že s ukrajinské vedení na opevňování vykašlalo zaplatili nepochybně již včera obránci stovkami životů. A ještě zaplatí.

Zelenskij teprve včera večer nařídil všeobecnou mobilizaci. Už ji ale nebude dost dobře možné provést, protože část území už Rusko okupuje a na jiných jeho částech zase leccos nefunguje. Již během dneška řada rodin opustila zemi. A zatímco zbraně vydané mobilizovaným záložníkům by byly přece jen v prostoru rozptýleny, ve skladech mohou být snadno zničeny například náletem. To se údajně (neověřeno) stalo s podstatnou částí Brity dodaných moderních pancéřovek NLAW, které prý zůstaly skladovány přímo na letišti v Boryspilu. Již po částečné mobilizaci mají Ukrajinci papírově převahu v počtech vojáků. Nemohou tím ovšem vyvážit drtivou ruskou převahu ve vzduchu a celkovou palebnou převahu. Existují nepotvrzené zprávy o přípravách vzniku partyzánských základen na polském území po bohužel velmi pravděpodobné porážce pravidelné ukrajinské armády. Logicky by něco takového mělo vzniknout i v Rumunsku - a na Slovensku. Pokud tedy veřejnost u našich východních sousedů po "objevném" Putinově středečním projevu přehodnotí dosud převládající názor, že za novou válku na Ukrajině prý může zlé NATO...

0

975

Pokud je známo, Ukrajina při úvodním útoku uchránila většinu svých vyzbrojených bezpilotních bojových prostředků Bayraktar 2 dodaných Tureckem. Rusové ohlásili zničení 4 ks. Ostatní evidentně mají spousty práce s ničením bojové techniky protivníka.