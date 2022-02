Rozhodnutí o invazi na Ukrajinu vyvolává otázky ohledně Putinova "smyslu pro realitu"

25. 2. 2022

čas čtení 6 minut

Úředníci v západních hlavních městech jsou znepokojeni "despotickým smýšlením" ruského prezidenta a jeho nesouvislým pondělním projevem, který zvýšil pochybnosti. Český prezident ho nazval šílencem.



"Jaderné zbraně jsou zajímavou výjimkou z obecného pravidla, že - normálně - psychologie světových vůdců je méně důležitá než systémy, v nichž pracují," řekla Foleyová. "Nepředpokládejte, že by to mohlo probíhat spořádaně. Mohlo by se to velmi snadno vymknout kontrole."



Rozhodnutí Vladimira Putina zahájit novou katastrofickou evropskou válku spolu s naprostou podivností jeho nedávných veřejných vystoupení vyvolalo v západních hlavních městech otázky ohledně duševní stability vůdce země s 6 000 jadernými hlavicemi. Rozhodnutí Vladimira Putina zahájit novou katastrofickou evropskou válku spolu s naprostou podivností jeho nedávných veřejných vystoupení vyvolalo v západních hlavních městech otázky ohledně duševní stability vůdce země s 6 000 jadernými hlavicemi.

Obávají se 69letého muže, jehož sklon k izolovanosti byl umocněn covidovou karanténou, takže je obklopen stále se zmenšující skupinou ustrašených poslušných dvořanů. Zdá se, že je stále více odtržen od současného světa a raději se noří hluboko do historie a do osobní snahy o velikost.



Francouzský prezident Emmanuel Macron má dobré předpoklady k tomu, aby analyzoval změny Putinova chování. Macron kdysi v létě 2017 vozil ochotného, i když rozpačitého Putina po zahradách Versailleského paláce v malém elektrickém golfovém vozíku a následující léto ho přivítal ve své prázdninové rezidenci v pevnosti na pobřeží Středozemního moře, kde Putin sestoupil z vrtulníku s kyticí květin a lichotil Macronovým, jak jsou opálení.



Poté, co Macron nyní však s ruským vůdcem v Moskvě pět hodin jednal na opačných koncích pětimetrového stolu, řekl novinářům při zpátečním letu, že "napětí bylo hmatatelné". Nebyl to tentýž Putin, s nímž se naposledy setkal v Elysejském paláci v prosinci 2019, řekl Macron. Byl "rigidnější, izolovanější" a vydal se "do chaotického ideologického a bezpečnostního světa".



Po Putinově pondělním projevu se jeden z představitelů Elysejského paláce vyjádřil neobvykle odvážně, když Putina označil za "paranoidního". Bernard Guetta, poslanec Evropského parlamentu za Macronovo uskupení, řekl ve čtvrtek ráno, po zahájení vojenské invaze, v rádiu France Inter: "Myslím, že tento muž ztrácí smysl pro realitu, abych to řekl slušně." Na otázku tazatele, zda to znamená, že se podle něj Putin zbláznil, odpověděl "ano".



Guetta není sám. Miloš Zeman, český prezident a dlouholetý jeden z nejvěrnějších stoupenců Vlaldimira Putina, po invazi odsoudil Putina jako "šílence".



"Všichni naši pozorovatelé Ruska, kteří sledují jeho tiskové konference, si myslí, že stále více upadá do despotického myšlení," řekl další evropský diplomat.



Vladimir Ašurkov, blízký spolupracovník Alexeje Navalného, Putinova nejvýraznějšího odpůrce, který je nyní v trestanecké kolonii, označil pondělní blábolivý projev ruského prezidenta o Ukrajině za "opravdu bizarní".



"Je to bezprecedentní v rétorice světových vůdců, ale i pro Rusko. Je to dost zvláštní," řekl Ašurkov, který je výkonným ředitelem Navalného protikorupčního fondu a žije v exilu.



"Proč byste trávili tolik času, víte, ohlížením se do minulosti, když nyní žijeme v 21. století? Měli bychom se dívat do budoucnosti. Je mi záhadou, jakému publiku je takový projev určen, protože u Rusů to nebude mít odezvu a pro mezinárodní publikum je to nesmysl. Myslím, že Putin žije v jakémsi samoúčelném pojetí reality, které je velmi revanšistické, založené na minulosti a na traumatu z rozpadu Sovětského svazu," řekl. "Upřímně řečeno, jsme v situaci, kdy vůdce velké jaderné země žije ve svém vlastním světě."



Podle odhadu Federace amerických vědců (FAS) má Rusko 5 977 jaderných hlavic, což je dokonce více než USA.



Putin se na tento obrovský arzenál často odvolává a při zahájení války na Ukrajině na něj odkázal.



Řekl: "Kdokoli by se nás snažil zastavit a dále vytvářet hrozby pro naši zemi, pro náš lid, měl by vědět, že odpověď Ruska bude okamžitá a povede vás k takovým důsledkům, jakým jste nikdy v historii nečelili. Jsme připraveni na jakýkoli výsledek."



Severoatlantická rada NATO reagovala podobně otevřeně a uvedla: "Zvýšili jsme připravenost našich sil reagovat na všechny nepředvídatelné události."



USA a NATO daly jasně najevo, že nebudou na Ukrajině přímo zasahovat, ale jejich síly jsou stále blíže a slíbily, že budou ukrajinským silám nadále posílat zbraně, pokud se stanou partyzánským odporem proti ruské okupaci.



Již došlo k těsným setkáním mezi ruskými letadly a letadly NATO, a jejich námořní síly se budou vzájemně také těsně setkávat. Ukrajina požádala Turecko, aby uzavřelo Dardanelský průliv pro ruské válečné lodě, aby jim zabránilo v přesunu ze Středozemního do Černého moře. Putin by také mohl považovat poskytnutí zbraní ze strany NATO nebo určité typy sankcí za strategickou hrozbu a reagovat nepředvídatelným způsobem.



Emma Claire Foleyová, výzkumná pracovnice skupiny Global Zero, která se zasazuje o odzbrojení, řekla, že se obává "rizik, která přináší přítomnost všech těchto vojáků a materiálu ve vzájemné těsné blízkosti, a také nejasností, které válka přináší lidem, kteří se snaží pochopit význam akcí druhé strany, zejména když je komunikace omezená."



Hans Kristensen, ředitel jaderného informačního projektu FAS, uvedl, že případný nechtěný střet by musel projít několika fázemi eskalace, než by se začalo uvažovat o jaderných zbraních, ale varoval: "Pokud by došlo k přímému střetu, mohlo by k eskalaci do tohoto bodu dojít rychle. Nemusí to nutně proběhnout podle plánu."



V případě krize by do značné míry záleželo na Putinovi, jak bude reagovat a zda bude eskalovat. Stejně jako americký prezident má přístup k jadernému kufříku Čeget s kódem pro odpalování jaderných zbraní. Podle analýzy Middlebury Institute for International Studies v Monterrey by se na tom měli podílet také ministr obrany a náčelník generálního štábu ozbrojených sil, ale v Putinově Kremlu není jasné, zda by působili jako nějaká brzda jeho jednání.



"Jaderné zbraně jsou zajímavou výjimkou z obecného pravidla, že - normálně - psychologie světových vůdců je méně důležitá než systémy, v nichž pracují," řekla Foleyová. "Nepředpokládejte, že by to mohlo probíhat spořádaně. Mohlo by se to velmi snadno vymknout kontrole."



Podrobnosti v angličtině ZDE

0