Rusko reagovalo vzdorně na zavedení sankcí a varuje před "následky"

- Jeden voják zabit, šest zraněno při ostřelování



Ukrajinská armáda uvedla, že při ostřelování ze strany proruských separatistů na východě Ukrajiny byl za posledních 24 hodin zabit další voják a šest jich bylo zraněno.



Armáda uvedla, že za posledních 24 hodin zaznamenala 96 incidentů ostřelování ze strany separatistů, z nichž 81 bylo s použitím těžkých zbraní, zatímco o den dříve jich bylo 84. Vyplývá to z nedávno zveřejněné zprávy o situaci v operaci společných ukrajinských sil.



Podle ní separatistické síly použily těžké dělostřelectvo, minomety a raketové systémy Grad.





- Drsné podmínky znamenají, že ruské jednotky poblíž Ukrajiny budou muset být brzy přesunuty



Bojová připravenost předsunutých jednotek se bude rychle snižovat, což Putinovi dává jen několik dní na to, aby se rozhodl pro invazi nebo ústup



Ruské jednotky, které se shromažďují poblíž ukrajinských hranic, mohou zůstat na svých pozicích jen několik dní, než budou muset být odeslány zpět na nedaleké základny, nebo budou riskovat, že se jejich bojeschopnost výrazně zhorší, domnívají se západní představitelé a experti.



To znamená, že prezident Vladimir Putin bude pod stále větším tlakem, aby je použil k plné invazi na Ukrajinu - nebo je poslal zpět do záložních prostorů, na jihu nebo západě Ruska, desítky nebo dokonce stovky kilometrů zpět.



Takové předsunuté pozice, často špatně chráněné před chladem, lze udržet jen krátkou dobu - a na sociálních sítích se objevují důkazy o špatných podmínkách, které vojáci u hranic snášejí.





- Australský premiér Scott Morrison prohlásil, že se jeho země zaměří na Rusko s další sérií sankcí a "zesílí" reakci, pokud budou vojenské akce na Ukrajině pokračovat. Obvinil také Rusko, že se chová "jako hrdlořezové a tyrani".



Sankce a zákazy cestování se budou týkat osmi členů Rady bezpečnosti Ruské federace, přičemž stávající sankce zavedené kvůli agresi v minulosti budou rozšířeny. Cílem sankcí se staly také ruské banky.





- Zatímco mnohé západní země spěchají s uvalením sankcí na Rusko, čínské ministerstvo zahraničí uvedlo, že je proti těmto opatřením a nevěří, že sankce jsou nejlepším způsobem řešení problémů, informuje agentura Reuters.



Čína doufá, že se příslušné strany pokusí vyřešit své problémy prostřednictvím dialogu a zachovají klid a zdrženlivost, řekla mluvčí ministerstva Hua Chunying novinářům v Pekingu.





- Objevilo se několik fotografií ze včerejšího proukrajinského shromáždění ve městě Mariupol na jihovýchodě Ukrajiny. Olga Tokariuk, fotoreportérka na volné noze, která působí v Kyjevě, se podělila o několik snímků pořízených jejím kolegou Andrijem Tsapliyenkem.





