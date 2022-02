Británie: Boris Johnson terčem ostré kritiky za své chabé "sankce" proti Rusku

23. 2. 2022

Foto Boris Johnson a ruský oligarcha Temerko

V Dolní sněmovně se stal v úterý Boris Johnson terčem ostré kritiky od poslanců všech parlamentních stran, včetně vlastní, že navzdory řečnění zavedl jen zcela chabé sankce proti Rusku a proti Putinově mafii. Proč? Johnsonova vláda a jeho Konzervativní strana závisí na penězích od ruských oligarchů. Boris Johnson před časem potlačíl analýzu o vlivu ruských oligarchů v britské politice.

Why do you suppose they haven't gone further? https://t.co/QivnwbEuYF — Dr Quentin Vaughan (@qaevaughan) February 22, 2022

Je krásné, že se konají v ČR demonstrace na podporu Ukrajiny, a premiér Fiala vlažně podporuje Ukrajinu slovy (a vysláním hrstky zastaralé munice, a ministr zahraniční Lipavský tweetuje zcela idiotské Johnsonově ministryni zahraničí Liz Truss), ALE:



- Mohou Ukrajinci žijící v ČR už nyní si přivézt do Česka bez zbytečných vízových průtahů své příbuzné, ohrožené ruskou invazí?

-Udělá někdo něco proti vlivu Gazpromu v České republice?

- Co udělala či udělá Fialova vláda proti šíření lživé ruské propagandy a dezinformací v českých médiích (Parlamentní listy) a na sociálních sítích? Kdy proti tomu začne trestně zasahovat?



Níže sžíravý komentář labouristického poslance k Johnsonovým povrchním protiputinovským žvástům a k jeho absolutní nečinnosti. Odráží úterní náladu v Dolní sněmovně (JČ):





Tyto ubohé sankce Putinovi neublíží. Bude se smát celou cestu na svou daču, píše labouristický poslanec Chris Bryant



Boris Johnson slíbil tvrdou reakci. Místo toho přichází slabá a chaotická reakce, která nabízí příliš málo a příliš pozdě

'Boris Johnson ani nevěděl, na koho jsme již uvalili sankce, a tvrdil, že na seznamu je Roman Abramovič'.



Tak mě sfoukni tou prachovkou na peří. To je v podstatě to, co dnes oznámila vláda: Vladimira Putina sfoukneme prachovkou na peří.



Nejsou to smysluplné sankce. Jsou jen minimem toho, co jsme měli udělat už před několika týdny, kdy Putin poprvé oznámil, že nerespektuje územní celistvost Ukrajiny. Nejsou řádnou reakcí na Putinovo vyhlášení nezávislosti Doněcka a Luhanska a vyslání vojsk. Nepochybuji o tom, že se Putin směje na své dače. Jeho posměvačný pobočník Dmitrij Medveděv to včera řekl.



Ruské banky, které dnes Boris Johnson zařadil na sankční seznam, nejsou hlavními hráči: jsou to drobné v ruské ekonomice. Tři osoby, které jmenoval, již byly v USA sankcionovány od roku 2018. Takže vybíráme drobné, ale necháváme volně plavat vyhřívající se žraloky. Johnson ani nevěděl, koho jsme již sankcionovali, tvrdil, že na seznamu je Roman Abramovič, a odmítl to opravit, když jsem se ho na to zeptal, píše autor. Později během dne musel jeho úřad přiznat, že se mýlil. Je příliš velké očekávání, že premiér ve chvíli mezinárodní krize bude skutečně znát důležité podrobnosti?



Johnson stále opakuje, že budeme mít veřejný registr skutečného vlastnictví britského majetku, aby bílí koně vlastnící rozsáhlé britské nemovitosti nemohli skrývat své oligarchické vlastníky. Vláda to však slibuje už léta - a britský Úřad pro registraci firem stále nemá pravomoci ani prostředky na to, aby ověřoval informace, které jsou v něm registrovány, takže je snadné beztrestně lhát.



Johnson říká, že zavírá vízový systém prvního stupně pro bohaté "investory", ale stále nám nechce říct, kolik oligarchů zde získalo práva, aniž by se řádně prověřilo, odkud jejich bohatství pochází. Je těžké se neobávat, že Rusové, kteří poskytli toryům finanční dary, tak mohli učinit jen proto, že jim toryové udělili britské občanství. V každé jiné zemi by se tomu říkalo korupce.



Zlobí mě, že přesně tohle jsme udělali, když Rusko v roce 2014 anektovalo Krym. Někteří užiteční idioti tehdy opakovali tvrzení, že občané Krymu chtěli být součástí Ruska. Jiní tvrdili, že je to stejná součást Ruska, jako je ostrov Wight britský. Ano, zavedli jsme několik menších sankcí. Brzo jsme ztratili o věc zájem.



Putin je lhář a bezohledný diktátor. Organizace na ochranu lidských práv dlouhodobě dokumentují represe a teror jeho režimu. Je to kleptokrat; vezměte si, jak on a jeho spojenci rozkrádají ruské bohatství. Podle některých odhadů se stal nejbohatším mužem planety. Má bezohledné imperiální ambice a touží vybudovat "velké Rusko" s ozvěnami starého Sovětského svazu. Pravidelně se uchyluje k nadměrnému používání síly. Svědčí o tom 334 zabitých rukojmích v beslanské škole v roce 2004, včetně 176 dětí, nebo 130 zabitých při obléhání moskevského divadla. Rozumí pouze síle a prachovka na peří ho nezastaví.



Když Johnson rezignoval na funkci ministra zahraničí, prohlásil, že jeho největší chybou bylo to, jak chabě jednal s Ruskem. Dnešek byl další promarněnou příležitostí. Vypadáme slabě, bezpáteřně a váhavě. Stále se nezdá, že bychom se dokázali odpoutat od ruských peněz, a vládní komunikace je tak chaotická, že není jasné, zda si myslíme, že Rusko už napadlo Ukrajinu, nebo ne.





Potřebujeme mnohem tvrdší a širší sankce. Potřebujeme reformu Úřadu pro registraci firem, abychom se dozvěděli pravdu o krycích společnostech. Potřebujeme nový zákon o zahraničním lobbingu, reformu zákona o úředním tajemství a okamžitou revizi systému poskytování vstupních britských víz zbohatlíkům.





Putin překročil hranici. Poslanci všech stran s tím souhlasí. Rádi bychom, aby Spojené království a jeho spojenci vystupovali jednotně - a prokázali skutečnou odvahu.







Zdroj v angličtině ZDE

