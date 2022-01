Jak jsme se předali

27. 1. 2022 / Karel Dolejší

čas čtení 2 minuty

Česká republika nakonec daruje Ukrajině 4 000 dělostřeleckých granátů ráže 152 mm. Je to množství, které jedna baterie osmi houfnic DANA M2 v intenzívním boji dokáže spotřebovat zhruba za tři hodiny čistého času.

Čteme-li, že ukrajinská armáda obdržela z Británie přes 2 000 pancéřovek nové generace NLAW, nebo že disponuje zhruba stejným počtem amerických raket Javelin pro 77 odpalovacích zařízení, může nám počet dodaných českých granátů připadat působivý.





Ve skutečnosti se ale jedná o úplně jiné kategorie munice. Javelin či NLAW představují moderní naváděné typy pro přímou palbu, kde s jistým zjednodušením lze říci, že co výstřel, to zásah. Na druhé straně u klasických dělostřeleckých granátů platí, že se používají pro palbu nepřímou, ve velkém množství a s plošným účinkem. Tak například k likvidaci jednoho odpalovacího zařízení taktické rakety ve vzdálenosti 20 km je třeba vystřílet až 540 tříštivotrhavých granátů. Mimochodem, ač ve zprávě o daru není uveden typ dodaného granátu, s největší pravděpodobností půjde o klasický tříštivotrhavý 152-EOF. A tím lze z houfnice DANA střílet nejdále na 18 700 m.

Česká houfnice DANA dále dokáže vystřelit až 3 granáty za minutu během 30 minut. To tedy znamená, jak už stojí výše, že teoreticky dokáže osmičlenná baterie těchto houfnic vystřílet 4 000 ran zhruba za 3 hodiny čistého času. (V praxi by to bylo jistě více, praktická rychlost palby by se spíše blížila 2 ranám za minutu.)

Ještě jinak můžeme říci, že dodané množství munice by mohlo postačovat jedné baterii houfnic k provedení osmi palebných misí na hranici dostřelu. Protože ale Ukrajina je rozlehlá země a moderní ruská děla mají větší účinný dostřel než zavedené ukrajinské modely, je pravděpodobné, že většinu misí by bylo třeba provádět právě na hranici dostřelu, aby došlo k rozumnému snížení rizika plynoucího z kompetentně vedené kontrabaterijní palby protivníka.

Zatímco tedy dodávky munice z Británie a USA významně zvyšují schopnost ukrajinské armády bojovat s obrněnou technikou protivníka, česká munice její bojeschopnost nikterak výrazně nenavýší. Jde spíše o symbolické gesto, třebaže dohromady váží zhruba 180 tun. Jistě působivější záležitost než 5 000 přileb pro ukrajinskou domobranu z Německa. Jistě více, než v co bychom mohli doufat za předchozí vlády poslouchající hradní našeptávače. Ale zase ne o tolik, abychom se takovou pomocí sousedům v ohrožení někdy v budoucnu nedej bože oháněli.

0