V ČR od včerejška stoupl počet nákaz od dalších více než 9000 případů

Koláž Jan Paul

2 459 případů reinfekce, tedy celkový počet denních nákaz v ČR je

V úterý 25. ledna 2022 zaznamenala Česká republikadenních nákaz, to je denní nárůst onákaz. K tomu je nutno připočíst dalších. Hospitalizováno jeosob, to je denní nárůst oosob. Celkem zemřelo v ČRlidí, to je denní nárůst oosob.Počet nákaz za posledních 7 dní na 100 000 obyvatel je, počet nákaz za posledních 14 dní na 100 000 obyvatel je. Počet nákaz celkově v ČR stále roste. Suspektní reinfekce jepřípadů. Nejpostiženější je Praha senakaženými na 100 000 obyvatel (mírný pokles od včerejška), a také Praha-západ (nakažených na 100 000 obyvatel) a Praha-východ (nakažených na 100 000 obyvatel) - ve všech těchto okresech došlo od včerejška k mírnému poklesu nákaz. ZDE