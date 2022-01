Schillerová by měla pykat

29. 1. 2022 / Petr Chadraba

Vite, co má společného Alena Schillerová a Výměna manželek? Na jejich produkci se nedá koukat, ale stejně ji viděl každý. Schillerové politická kariéra navíc nápadně připomíná neslavnou historii komunistů v Čechách, a na medaile pro současnou politickou reprezentaci to není.

Není to tak dávno, co na internetu proběhl rozhovor s režisérkou vrcholu bizarní zábavy, série Výměna manželek. Na dotaz, zda příběhy některých žen a dětí nejsou za hranicí nahlášení na policii, odpověděla, že se o tom s týmem vždycky baví a zatím se pro tohle řešení nerozhodli.





Podobně plkala naše politická reprezentace 32 porevolučních let o zákazu komunistické strany. Také se omlelo ze všech úhlů, na kolik je to strana demokratická, nebo zda aktuální představitelé nesou zodpovědnost za činy minulosti.





Liknavost českých autorit nakonec - jako ostatně mnohokrát - předčila akceschopnost zdeptaného lidu, který ve volbách 2021 poslal přeživší soudruhy a soudružky mimo parlament. K žádnému formálnímu zadostiučinění obětem zrůdného režimu sice nedošlo, to by místo voleb musel český lid vzít do rukou srpy a kladiva, ale i tak palec nahoru!





Tak se to má i s Alenou Schillerovou (ANO), která za dobu svého úřadování vysolila kolem dvou milionů korun fotografovi a kameramanovi za snímky ze zoologické zahrady nebo výstavy prasnic. Kromě zvířat na snímcích vystupovala i sama ministryně a dle svých slov propagovala svůj rezort.





Co na to vláda? Nic.





Reakce politiků, zástupců lidu, jehož peníze ministryně čerpala, zdokumentovaly Seznam Zprávy: ”Taková částka z veřejných peněz mi nepřijde adekvátní,” zuří ministr školství Petr Gazdík (STAN). ”Minulá vláda to tu vedla jako velkou party. Tu vyhodila z okna miliony na instagram paní ministryně, tu stamiliony na podporu kasín,” bouchá pěstí do stolu ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).





Jan Skopeček (ODS) v Poslanecké sněmovně žertoval o úsporách za kadeřníka, a hnutí STAN nabídlo sledování řádově levnějšího účtu svého předsedy a ministra vnitra Víta Rakušana. Právě Rakušan si přitom nedávno na Facebooku pochvaloval, že se vláda hlásí k hodnotám Charty 77. Šikovně tak využil ducha doby, kdy vtipy o Markétě Pekarové Adamové (TOP 09) a podpisu programové listiny tohoto občanského hnutí nebraly konce.





Jenže sranda nestačí. Pokud se vláda hlásí k odkazu Charty 77, musí kromě sběru lajků na sociálních sítích skrz lidové vtípky především vyvodit důsledky z nehospodárného jednání bývalé ministryně financí - a pohnat ji k odpovědnosti. Jinak se bude i nadále nejvíc smát soudružka Schillerová, alespoň než českému lidu opět dojde trpělivost, a požene ji třeba do prasečáku.





Autor je komentátor, sociální demokrat s působností v oblasti inkluze, žije ve Švédsku.





