Milostivé léto zatím jako kapka v moři

28. 1. 2022 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty



Mám-li v poslední době v politice něco pochválit, pak je to tzv. Milostivé léto. Právě končí. Jedná se o iniciativu poslanců Výborného (KDU-ČSL) a Nachera (Ano), která umožňuje na omezenou dobu lidem se soudní exekucí kvůli dluhu u veřejných institucí zbavit se dluhu tím, že zaplatí jen jistinu a necelých tisíc korun exekutorovi, takže odpadají všechna penále.

Počítalo se, že možnosti využijí stovky tisíc lidí, jejichž životy jsou mnoho let blokovány nesmyslnými dluhy z dávné minulosti, kdy platily bestiální zákony, dělající z bagatelních dluhů likvidační částky. To se bohužel nestalo. Mezi hlavní důvody patří to, že samotná jistina dluhu byla nad sílu zadlužených rodin. Člověk v tísni udělal veřejnou sbírku, aby lidem pomohl, což jsou velmi pohnuté příběhy, které jsou však v české exekuční realitě kapkou v moři.

Milostivému létu se k mému příjemnému překvapení intenzivně věnovala veřejnoprávní média, já osobně jsem celou tuto akci sledoval díky Českému rozhlasu. Zásadní bylo zajistit, aby se lidé možnosti oddlužení vůbec dověděli – a pak bylo hrozné sledovat, jak se tomu brání zdravotní pojišťovny, jak to bojkotují někteří exekutoři, jak od toho dalo ruce pryč – na rozdíl od Prahy – město Brno prostřednictvím své primátorky z ODS (brněnští piráti pozdě ale přece nějakou osvětu rozjeli). Velmi jsem ocenil mediální prostor, který byl poskytnut nejviditelnější tváří České republiky v boji za civilizované exekuce, totiž Danielu Hůle.

Milostivé léto se má ještě jednou, prý zaručeně naposledy, vrátit letos na podzim. Uvažuje se o vyšší odměně pro exekutory, což se zdá i panu Hůle férové, a pak i o možném rozšíření na mimosoudní exekuce a dalších změnách. Jsem přesvědčen, že pokud někdo má zájem na tom, aby se v naší zemi snížil potenciál politického extremismu, pokud někdo má zájem na tom, aby se stovky tisíc lidí chopily zase legální a plnohodnotné práce a roztočily naši ekonomiku, jak se to stalo po masovém oddlužení v USA po roce 2008 (odkaz dávám níže), nebo pokud má někdo zájem prostě na právním státu a západních standardech humanity, musí si přát, aby Milostivé léto na podzim osvobodilo z novodobého otroctví způsobeného bestiálními zákony stovky tisíc lidí.

Zajímalo by mne také, kdy někdo konečně začne o téhle problematice točit nějaké pořádné filmy, které ukážou tu hrůzu v plném rozsahu.







Masové oddlužení v USA:

https://www.project-syndicate.org/commentary/daniel-gros-attributes-america-s-edge-over-europe-to-its-faster-bankruptcy-procedures













3