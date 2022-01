USA pracují na "globální" strategii zvýšení produkce zemního plynu pro případ nové ruské agrese

26. 1. 2022

Bidenova administrativa pravidelně jedná s řadou zemí a firem v Evropě, na Blízkém východě, v Severní Africe a v Asii ohledně zvýšení produkce zkapalněného zemního plynu, upozorňuje Natasha Bertrandová.

Zkapalněný zemní plyn představuje způsob, jak zásobit Evropu závislou na ruských dodávkách v případě, že Rusko znova zaútočí na Ukrajinu a přeruší zásobování evropských zemí.

Ministerstvo zahraničí prostřednictvím poradce pro energetickou bezpečnost Amose Hochsteina v posledních šesti až osmi týdnech dává dohromady globální strategii, která zkoumá nouzové možnosti přesměrování a zvýšení dodávek plynu z různých částí světa.

Reuters minulý týden informovala o tom, že Hochstein jedná s energetickými společnostmi, ale že zvýšená produkce není požadována. Vysoce postavený americký představitel sdělil CNN, že zvýšená produkce byla ve skutečnosti diskutována, ale společnosti uznávají, že by to mohlo být riskantní a vyžádalo by si to čas.

Země zapojené do jednání zahrnují Norsko a Katar, ale snaha USA byla "skutečně globální" a Washington spolu se spojenci zjišťuje, jaké dodávky budou nutné k překonání zimy a jara, pokud dojde k nedostatečnému zásobování plynem.

Diskuse jsou ve "značně pokročilém" stavu a byly zaměřeny na uklidnění nervózních evropských spojenců, kteří se obávají, že stupňování sankcí proti Rusku v koordinaci s USA může vyústit v rozsáhlé dopady na evropskou ekonomiku. Evropští spojenci byli zvlášť znepokojeni možností, že Rusko použije export plynu do Evropy jako odvetnou zbraň.

Rozhovory probíhaly na pozadí varování USA, že Rusko dosáhlo takového stavu vojenských příprav, že může zahájit útok proti Ukrajině "v libovolném okamžiku".

Rusko nyní podle Eurostatu pokrývá více než 40 % evropské spotřeby zemního plynu. V mimořádné situaci má Evropa možnost získat zásoby zkapalněného plynu a evropští představitelé zkoumají, kolik by jich mohli zajistit.

