Lékaři zjistili důvod, proč někteří pacienti dostávají dlouhý covid

26. 1. 2022

čas čtení 2 minuty





U pacientů postižených dlouhým covidem je nízká míra určitých protilátek. Ohroženi jsou i astmatici



Výzkumníci z curyšské univerzitní nemocnice analyzovali krev pacientů nakažených covidem a zjistili, že nízké hladiny určitých protilátek jsou častější u těch, u nichž vznikl dlouhý covid.



V kombinaci s věkem pacienta, podrobnostmi o jeho příznacích covidu a tím, zda trpí astmatem, umožnilo zjištění míry protilátek lékařům předpovědět, zda mají lidé mírné, vysoké nebo velmi vysoké riziko vzniku dlouhého covidu Výzkumníci z curyšské univerzitní nemocnice analyzovali krev pacientů nakažených covidem a zjistili, že nízké hladiny určitých protilátek jsou častější u těch, u nichž vznikl dlouhý covid.V kombinaci s věkem pacienta, podrobnostmi o jeho příznacích covidu a tím, zda trpí astmatem, umožnilo zjištění míry protilátek lékařům předpovědět, zda mají lidé mírné, vysoké nebo velmi vysoké riziko vzniku dlouhého covidu





"Celkově se domníváme, že naše zjištění a identifikace imunoglobulinového 'podpisu' pomohou včas identifikovat pacienty, u kterých je zvýšené riziko vzniku dloihého covidu, což následně usnadní výzkum, pochopení a nakonec i cílenou léčbu dlouhého covidu," řekl Onur Boyman, profesor imunologie, který výzkum vedl.



Tým zkoumal 175 lidí, kteří byli pozitivně testováni na covid, a 40 zdravých dobrovolníků, kteří sloužili jako kontrolní skupina. Aby lékaři zjistili, jak se jejich příznaky mění v průběhu času, sledovali 134 pacientů s covidem až rok po jejich první infekci.



Krevní testy účastníků ukázaly, že ti, u nichž vznikl dlouhý covid známý také jako postakutní syndrom covid-19 (Pacs) - měli tendenci mít nízké hladiny protilátek IgM a IgG3. Po nákaze covidem, IgM rychle stoupá, zatímco protilátky IgG stoupají později a poskytují dlouhodobější ochranu.



Vědci zkombinovali charakteristicky protilátek s věkem pacientů, s informací, zda trpí astmatem, a s podrobnostmi o příznacích. Vytvořili tak skóre dlouhodobého rizika Covid.



Test nemůže předpovědět riziko dlouhého covidu u člověka předtím, než se nakazí, protože jsou zapotřebí podrobné údaje o jeho příznacích, ale dr. Carlo Cervia, první autor studie, uvedl, že u lidí s astmatem a nízkými hladinami IgM a IgG3 lze předem předpokládat, že jsou vystaveni zvýšenému riziku.





Přestože neexistuje na dlouhý covid žádný účinný lék, schopnost zjistit, kdo je nejvíce ohrožen, by mohla lékařům pomoci nasměrovat pacienty do klinických studií léčby dlouhého covidu a zajistit jejich včasné uzdravení. Lepší kontrola infekce pomocí léčby protilátkami, antivirotiky a protizánětlivými léky může pomoci snížit riziko a někdy mohou zmírnit příznaky dlouhého covidu vakcíny, ale je třeba provést další studie.



Další nadějí je, že včasná identifikace pacientů s dlouhým covidem pomůže lékařům zjistit, co je příčinou tohoto stavu u konkrétních lidí. Vědci navrhují několik možných příčin, od dlouhodobého poškození způsobeného virem až po špatně fungující imunitní systém a kapsy viru ukryté v těle.



Podrobnosti v angličtině ZDE

0