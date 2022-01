Borisi Johnsonovi hrozí nebezpečných 48 hodin

26. 1. 2022

Britský premiér je v ohrožení, protože poslanci se seznámí s oficiální zprávou, která nyní vyvolala policejní vyšetřování mejdan; v Downing Street



Boris Johnson se připravuje na nejnebezpečnějších 48 hodin svého premiérského mandátu, protože rozčilení konzervativní poslanci se mají seznámit s oficiální zprávou o mejdanech v Downing Street během lockdownu, která nyní vyvolala trestní vyšetřování.



Komisařka londýnské metropolitní policie Cressida Dicková v úterý oznámila, že její policisté vyšetřují obvinění z porušování zákonů v úřadu premiéra v Downing Street na základě důkazů, které během svého vyšetřování odhalila vysoká státní úřednice Sue Grayová.





Dicková naznačila, co Grayová zjistila: "Nepředpokládám žádné potíže při získávání důkazů, které je ... nezbytné, přiměřené a vhodné, abychom získali, abychom dospěli ke správným závěrům". Osoby, u nichž se zjistí, že porušili předpisy, budou zřejmě pokutovány.



Bývalí zaměstnanci premiérského úřadu v Downing Street konstatovali, že policejní vyšetřování odhalí důkazy, které dosud nebyly Grayové předloženy. Jeden z vysoce postavených toryů řekl, že vyšetřování od Scotland Yardu je "jiné kafe", a dodal: "Státní úředníci, kteří Sue Grayové neřeknou celou pravdu, se před policií nebudou držet zpátky."



Grayová vyslechla svědky a prozkoumala klíčové důkazy včetně bezpečnostních záznamů, které ukazují, kdo a kdy byl v Downing Street. Předpokládá se, že jí byly také ukázány fotografie z večírků, ačkoli zdroje z úřadu vlády zdůraznily, že tyto fotografie pravděpodobně nebudou do zprávy zahrnuty.



Rozhodnutí Metropolitní policie vyšetřovat celou řadu mejdanů konaných v Downing Street a v ostatních vládních úřadech během lockdownu bylo podle všeho přijato v neděli. Johnson byl informován předem, ale na úterní týdenní schůzi vlády to kabinetu nesdělil, což u ministrů vyvolalo zděšení.



Mnozí konzervativní poslanci čekají na zveřejnění zprávy Grayové, než se rozhodnou, zda se přidají k těm, kteří chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře Johnsonovi. Jeden z vysoce postavených poslanců naznačil, že řadoví konzervativní poslanci pravděpodobně dospějí ke "kolektivnímu rozhodnutí", až uvidí, jak Johnson zareaguje.



"Ti kolegové, kteří ještě vnímají reálný svět, uznají, že neexistuje svět, ve kterém by policejní vyšetřování bylo něco jiného než něco velmi špatného," uvedl a dodal, že na každém normálním pracovišti by vyšetřované osoby byly suspendovány, místo aby normálně dál chodily do práce.



Jeden bývalý ministr naznačil, že parlamentní výbor, který má rozhodnout zda konat hlasování o nedůvěře Johnsonovi, už dostal 40 dopisů. Hranice pro vyvolání hlasování o důvěře je 54 takovýchto dopisů. Pokud by bylo tohoto počtu dosaženo, hlasování by se konalo během několika dní, a pokud by ho Johnson prohrál, jeho premiérská funkce by fakticky skončila.



