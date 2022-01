Greenpeace bude protestovat proti ustupování polskému nátlaku a plánovanému stažení žaloby na důl Turów

26. 1. 2022

Praha - 26. ledna 2022: Dnes odpoledne má česká vláda poprvé jednat o smlouvě s Polskem, která by dovolila další těžbu na dole Turów výměnou za finanční kompenzace a podmínky, které by budoucí těžba měla splňovat. Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková, která minulý týden jednala ve Varšavě s polskou ministryní klimatu Annou Moskwovou, představí český návrh smlouvy a zároveň bude informovat o požadavcích polské strany. Není jasné, zda bude vládu jen informovat, nebo zda se o návrhu bude diskutovat či zda se bude schvalovat. Greenpeace dlouhodobě varuje, že ani současné znění smlouvy nebude stačit k tomu, aby dostatečně ochránilo životní prostředí a zásoby vody na české straně hranice. Jakékoli ústupky polskému nátlaku tak organizace považuje za nepřijatelné a bude proti nim protestovat před zahájením zasedání kabinetu Petra Fialy. Pokud vláda schválí slabou dohodu výměnou za peníze, bude si organizace Greenpeace stěžovat k Evropské komisi.



Co: protestní happening Kde: před Úřadem vlády, Praha Kdy: dnes - 26. ledna, 15:15 - 16:00

Nikol Krejčová, koordinátorka uhelné kampaně Greenpeace, říká: “Současná smlouva nechrání zásoby vody a je k ničemu. Pokud na ni vláda přistoupí nebo z ní dokonce ještě ustoupí, prodá české občany a životní prostředí pod cenou. To se nedá opravedlnit ani slibovanou výstavbou vodovodů. Nejen, že budou tisíce lidí v takovém případě čekat roky na vodu, ale také jim vyschne krajina a je otázka, jestli se na takovém místě vůbec bude dát žít. Navíc peníze na vodovody se dají získat i jinak než nedůstojným handlováním s Polskem - česká vláda by se měla obrátit na Evropskou komisi a požádat ji o řízení o ekologické újmě a vyčíslení škod.”

Kostru současné smlouvy podle vyjádření v médiích tvoří text připravený minulou vládou loni v září. Polská vláda však požaduje ústupky, s nimiž seznámila českou stranou minulý týden. Greenpeace dlouhodobě kritizuje, že je smlouva a její domlouvání utajené, podalo proto žalobu na Ministerstvo životního prostředí za neposkytování informací veřejnosti.

Motivací Polska pro urychlené uzavření smlouvy je stažení žaloby na důl Turów, kterou Česko podalo k Soudnímu dvoru EU. Ten nařídil v předběžném opatření dočasně důl uzavřít a když Polsko odmítlo rozhodnutí soudu poslechnout, nařídil platit pokutu ve výši 500 tisíc eur za každý den ilegální těžby. Spor zatím stále běží, na začátku února se k němu má vyjádřit generální advokát Soudního dvoru EU. Finální rozsudek má padnout na jaře. Smlouva mezi Českem a Polskem se přitom dá uzavřít kdykoli, i po konečném rozhodnutí soudu.

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace říká: “Polská vláda hraje s tou českou hru na kočku a na myš. Je to trapné. Chápeme, že česká vláda chce mít dobré vztahy s Polskem, ale současná polská vláda o to evidentně nestojí. Je pro nás nepochopitelné, že česká vláda dosud nepřizvala k jednání Evropskou komisi, která jí ve sporu již několikrát podpořila. Před jejími zástupci by si Polsko takové podivné tanečky nedovolilo a česká vláda by byla v lepší pozici a mohla by vyjednat skutečné omezení těžby tak, aby neničila české životní prostředí a zásoby vody.”

Polsko plánuje na dole Turów těžit až do roku 2044. Podle Greenpeace by však těžba a spalování uhlí v komplexu Turów mělo být co nejrychleji ukončeno a místní region by měl projít spravedlivou transformací.

