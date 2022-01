"Největším úkolem je bojovat proti lhostejnosti." Muzeum v Osvětimi obrací oči návštěvníků k současným událostem

27. 1. 2022

čas čtení 2 minuty

Piotr Cywiński se dlouho zamýšlel nad otázkou, která od konce druhé světové války trápí historiky, filozofy i politiky. Jaké poučení bychom si měli vzít z jedné z nejtemnějších stránek lidských dějin, z organizovaného masového vraždění v Osvětimi?



Devětačtyřicetiletý polský historik Cywiński je od roku 2006 ředitelem osvětimského muzea. Jeho kancelář se nachází v bývalé nemocnici a lékárně postavené pro dozorce SS a z oken jeho kanceláře je vidět na krematorium a plynovou komoru.



"Největším úkolem pro paměť je dnes bojovat proti lhostejnosti," řekl v rozhovoru před 77. výročím osvobození Osvětimi, které je zároveň Dnem památky obětí holocaustu a které si připomínáme ve čtvrtek.

"Můžete zmasakrovat desetitisíce Rohingů, můžete zavřít 1,5 milionu Ujgurů do táborů, v Jemenu lidé trpí, protože nemají co jíst, a my v našem světě necítíme znepokojení," řekl.



Nacistické Německo deportovalo do Osvětimi asi 1,3 milionu lidí a 1,1 milionu z nich tam zemřelo, z toho 90 % židů. Muzeum na okraji polského města Osvětim sídlí v zachovalých původních budovách koncentračního tábora Osvětim a v ruinách sousedního vyhlazovacího tábora Birkenau.



Cywiński uvedl, že události holocaustu sice nelze srovnávat se současností, ale "mlčení přihlížejících" je téma, o kterém chce, aby návštěvníci muzea přemýšleli a aplikovali ho na svůj vlastní život.



Kromě boje se světem, v němž narůstá lhostejnost a neznalost holocaustu, musí Cywiński bojovat také se současnou polskou vládou, která z nacionalistického narativu zdůrazňujícího polské mučednictví a utrpení učinila hlavní součást svého politického poselství.



Vláda financuje osvětimské muzeum a jmenuje jeho ředitele a Cywińskému koncem letošního roku končí funkční období. Mnozí se obávají, že by mohl být nahrazen Cywiński tento týden zakládá nadaci Auschwitz Pledge Foundation, která bude rozdělovat granty skupinám po celém světě bojujícím proti lhostejnosti k nenávisti.



Generální ředitel nadace Jacek Kastelaniec uvedl, že o finanční podporu se budou ucházet projekty, které se zabývají antisemitismem, rasismem, misogynií, homofobií, transfobií a diskriminací migrantů a uprchlíků.



V tomto bodě se Cywiński dostává do obtížné situace, protože je ve službách vlády, která často démonizuje uprchlíky a nedávno vedla prezidentskou kampaň založenou téměř výhradně na rétorice proti LGBT.



Podrobnosti v angličtině ZDE

