Koronavirus: Třetí vakcína proti covidu je nesmírně efektivní

28. 1. 2022

čas čtení 2 minuty





- Podle Britské agentury pro zdravotní bezpečnost (UKHSA) zvyšují třetí posilující injekce u osob starších 50 let ochranu proti úmrtí na variantu omikron na 95 %. UKHSA uvedla, že přibližně šest měsíců po druhé dávce kterékoli z vakcín proti covidu je ochrana proti úmrtí na variantu omikron u osob ve věku 50 let a starších přibližně 60 %. Dva týdny po podání posilovací dávky vakcíny se však zvýšila na přibližně 95 %. UKHSA dodala, že údaje nadále ukazují vysokou úroveň ochrany proti hospitalizaci po boosteru. Účinnost proti hospitalizaci byla u očkovací látky Pfizer/BioNTech přibližně 90 % , přičemž 10-14 týdnů po podání posilovací dávky klesla na 75 %, u vakcíny Moderna byla účinnost proti hospitalizaci 90-95 % až 9 týdnů po podání posilovací dávky. "Důkazy jsou jasné - vakcína pomáhá chránit nás všechny před následky Covid-19 a booster nabízí vysokou úroveň ochrany před hospitalizací a úmrtím u nejzranitelnějších členů naší společnosti," uvedla dr. Mary Ramsay, vedoucí oddělení imunizace v UKHSA.



- Posilovací očkování by mohlo snížit počet budoucích hospitalizací v Evropě nejméně o půl milionu, uvedla agentura Evropské unie pro veřejné zdraví, a to i přesto, že se varianta omikron šíří nebývalým tempem. "Množství očkování posilovací dávkou dosažené do začátku ledna může v Evropě snížit počet budoucích hospitalizací na omikron o 500 000 - 800 000," uvedlo Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Tyto údaje se týkají 27 zemí EU a Norska, Islandu a Lichtenštejnska. V současné době má přibližně 70 % ze 450 milionů obyvatel EU dvě dávky vakcíny a polovina z nich dostala posilovací dávku." Rozšíření booster programu na všechny dříve očkované osoby by mohlo snížit počet hospitalizací o dalších 300 000-500 000," uvedlo ECDC.



- V Británii bylo zaznamenáno dalších 96 871 nákaz a dalších 338 denních úmrtí.



0