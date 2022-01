"Polský stát má krev na rukou". Zemřela další Polka, jíž lékaři odmítli provést potrat

27. 1. 2022

Jmenovala se Agnieszka, včera zemřela. Polka, 37 let, těhotná s dvojčaty, jeden plod zemřel, lékaři jí ho odmítli vyndat, prý až zemře i druhý. Zemřela matka. Doktoři se bojí zákona, který v PL zakázal prakticky jakýkoli potrat. PL ženy dnes demonstrují. https://t.co/3WysZZ7Xw1 — Petr Janyška (@JanyskaPetr) January 26, 2022

Žena, identifikovaná pouze jako Agnieszka T., byla údajně v prvním trimestru dvojčetného těhotenství, když byla 21. prosince přijata do nemocnice Blahoslavené Panny Marie v Čenstochové. Zemřela rok poté, co Polsko zavedlo jeden z nejrestriktivnějších zákonů o potratech v Evropě. Je to už asi třetí případ, o předchozích v Britských listech referoval Tomasz Oryński. ZDE ZDE





Podle prohlášení příbuzných pociťovala sedmatřicetiletá žena při příjezdu do nemocnice bolesti, ale byla "při plném vědomí a v dobré fyzické kondici".



První plod zemřel v děloze 23. prosince, ale lékaři jej odmítli odstranit s odvoláním na platnou interrupční legislativu a Agnieszčina rodina tvrdí, že "její stav se rychle zhoršil". Nemocnice čekala, až se o týden později zastaví srdeční tep i u druhého dvojčete, a poté čekala další dva dny, než 31. prosince těhotenství ukončila.



Agnieszka zemřela 25. ledna po týdnech zhoršujícího se zdravotního stavu. Její rodina si myslí, že Agnieszka zemřela v důsledku septického šoku, ale nemocnice ve středečním prohlášení příčinu její smrti neurčila.



"Je to důkaz toho, že současná vláda má na rukou krev," uvedla rodina ženy v prohlášení na Facebooku. Rodina také nahrála znepokojivé záběry Agnieszky ve špatném zdravotním stavu krátce před její smrtí.



Po ukončení těhotenství byl personálem nemocnice přivolán kněz, aby vykonal pohřeb dvojčat, uvedla rodina Agnieszky.



Její smrt následuje po smrti ženy známé jako Izabela, která zemřela loni v září poté, co jí byl odmítnut lékařský zákrok, když jí ve 22. týdnu těhotenství praskla voda. Její rodina tvrdí, že třicetileté ženě byl odmítnut potrat nebo císařský řez a že se nemocnice odvolávala na nové polské zákony zakazující potraty. Vyšetřování ukázalo, že k Izabelině smrti vedlo "zanedbání lékařské péče", a nemocnici byla uložena pokuta.





Agnieszku přežil její manžel a tři děti.







