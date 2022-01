Vyšlo najevo další lhaní Borise Johnsona

26. 1. 2022

Loni v létě v době chaotického odchodu amerických vojáků z Afghánistánu, kdy měla Velká Británie povinnost evakuovat z Afghánistánu tamější občany, kteří do té doby spolupracovali s britskými institucemi, aby je Taliban nezabil, vznikla kontroverze, protože se ukázalo, že Boris Johnson schválil evakuaci psů a dalších zvířat z jakéhosi útulku, který v Kábulu provozoval jeden Angličan. Psům v útulku byla poskytnuta cenná místa v britských evakuačních letadlech a pomoc lidem, jimž hrozila smrt, byla ignorována.



Boris Johnson a jeho vláda důrazně dementovali, že by to byl právě on, kdo schválil evakuaci psů z Afghánistánu namísto lidí.



Ve středu vyšly najevo, v rámci vyšetřování celé věci zahraničněpolitickým výborem Dolní sněmovny, emaily z britského ministerstva zahraničí, z nichž vyplývá, že evakuaci zvířat z útulku v Afghánistánu namísto lidí skutečně osobně schválil - navzdory svým lžím, že tak neučinil. sám Boris Johnson:





Extract from FCDO emails released minutes ago by the foreign affairs ctte indicate PM *did* order the rescue of Pen Farthing's animals from Kabul - despite crisis on the ground and subsequent denials



Extract first - header of email thereafter pic.twitter.com/r0xXVd8zfC — Dan Sabbagh (@dansabbagh) January 26, 2022





Clearer email, this time from FCDO official in the private office of Zac Goldsmith, making the same point. PM authorised the controversial "pets before people" evacuation. Dated Aug 25 2021 pic.twitter.com/T2ObEXiWpW — Dan Sabbagh (@dansabbagh) January 26, 2022







