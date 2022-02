Mužík z Kremlu to už zase zvoral?

23. 2. 2022 / Jiří Hlavenka

čas čtení 4 minuty





Píšu to s vědomím dnešní situace (jinak to ani nelze), a jsem si vědom toho, že za den, týden nebo měsíc může být leccos jinak.



1) Hodinový proslov mužíka byl úplným selháním. Polovinu času z dlouhého řečnění nebylo jasné, co říká nebo chce říci. Ve zbytku fantazíroval o tom, že Ukrajina vlastně ve skutečnosti není a nikdy nebyla a ani nemůže být. Je jenom Rusko (což si vysloužilo oprávněný posměch - viz obrázek). O tom, jak Západ strašně nenávidí Rusko a usiluje o jeho zničení. Píšu to s vědomím dnešní situace (jinak to ani nelze), a jsem si vědom toho, že za den, týden nebo měsíc může být leccos jinak.1) Hodinový proslov mužíka byl úplným selháním. Polovinu času z dlouhého řečnění nebylo jasné, co říká nebo chce říci. Ve zbytku fantazíroval o tom, že Ukrajina vlastně ve skutečnosti není a nikdy nebyla a ani nemůže být. Je jenom Rusko (což si vysloužilo oprávněný posměch - viz obrázek). O tom, jak Západ strašně nenávidí Rusko a usiluje o jeho zničení.





Celý svět s úžasem hleděl na osamělého diktátora v úpadku mentálních sil, který se snaží něco sdělovat o světě, který není. Myslím, že to od včerejška vidí i ti co dosud neviděli - tohle není lídr, který ví co dělá. Může však ale být - tak jak šílenci jsou - nebezpečný.



2) Co Rusko získalo uznáním obou území? Nenalézám jediný přínos, ale spoustu negativ. Žádná jiná země je neuzná, takže budou i existovat v mezinárodním vakuu. To je vlastně horší situace než dosud, kdy sice byly mimo kontrolu Ukrajiny, ale stále všemi brány jako její součást (občanství, obchod atd).



Území byla i před "uznáním" naopak pod plnou mocenskou kontrolou Ruska, jak dosvědčuje řada očitých svědectví, reportáží a knih. "Nezávislá" nebyla ani předtím, ani nyní. Ruští vojáci (a příslušníci tajných služeb) tam působili předtím i nyní v roli autorit, které rozkazují. Ruské zbraně včetně těžkých tam byly předtím i nyní. Nic se nezměnilo. Uznání, které neuzná nikdo jiný, je jen blamáží. A kupou sankcí, které budou bolet.



3) Následný neskrývaný vstup ruských vojsk na tato území opět nepřinesl nic oproti stávajícímu stavu. Jestli máte plnou kontrolu územím (což Rusko mělo), je jedno jestli tam máte tisíc vojáků nebo padesát tisíc. Přineslo to pouze jednu věc: další kupu sankcí, které budou bolet.



4) Odpískání Nord Streamu v přímé reakci na tyto kroky, bude bolet Rusko extrémně. (Zabolí ale i Evropu, to je jasné. Evropa je ale o řády ekonomicky silnější než Rusko). Znamená zmařených 20 mld EUR Gazpromu - desetinásobek jeho ročního čistého zisku. Znamená konec jinak geniálního energetického manévru, kterým chtěl jednak Ukrajinu odstřihnout od příjmu za tranzit, jednak ušetřit. Znamená hanbu a ostudu.

Další sankce, které budou přijímány v těchto dnech, budou jedna za druhou znamenat další ekonomickou škodu ruského režimu. Předchozí sankce (anexe Krymu atd) způsobily Rusku setrvalou škodu okolo 1% HDP, finanční újmu ve výši 170 mld USD. Způsobily prudký propad rublu (z 24 rublů za USD na cca 75, dnes pokles pokračuje).



5) Krok Ruska vyvolal samozřejmě ostrý odpor všude na světě, a právě tak vyvolal solidaritu s Ukrajinou. Jestli byl předtím přece jen spíše opatrný odpor k další pomoci Ukrajině, zejména vojenské, toto nyní padá - veřejné mínění se všude silně naklání k Ukrajině a proti Rusku, a (všestranná) pomoc Ukrajině se nyní zvýší.



Co mužík v Kremlu získal? Možná krátkodobý potlesk svých příznivců, jinak vůbec nic. Ale mnohé ztratil.





Poznámka č. 1: K sankcím. Lidé, kteří jsou krokem Ruska pobouřeni, žádají maximálně tvrdé sankce - tak jak je to jen možné. Je jistě proč to žádat, ale uvědomme si, že sankce (proti diktatuře) mají smysl jen JAKO HROZBA. Jsou-li uplatněny, přestávají být hrozbou. Ano, dostanou zemi na kolena (viz Severní Korea), ale "hůř už být nemůže", a diktátor to už nějak přežije. Proto se sankce dávkují, aby diktátor nejen "pocítil bolest", ale současně aby věděl, že pokud udělá další krok, pocítí ještě víc bolesti.



Poznámka č. 2: Jestliže se lze dnes něčeho hodně obávat, jsou to vojenské útoky z těchto oblastí s cílem dobýt kompletní území Doněcké a Luhanské oblasti, tedy násobně větší plochy než kontrolují proruští komandanti dnes (viz obrázek - žlutá plocha). Vůdcové obou oblastí totiž i tyto plochy označují jako "součíst DNR a LNR", a ruské uznání se tedy vztahuje i na ně, tak jak to prohlásil mluvčí Kremlu Peskov, tedy že uznává obě republiky "...v územích, které vyhlásily za své". To je nepochybně hrozivé. (Bizarní rozhovor CNN s mluvčím Kremlu ukazuje třetí obrázek, vyjímám:



CNN: "Je v této (uznané) oblasti i Mariupol"?

Peskov: "Bez komentáře".)



To ovšem znamená skutečnou válku.



