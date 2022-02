Podle Velké Británie existují v ruské armádě "vážné pochybnosti" o invazi na Ukrajinu

22. 2. 2022



Toto tvrzení, které zaznělo v pondělí, je založeno na informacích západních zpravodajských služeb.



Británie se domnívá, že v ruských vojenských a bezpečnostních službách existují osoby, které mají "vážné pochybnosti" o invazi na Ukrajinu, přestože Kreml pokračuje v přesunu dalších jednotek do vzdálenosti 50 km od hranic.

Toto tvrzení, které zaznělo v pondělí, je založené na západních zpravodajských informacích, ačkoli se neočekává, že by existující obavy měly nějaký počáteční dopad, pokud by prezident Vladimir Putin vydal rozkaz k útoku.



"V armádě a ruských bezpečnostních službách existují osoby, které chovají velmi vážné pochybnosti o plánu invaze a jeho účinnosti," uvedl jeden západní představitel, který dodal, že jsou si tímto hodnocením "naprosto jisti".



Nebyly však nabídnuty žádné další důkazy na podporu tohoto prohlášení, které je jedním z řady varování od zpravodajských služeb, jež USA, Velká Británie a další země vydaly v posledních dvou týdnech a jež jsou součástí širšího politického úsilí, které se snaží prokázat, že Západ ví, co Rusko dělá a jaké jsou jeho plány a záměry.



Jakákoli invaze na Ukrajinu by byla spojena s rizikem a jednalo by se o největší válku v Evropě od druhé světové války. Stálo by v ní 150 000 ruských vojáků plus dalších 30 000 separatistů proti pravidelné ukrajinské armádě čítající 145 000 vojáků plus desítky tisíc polovojenských jednotek, z nichž mnohé mají vojenské zkušenosti.



Putinova dominance na ruské politické a bezpečnostní scéně však znamená, že jakékoli vnitřní obavy z invaze jsou utlumeny.



