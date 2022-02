Překvapivě aktuální Hitlerův projev

Nejtěžším problémem, který přede mnou stál, byl vztah mezi Německem a Polskem. Hrozilo nebezpečí, že by se našeho a polského národa mohla zmocnit koncepce "dědičného nepřátelství".







Tomu jsem chtěl zabránit. Dobře vím, že by se mi to nepodařilo, kdyby Polsko v té době mělo demokratickou ústavu. Neboť demokracie, které překypují frázemi o míru, jsou ve skutečnosti nejkrvežíznivějšími podněcovateli války.







Ale v Polsku tehdy nevládla žádná demokracie, nýbrž muž. Během pouhého roku se podařilo uzavřít dohodu, která pro začátek na dobu deseti let zásadně odstranila nebezpečí konfliktu. Všichni jsme přesvědčeni, že tato dohoda s sebou přinese trvalé uklidnění. Uvědomujeme si, že zde vedle sebe musí žít dva národy, z nichž žádný nemůže zničit ten druhý. Stát s třiatřiceti miliony obyvatel bude vždy usilovat o přístup k moři. Bylo proto třeba najít cestu k porozumění.





A nyní před námi stojí poslední problém, který musí být vyřešen a bude vyřešen. Je to poslední územní nárok, který musím v Evropě vznést, ale je to nárok, od kterého neustoupím a který, dá-li Bůh, splním ....





Zbývá mi prohlásit několik věcí. Jsem vděčný panu Chamberlainovi za veškeré jeho úsilí. Ujistil jsem ho, že německý lid si nepřeje nic jiného než mír, ale také jsem mu řekl, že nemohu ustoupit za hranice stanovené naší trpělivostí.







Dále jsem ho ujistil, a to zde opakuji, že až bude tento problém vyřešen, nebude pro Německo v Evropě existovat žádný další územní problém. A dále jsem ho ujistil, že v okamžiku, kdy Československo vyřeší své problémy, to znamená, když se Češi vyrovnají se svými menšinami, a to mírovou cestou a ne útlakem, pak nemám na českém státě žádný další zájem. To mu zaručuji! Nemáme zájem o Čechy!