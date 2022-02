Mezitím v Absurdistánu 210. Polská armáda je nefunkční

22. 2. 2022 / Tomasz Oryński

Možná se ptáte, jak si naše země vede, když se nad polskou východní hranicí vznáší hrozba války. No, zdá se, že je to jako obvykle, i když někteří krajně pravicoví občané se ptají, jestli opravdu musíme stát při Ukrajině: možná bychom si měli sednout s Putinem a rozdělit Ukrajinu mezi Polsko a Rusko, to by jim patřilo za to, co nám udělali během volyňského masakru.Mimochodem, volyňské masakry vždy vytahují Rusko a proruští trollové nebo jen někteří užiteční idioti, jako někteří lidé z polské pravice, vždycky, když se Rusko snaží o další útok na ukrajinskou nezávislost. A propagandistické úsilí ruské strany je vedeno opravdu ve velkém měřítku.



Vzpomínám si, jak mě v roce 2014, když Rusko napadlo Krym, najednou zaplavily e-maily od lidí, kteří se vydávali za mé čtenáře na Britských listech. Někteří mě kritizovali, že málo píšu o polsko-ruských vztazích, jiní mě chválili, že jsem fantastický novinář, a žádali mě, abych psal o masakru ve Volyni - obě strany byly samozřejmě tak laskavé, že mi poskytly užitečné odkazy na některé českojazyčné blogy a stránky, které - pokud jste šli po stopách citací a odkazů, vedly vždy na některé weby, které byly zjevně součástí ruské propagandy.



Zapojil jsem se do diskuse, protože jsem byl zvědavý, kam až jsou opravdu ochotni zajít - bral jsem to také jako příležitost procvičit si češtinu, protože ji v běžném životě moc nepoužívám a moji skuteční čtenáři mi nepíší tak často, abych se udržel nad vodou. Zároveň jsem požádal některé své české přátele, aby se na ty e-maily podívali, a jak mi řekl jeden z mých přátel, "jejich čeština je sice velmi dobrá, ale jasně vidím, že to nejsou rodilí mluvčí".



Přibližně ve stejné době jsem si založil vlastní webové stránky orynski.eu, a když jsem si mohl prohlédnout statistiky návštěvníků, všiml jsem si něčeho, co by s tímto postřehem korespondovalo: z asi 15 návštěvníků denně, kteří měli na svých počítačích nastavenou češtinu, se jich 10 nebo 11 nacházelo na stejném místě: Samara, Rusko.



Brzy opadl prach kolem krymské invaze, a tak mi přestaly chodit i e-maily znepokojených čtenářů, které najednou velmi zajímal můj pohled na polsko-ruské a polsko-ukrajinské vztahy. Často uvažuji o tom, jakého rozsahu jsou ruské propagandistické podniky, když někoho pověřují nejen tím, aby mi posílal nějaké e-maily (většina z nich byly nejspíš jen odněkud zkopírované texty), ale také tím, aby se se mnou aktivně zapojovali do diskuse v jazyce, který je nám oběma cizí. Koneckonců v novinářském světě, při vší úctě k Britským listům, nejsem nijak zvučné jméno, takových lidí jako já musí být tisíce. Zadávat lidem úkol, aby nás přesvědčovali v naději, že někdo z nás bude natolik hloupý, aby skutečně napsal něco, co by potvrzovalo a šířilo ruskou propagandu, mi zní jako opravdu akce, která je zjevně velmi neefektivní...



Jak napětí na východní Ukrajině opět roste, začal jsem takovéto e-maily dostávat znovu. Někdo po mně opravdu chtěl, abych sledoval přednášky nějakého proruského českého spisovatele. Naštěstí Google v průběhu let zlepšil své filtry, takže jsem se o tom dozvěděl jen díky tomu, že jsem hledal nějaký ztracený e-mail ve složce se spamem. Možná by to chtělo osvěžit strategii jejich online-trollovací armády, protože už zřejmě není zrovna efektivní.



To, co ale také není zrovna efektivní, je také polská armáda. Alespoň pokud budeme věřit zprávě, která unikla do tisku. Podle ní polská armáda ztratila své vojenské schopnosti: má obrovský nedostatek vojáků, trpí velkým nedostatkem specialistů od ženistů přes spojaře, až po lidi vycvičené v používání těžkých zbraní. Snad je šance, že někteří vojáci v záloze si budou něco pamatovat ze svého výcviku, protože jejich průměrný věk je 45 let. Polská armáda se stále do značné míry spoléhá na bývalou sovětskou techniku z dob studené války, jejíž průměrný věk je necelých 40 let. Armádní rezervy, které mají zajistit zásoby na 30 dní vojenských operací, by byly vyčerpány již po 7 dnech a neexistuje systém kontroly strategických firem, které mají v případě války dodávat další materiál a vybavení. Zdá se, že sabotáž programu modernizace flotily vrtulníků (o níž jsme v tomto seriálu v průběhu let několikrát psali) Antoni Macierewiczem byla jen špičkou ledovce.







V čem je však armáda opravdu dobrá, je obtěžování místních obyvatel regionu na hranicích s Běloruskem , který je již několik měsíců v nezákonném válečném stavu. Spolu s policií, pohraniční stráží ateritoriální armádou tam vojáci terorizují civilisty, trápí je nezákonnými prohlídkami a neustálým zastavováním dopravy - a to nejen na četných kontrolních stanovištích. Kromě chování náhodných arogantních mladíků, kteří se vyžívají v terorizování místních lidí, se místní obyvatelé musí vyrovnávat s neustálým hlukem těžkých vozidel, která projíždějí jejich odlehlými, donedávna poklidnými vesnicemi, s neustálým zářením reflektorů vznášejících se nad jejich domy a pozemky a s odpadky v nebývalém rozsahu (podle místních obyvatel se vojáci snaží z odhazování odpadků obviňovat uprchlíky, ale vzhledem k tomu, že většinu tohoto nepořádku tvoří obaly od polských potravin a plechovky a lahve od alkoholu, je jen těžko uvěřitelné, že by ho po sobě zanechali převážně muslimští uprchlíci).







Některé místní nezpevněné cesty jsou zničené do té míry, že se do nejodlehlejších vesnic nedostane ani pošta, protože přes blátivé koleje se nedá projet, pokud nemáte docela schopné terénní vozidlo. A nyní, když začala výstavba zdi v nejodlehlejších oblastech, se provoz zvýší o cementářské a zásobovací vozy a těžkou stavební techniku. Výsledek zatím nesvědčí o kvalitní práci, stačí se podívat na tento snímek Morawieckého při návštěvě prvního kusu dokončené konstrukce.

Asi se dříve nebo později dočteme, že za stav těchto silnic je odpovědná Evropská unie. Protože pokud jde o propagandu, je PiS dobrá. Poláci jsou nyní bombardováni zprávami, které jim sdělují, že EU je zodpovědná za 60 % cen energií, a naznačují, že nedávné zvýšení cen je způsobeno ekologickou politikou EU. Státní energetické společnosti vydaly 12 milionů zlotých za billboardovou kampaň , ale lidé vidí i vládní propagandu připojenou k jejich účtům za energie. Ve skutečnosti to není pravda a ví to i vládní propagandistický kanál, ale dá se to obejít: podívejte se, jak se v televiz prezentuje zpráva, že "náklady na emise jsou zodpovědné za 60 % nákladů na výrobu energie, ale tvoří jen 20 % účtu za energii", přičemž tlustá červená čára obepíná 60 % tak, že část o těch 20 % je pod ní skrytá:Je třeba také zmínit, že tyto peníze nejsou z Polska odčerpávány prostřednictvím EU. Zůstávají v Polsku a měly by být vynaloženy na modernizaci polského energetického trhu, aby byl šetrnější k životnímu prostředí. Nikdo však nedokáže říct, kam všechny tyto peníze šly.Víme však, jaké peníze do Polska vůbec nepřicházejí. Evropský soudní dvůr rozhodl, že podmínění plateb EU dodržováním zásad právního státu v členských státech je oprávněné. Polský Ústavní tribunál se snažil rozhodnout i v této věci, ale zatím to odkládá: není divu, protože s tím těžko může něco udělat, protože právě tento Tribunál je místem, kde v Polsku začala destrukce právního státu.Ale alespoň boj s covidem probíhá dobře. Úsilí státu směřuje právě tam, kde je ho nejvíce zapotřebí. Zatímco nemocnice se snažila vyhodit ženu, kteráse nakazila covidem v době rekonvalescence po komplikované operaci, a donutit pacientku neschopnou chůze a potřebující neustálou péči, aby se vrátila ke své zranitelné matce, probíhá vyšetřování 800 pracovníků epidemiologického a hygienického ústavu, kteří se přihlásili na internet, aby zjistili, jak je proboha možné, že šéf státní televize Jacek Kurski, přestože byl testován na COVID, byl propuštěn z izolace, protože prostě nevěřili, že je to pravda, a chtěli si to sami ověřit (více o tomto příběhu ZDE ).A jen jedna věc zůstává nezměněna: vztahy mezi státem a církví. Kněz, který srazil ženu na přechodu pro chodce a z místa činu ujel, aniž by své oběti pomohl, tvrdí, že je nevinný. Tvrdí, že "odjel, aby o nehodě informoval policii", a nesouhlasí s podmíněným (a velmi mírným) trestem, který dostal. Mezitím mu k rozhořčení věřících církev stále kryje záda a stát také: kněz je stále zaměstnán jako policejní a vězeňský kaplan.

Ale ten kněz byl alespoň za svůj trestný čin odsouzen. To se nestává příliš často. V jednom vysoce sledovaném případu pedofilie se soud právě vzdal pokusů o získání dokumentace od církve , která odmítá vydat spisy obviněného kněze s tím, že je poslala do Vatikánu, a proto jsou dokumenty mimo polskou jurisdikci.Mezitím církevní agenti ve školství stále bojují se sexuální výchovou ve školách. Ministr školství právě informoval prokuraturu, že několik škol v Gdaňsku vystavuje své žáky demoralizaci, protože se v nich konaly hodiny o sexuálním zdraví a kontrole porodnosti. Mezitím krakovská ombudsmanka pózovala před stěnou ze schránek a tvrdila, že schránky jsou plné stížností rodičů, kteří jsou nespokojeni s nevládními organizacemi propagujícími sexuální výchovu a toleranci LGBT ve školách, takže jeden levicový opoziční poslanec to přišel prošetřit a zjistil, že všechny tyto schránky jsou prázdné. Skutečných stížností našli pouze šest, žádná z nich se netýkala tohoto tématu (jedna se však týkala pro-life organizace, která navštěvuje školy bez souhlasu rodičů).Je jasné, že katoličtí radikálové prosazují svou agendu proti vůli většiny Poláků a jen si vymýšlejí nesmysly o tom, že se těší široké podpoře. V takové atmosféře se však nelze divit, že se LGBT komunita stále více bojí: v Kališi proběhl plebiscit o nejpřátelštější LGBT restauraci ve městě, ale vítězové odmítli převzít diplom nebo zveřejnit své jméno, protože se báli následků. Přichází však vítr změny. A to kupodivu - z veřejnoprávního rozhlasu. V nedávném náboženském pořadu pro děti (ano, to je v polském veřejnoprávním rozhlase běžné) někdo vyměnil kazety a místo náboženské písně "Kiedy ranne wstają zorze" s textem: "Když ranne wstają zorze":děti slyšely parodickou píseň s následujícími slovy:Nevím, jestli to byl opravdový omyl, nebo jestli ten pořad prostě někdo sabotoval, ale každopádně bych radši, aby děti poslouchaly tohle než tu náboženskou propagandu, kterou je v tom pořadu pravidelně krmí.