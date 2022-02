Západní vzdělanosti se nebojí jen Putin, ale i čeští konzervativci

21. 2. 2022 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

O premiérovi Fialovi a cestě ODS na Západ

Petr Fiala včera v Otázkách V. Moravce podle mne velmi správně mluvil o tom, jak je dobře, že jsme v NATO a v EU a že jsme zakořeněni na Západě. V kontextu ukrajinské krize bylo dobré slyšet našeho premiéra, jak chválí rozhodnost a jednotu zemí EU (připustil, že premiér Orbán, tak blízký mnoha lidem v ODS, součástí té jednoty není).

A já osobně to Petru Fialovi věřím, vždycky jsem ho považoval za politika, který by přes svůj konzervativní profil strpěl raději i západní pokrok než rozluku se Západem ve stylu třeba pana Čarnogurského.

Náš premiér také ve zmíněném pořadu vyprávěl o tom, jak ještě jako akademický funkcionář viděl na Ukrajině zájem mladých lidí o západní vzdělanost, čehož se podle něj Putin právě bojí. Ano, přesně trefa do černého. Co kdyby Rusové chtěli právní stát nebo veřejnou kontrolu moci? Západní vzdělanosti se ale nebojí jen Putin, nýbrž i čeští konzervativci.

Bylo by dobré, kdyby se i u nás bralo západní vzdělání za něco důležitého, tedy včetně zelené a sociální agendy (je to tak, že západní univerzity a velká vzdělaná města jsou baštami levice, kdežto v Rusku levice prakticky neexistuje), včetně otázek genderu, včetně ochrany žen před sexuálním násilím a včetně rovného manželství. ODS se v odporu k této západní agendě podobá Putinovi. Zachování „tradičního světa a tradičních hodnot“ je Putinova agenda a je třeba přiznat, že „tradiční svět a tradiční hodnoty“ byly postaveny na vrchnosti, vykořisťování a tmářství, takže Putin postupuje logicky a konzistentně.

Petr Fiala by se zejména měl podívat na daně v západních zemích a v Rusku, na sociální programy a na to, kde a jak se dělá na vzdělanosti a evidenci postavená politika (v tom ohledu má ale ODS přece jen jednoho člověka, kterým se může chlubit, a to je pan Jindřich Vobořil, jak v oblasti drogové politiky, tak v praktickém přístupu k epidemii covidu). Rád budu volit ODS, pokud se jednou stane standardní pravicovou stranou západní Evropy, ideálně jako CDU nebo CSU. Zatím má ale ODS blíže k panu Orbánovi, v Evropském parlamentu je ostatně v klubu s panem Kaczynským – Kaczynski je sice proti Putinovi, ale hodnotově a mentálně patří mnohem více do Ruska než na Západ.

